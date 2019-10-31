Эмир Кустурица снял клип для российского банка

Из модных коллекций актуального сезона мы выбрали самые нескучные дизайнерские эксперименты. В нашем отчете: странные звуки, порывистые рыдания и внезапные междометия. Это мы, как обычно, попробовали смотреть на вещи с точки зрения красоты и функциональности.

Банк «Точка» выпустил рекламный видеоклип, песню для которого «Всё сразу» написала группа The Hatters. Режиссером выступил Эмир Кустурица, а в главных ролях снялись как сами музыканты, так и российские блогеры — Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина.

Банк «Точка» выпустил рекламный видеоклип, песню для которого «Всё сразу» написала группа The Hatters. Режиссером выступил Эмир Кустурица, а в главных ролях снялись как сами музыканты, так и российские блогеры — Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина.

«Снимали клип, порвали два баяна» — так кратко можно охарактеризовать происходящее на экране. Почерк Кустурицы виден в каждом кадре — история про предпринимателей из маленького городка получилась хулиганской, гротесковой, почти балаганной. Не обошлось без любимой режиссером цыганщины, леопардового платья, золотой цепи в палец, кулачного боя и Варламова с вентилятором (набрасывает?).

Вот что говорят о клипе его создатели.





Яна Ганник,

сооснователь «Точки»



— Предприниматели — люди с мощной энергией. Они меняют наш мир к лучшему и делают это с полной отдачей: самозабвенно, буквально — с песнями и плясками. В каждой нашей рекламе мы воспеваем этих отважных людей, а музыка помогает передать их настроение, дух и энергию. Сейчас мы замахнулись на целый музыкальный клип и искали что-то на стыке джаза, панка, рока и фолка, потому что мир предпринимателя — это постоянно меняющиеся мелодия и ритм, море эмоций и жесткая борьба.

Русско-цыганский народный уличный алкохардкор на душевных инструментах от группы The Hatters, звучащий в гротескном мире гениального режиссера Эмира Кустурицы, — это именно то, что, на наш взгляд, олицетворяет будни среднего российского предпринимателя. Мы хотели возвести в абсолют абсурдность сюжета, поэтому даже рекламные слоганы банка в роликах написаны в «цыганском» стиле.





Эмир Кустурица,

режиссер



— Я доволен результатом нашей совместной работы. Ребята показали себя как настоящие профессионалы, выложились на все сто. Это были очень сложные съемки и по количеству материала, и по плотности кадров. Нужно было отснять огромный объем за три дня. При этом мы полностью зависели от солнечного света, поэтому уйти в ночь не представлялось возможным. Темп был за гранью реальности. Только вдумайтесь: семь лет назад я снимал 30-секундный ролик за семь дней, а тут за три дня в Софии мы выдали шесть минут отличного материала.

Всем, кто делает рекламу, нужно помнить о монументальных вещах: сторителлинге, работе с актером, а не только лишь о том, что цвет клетки рубашки должен попадать в цвета продукта, или как там это у вас называется. Надеюсь, что не только креативные люди, но и компании, те, кто выделяют бюджет, всегда будут задумываться об этом. И доверять вкусу режиссеров, с которыми решили работать. Иначе зачем это все?



