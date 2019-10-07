Никогда не разговаривайте с неизвестными, глядя на послужной список, составленный ими самими. Соискатели постоянно приукрашивают свои достижения, а то и приписывают себе чужие, пишет MarketWatch.

26 сентября «Уралсиб Private Bank» провел бизнес-завтрак в отеле Lotte Moscow. Это мероприятие открыло серию встреч, на которых специалисты банка и его партнеры будут делиться с клиентами последними новостями в сфере инвестиций и сбережения капитала.

Региональная сеть Почта Банка — одна из самых больших в России. И многие точки обслуживания работают в почтовых отделениях, которые находятся в зданиях с уникальной архитектурой и необычной судьбой. Рассказываем о самых интересных.

Редакция Finparty



Все статьи автора Он же памятник: 10 клиентских центров Почта Банка с историей

Региональная сеть Почта Банка — одна из самых больших в России. И многие точки обслуживания работают в почтовых отделениях, которые находятся в зданиях с уникальной архитектурой и необычной судьбой. Рассказываем о самых интересных.





Клин

ул. Советская, д. 1

Это здание известно прежде всего своим знаменитым постояльцем. На клинской почтовой станции в 1790 году останавливался русский писатель и мыслитель Александр Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Об этом посетителям сообщает мемориальная доска. В своей книге писатель посвятил подмосковному городу отдельную главу.





Петергоф

Санкт-Петербургский пр-т, д. 15



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Это необычное здание с элементами готической архитектуры — флигели в виде башен, зубчатая ограда, кованые ворота — спроектировал знаменитый Николай Бенуа. И с самого начала оно предназначалось для почтовой конторы, а не для жилища одинокого графа или печального рыцаря, как можно было бы подумать. Во внутреннем дворе когда-то располагались конюшни, каретные сараи и прочие хозяйственные постройки, которые 170 лет назад были весьма востребованы в почтовом деле.

Кстати, во время нашего путешествия по отделениям Почта Банка мы побывали в этом доме, причем поздним вечером. С подсветкой здание выглядит еще более впечатляюще. В помещениях приведений не обнаружили, только улыбчивых сотрудников.





Волгоград

ул. Мира, д. 9

Здесь клиентский центр Почта Банка располагается в здании главпочтамта, возведенного в 1953—1955 годах. Помпезное сооружение воплотило образ целой эпохи — сталинский ампир должен был олицетворять мощь, вызывать гордость за молодое советское государство. Центральный вход украшают три массивные двери, крышу — герб СССР, а по бокам строения высятся две башенки с циферблатом (но без часовых стрелок), очень похожие на немецкие ратуши. Первоначально проектом предусматривалась установка и часового механизма. Но поскольку на здании железнодорожного вокзала поблизости уже были смонтированы часы, в целях экономии их решили не дублировать.



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До перестройки на фасаде главпочтамта можно было увидеть слова: «Идеи Ленина живут и побеждают». Позже победили другие лозунги, но главный символ той эпохи до сих пор можно обнаружить внутри здания — в основном операционном зале стоит скульптура вождя пролетариата в полный рост. Со сменой политического курса монумент не убрали, а, наоборот, отреставрировали.

На внешней стене здания расположен еще один памятный знак советского наследия — бронзовый бюст легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Его голос был известен каждому жителю страны: именно он читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного главнокомандующего Сталина в годы Великой Отечественной войны, в том числе в период Сталинградской битвы. Композицию городу в 1999 году подарили народная артистка Людмила Зыкина и политик Виктор Черномырдин.





Астрахань

ул. Чернышевского, д. 10

Астраханское почтовое ведомство открылось на одной из центральных улиц в 1830 году. Того здания уже не существует, а нынешнее было заложено в 1903-м и в изначальном виде представляло собой архитектурный шедевр как снаружи, так и внутри. На фасаде находились башенные часы с двумя циферблатами (для местного и петербургского времени), подойти к дверям можно было по аккуратному тротуару. Пол почтового отделения был выложен эффектной керамической плиткой, а на второй этаж вела красивая цементобетонная лестница.

