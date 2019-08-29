«Время в деньги превращай»: какой была финансовая реклама в СССР

Страны Советов не существует уже 28 лет, но креатив того времени вызывает у многих ностальгические чувства. Мы решили вспомнить рекламу финансовых продуктов периода СССР и составили тематическую подборку.
Когда деревья были для нас большими, а сосиски — лакомством, а не читмилом, продвижением финансовых услуг для населения занималась прежде всего система Государственных трудовых сберегательных касс. В конце 1980-х она была преобразована в Сбербанк СССР. Основные рекламные усилия Гострудсберкасс, а затем и их преемника, были направлены на то, чтобы отучить советских граждан хранить накопления в кубышке.
На заре советской власти в стране недолго существовал частно-государственный Российский торгово-промышленный банк. Любопытно, что в одном из плакатов граждан призывали вкладывать деньги не только в него, но и в общество «Добролет». Главой компании был председатель правления банка Александр Краснощеков, человек весьма
Идеи для популяризации финансовых продуктов были не слишком-то разнообразны. В попытке сформировать у советского человека правильные установки создатели рекламы делали ставку на идеологию, чувство страха или обещали отложенную выгоду.
Призывы положить деньги на сберкнижку или купить облигации объяснялись необходимостью помочь стране в достижении больших целей. Другим популярным аргументом служило то, что все это позволяет защитить сбережения от кражи и потери.
В послевоенные годы на плакатах часто демонстрировалась красивая жизнь, которая должна наступить благодаря хранению денег в безналичной форме. Реклама обещала: сберкнижка и облигации государственного займа — это шанс получить крупный выигрыш, а также способ накопить на отпуск и приобрести себе все, что захочется.
Осваивая новые форматы, советские рекламщики начали производить киноролики. Отдельного внимания заслуживает зарисовка, которая продвигает не финансовые услуги, а саму работу в сберкассе. Целая история — еще и с известной актрисой Александрой Яковлевой в главной роли!
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