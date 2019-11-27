Операция Z: как завоевать потребителей нового поколения

Недавно они ходили пешком под стол, а теперь вынуждают целые отрасли менять привычные схемы работы. Аналитики Business Insider Intelligence обнаружили шесть черт, которые поколение Z наиболее ценит в финансовых компаниях.
Социальность
Опросы показывают, что главные авторитеты для подростков и молодежи до 23 лет — их друзья и близкие. Именно от них
Банкам и другим компаниям нужно стараться встроиться в сложившиеся каналы социальной коммуникации, чтобы завоевать аудиторию нового типа. Следует развивать денежные переводы и другие услуги, способствующие прямому взаимодействию людей друг с другом и получению ими совместного финансового опыта.
Аутентичность
Поколение Z предпочитает бренды, которые заботятся о своих потребителях. Как свидетельствует недавний опрос IBM, 48% молодых людей идентифицируют себя с различными марками и хотят, чтобы те слышали их голос. При этом каждый третий респондент считает, что любимый бренд понимает его потребности.
Желание быть услышанными подогревает интерес «зетов» к активным контактам с поставщиками товаров и услуг. Молодежь готова участвовать в создании цифрового контента, рассмотрении новых идей, давать оценку существующим сервисам. Когда финансовые компании позволяют людям вносить вклад в разработку продуктов, тем самым они закладывают основу для долгого сотрудничества.
Цифровой характер
«Зеты», можно сказать, рождаются и умирают со смартфоном в руках. Сегодня в развитых странах каждый четвертый ребенок становится его обладателем в возрасте до десяти лет. Почти половина молодых людей не могут провести и часа, не заглядывая в свой гаджет, а 55% тратят на него больше пяти часов ежедневно.
Неудивительно, что для детей цифровой эпохи важна технологичность продуктов и услуг. 60% молодых людей не станут пользоваться приложением или сайтом, которые работают слишком медленно. Так что если вы хотите завоевать сердца и кошельки онлайн-потребителей — а «зеты» гораздо охотнее предшественников совершают покупки в Интернете и заходят в банковские приложения, — то придется уделять самое пристальное внимание таким вещам, как удобство интерфейса и простота навигации.
Просветительство
Молодежь не помнит мира без Интернета и обожает черпать знания в Сети. Прежде чем сделать выбор, такие потребители изучают в среднем 2,4 онлайн-источника — это второй результат среди всех поколений. Желание познавать и учиться простирается и на финансовую сферу. При этом как раз сейчас у «зетов» вырабатываются привычки обращения с деньгами, которые будут проявляться у них многие годы.
Почти 75% подростков и молодых людей самостоятельно зарабатывают: получают вознаграждение за выполнение домашних дел, нашли подработку на фрилансе или полноценно трудоустроились. И поскольку взросление «зетов» проходило в «великую рецессию» (после кризиса 2008-го), то, как правило, они нацелены на создание накоплений. Финансовые компании могут обучать новое поколение планированию сбережений и грамотному управлению капиталом, учитывая его стремление к экономности. Это будет стратегически верным шагом для самих провайдеров услуг.
Взаимовыгодность
В том, что технологии улучшают нашу жизнь, уверены 83% представителей поколения Z. Но чтобы это было возможным, потребителям приходится вносить своеобразную плату, предоставляя рекламодателям персональные данные. Молодежь согласна на такие «расходы», а взамен хочет получать от компаний полезные продукты и сервисы.
Две третьих «зетов» считают, что бренды должны помогать им в достижении целей, в личных стремлениях. Встраивайте персонализированные предложения и советы в финансовые инструменты — и вы повысите свою ценность для клиентов, которые стремятся стать лучшей версией себя по мере вступления во взрослую жизнь.
Готовность эволюционировать
Молодежь не отличается привязанностью к брендам: 81% респондентов согласны переключиться на любой продукт, который будет не хуже исходного. Кроме того, нужно учитывать, что внутри самого поколения Z финансовые и потребительские предпочтения серьезно расходятся: в девять лет и в девятнадцать у людей разные приоритеты.
Ваш продукт может завоевать, например, самых маленьких потребителей, но позже они перейдут к конкурентам, если те предложат нечто более выгодное. Компании должны помнить о взрослении «зетов» и выходить на рынок с многокомпонентными предложениями, способными работать не только «в моменте», но и в перспективе.
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