За свою многолетнюю историю особняк пережил многократные перепланировки и реконструкции. К сожалению, в результате одной из них, в 1984 году, над его северо-западной угловой частью был возведен четвертый этаж, сломавший симметрию фасада и сильно исказивший облик здания.





Ярославль

ул. Комсомольская, д. 22



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Этот дом — одна из самых главных достопримечательностей старинного города. Построенный в 1848 году на средства купца и мецената Николая Пастухова, он производил на современников неизгладимое впечатление своими огромными размерами. В трехэтажном здании располагались винные погреба, цирюльни, лавки, гостиничные номера. Ярославцы даже сочинили четверостишие:

На две улицы угольные

Пастуховых здесь есть дом.

Сто торговых заведений

Помещается в одном.

Такой размах Николаю Петровичу был по силам: высокий доход ему приносила торговля железом. В гостинице Пастухова во время визитов в Ярославль любил останавливаться поэт Николай Некрасов. А французский писатель Александр Дюма, тоже побывавший в городе, охарактеризовал отель как один из лучших в России.

Сам же бизнесмен слыл англоманом. На производствах он внедрял технические новшества, ориентируясь на британскую промышленность, а в быту завел лакеев и камердинеров на «аглицкий манер». Личная жизнь Пастухова тоже бурлила — в ней даже прослеживается драматический сюжет. Темпераментный по натуре, он влюбился в девушку из низкого сословия. Этот брак был невозможен, да и молодой мужчина быстро охладел к возлюбленной. Она же, питая надежду на продолжение романа, нанялась в его дом гувернанткой. Но не выдержав отказа Пастухова, покончила жизнь самоубийством, бросившись с крутой лестницы. По легенде, ее призрак до сих пор можно увидеть на ступенях этого дома.

На рубеже веков в этом доме находились частная женская гимназия и библиотека, а во время антибольшевистского мятежа полковника Перхурова обосновался штаб Белой гвардии.







Москва

Кудринская пл., д. 1;

Пресненская пл., д. 8, стр. 1



Из всех московских почтовых отделений, в которых работает Почта Банк, мы остановились на двух: одно расположено в сталинской высотке на Кудринской площади, второе — в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». Они вошли в наш список как олицетворение образа современной столицы: с одной стороны — традиции и незыблемость, с другой — стремление в будущее и инновационность.

Жилье в сталинке на Кудринской площади получали работники авиационной промышленности, летчики-испытатели и космонавты, поэтому высотку называли «домом авиаторов». Ну а новый деловой квартал, выросший на наших глазах, быстро стал выгодной локацией благодаря большому клиентскому потоку из офисов «Москва-Сити».







Орел

ул. Ленина, д. 43



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Еще одно монументальное строение послевоенного времени с колоннадами и скульптурными композициями. В советское время оно носило название «Дом связи». Внутренние интерьеры напоминали дворцовые — с широкой лестницей, обрамленной гладкими перилами. Она вела в большой зал с почтовыми окошками и столами для написания писем и заполнения квитанций. Здание находится в исторической части города на центральной площади рядом с областной администрацией.





Иркутск

ул. Карла Маркса, д. 31

Иркутяне знают это здание как магазин «Сапожок». Дом возвели братья Трапезниковы в 1876—1878 годах, а потом его приобрел банк, основанный еще в первой половине XIX века купцом первой гильдии Иваном Медведниковым.

Эта контора была примечательна во многих отношениях. Управление ею было коллегиальным, а кредиты выдавались лишь после тщательной проверки заемщиков, поэтому доходы банка постоянно росли. Вместе с тем для бедных жителей существовали займы с низкими процентами, а после пожара в 1879 году, уничтожившего значительную часть города, банк выделил в помощь погорельцам 50 тыс. рублей. За заслуги перед городом Медведников получил звание почетного гражданина Иркутска.





Оренбург

ул. Кирова, д. 16, 18



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Сразу два здания, располагающиеся по соседству, — главпочтамт и управление федеральной почтовой связи — признаны объектами культурного наследия. В одном из них, в стиле классицизма, когда-то располагалась гостиница оренбургских предпринимателей Деевых, в другом, с декорированными конструкциями эпохи модерна, — торговый дом купца Никиты Смочилина. Под почтовые нужды оба строения были отданы в середине прошлого века.