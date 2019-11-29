«Начни иначе»: Росбанк подвел итоги социального проекта

Поздравить с Новым годом тещу или друга лучше загодя. Для таких целей выбирают фешенебельные рестораны, где за свежайшим сашими из гребешка с черной икрой и бокалом игристого близкие простят вам все накопленные за год обиды. Ну а если серьезно, вот идеальные, на мой придирчивый взгляд, рестораны для любых торжеств.

Экспобанк и Курскпромбанк подписали соглашение о создании хаба, который соединит в себе функции контакт-центра и бэкофиса. Это позволит быстрее и эффективнее обслуживать клиентов.

Любой инклюзивный проект должен быть финансово устойчивым, считают организаторы всероссийской образовательной программы «Начни иначе». 22 ноября Росбанк и сообщество Impact Hub Moscow подвели итоги второго года ее работы.



Цель «Начни иначе» — помочь социальным предпринимателям получить знания и навыки для создания устойчивой бизнес-модели. После рассмотрения около 200 онлайн-заявок из разных регионов России были отобраны 12 проектов, создатели которых в сентябре приступили к интенсивным обучающим тренингам. Более двух месяцев предприниматели прорабатывали вместе с кураторами сложные ситуации, искали лучшие решения для продвижения своих продуктов и услуг, получали pro bono консультации специалистов Росбанка самого разного профиля.

Социальное предпринимательство — крайне сложная сфера деятельности со своей спецификой. Ее представители занимаются бизнесом с социальной миссией, который должен существовать на условиях самоокупаемости и даже приносить прибыль. «Начать иначе» — значит вывести свою компанию на новый уровень и дать ей импульс для дальнейшего развития.

Елена Кожадей, Илья Поляков, Анна Хрястунова, Екатерина Плужник

В головном офисе Росбанка участники программы рассказали, какого прогресса добились за время обучения. Достигнутые ими результаты оценивало жюри из представителей некоммерческих организаций, экспертов банка и инвесторов.

Например, Гульнара Совкова запатентовала методику адаптивного фитнеса для детей с расстройствами аутистического спектра. Ее сын и другие подопечные благодаря специальным занятиям научились понимать обращенную к ним речь, улучшили координацию и овладели новыми сенсорными навыками. Программу реабилитации «Волшебный батут» прошли уже 3500 детей, в том числе из других стран — Швейцарии, Омана, Канады, Китая, Финляндии, Германии. Благодаря «перезагрузке» во время тренингов Совкова полностью пересмотрела маркетинг и позиционирование своей деятельности, подключила к ней консультантов из научного сообщества, а также начала активно участвовать в профильных конференциях.

Гульнара Совкова

Подопечные инклюзивных мастерских «Трудово» получили первый профессиональный заказ — изготовить 450 сладостей для традиционного новогоднего каравана Coca-Cola. А команда благотворительного фонда «Облака» обеспечила надомной работой женщин, воспитывающих детей с ДЦП. Они шьют качественные экосумки, которые планируется продавать в интернет-магазине Wildberries.

Джалиля Семененко («Облака»)

Надежда Болсуновская («Трудово») Джалиля Семененко («Облака») 1 /2

В разговоре с FP директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей рассказала, что программа «Начни иначе» позволяет социальным предпринимателям переосмысливать свои бизнес-модели и находить новые точки роста. Во время обучения происходят разные инсайты. Кто-то понимает, что нужно пересмотреть ценообразование, кто-то приходит к выводу, что необходимо расширить продуктовую линейку или создать интернет-магазин. Кроме того, такие программы формируют круг людей, объединенных стремлением менять общество.

Елена Кожадей

После выступлений всех участников жюри удалилось на совещание, чтобы определить лучших из лучших. А тем временем аудиторию ждала насыщенная деловая часть мероприятия. Первым ее пунктом стала встреча с финансовым консультантом Любовью Шерышевой, поделившейся примерами, как работают импакт-инвестиции. «Современные инвесторы убеждены, что решение любой социальной проблемы должно происходить в формате прибыльного бизнеса, — предупредила эксперт. — И если вы обращаетесь к ним за деньгами, будьте готовы к тому, что они мыслят в первую очередь не категориями блага, а принципами окупаемости. Ваша задача — научиться доверять инвестору, привыкнуть к его линии поведения».

Любовь Шерышева

Тему взаимодействия социальных проектов и бизнеса продолжила презентация о запуске информационной кампании «Доброшрифт». К Международному дню ДЦП Росбанк, креативное агентство Smetana и фонд «Подарок ангелу» помогли детям с этим диагнозом создать шрифт для добрых дел. 33 ребенка, подопечные фонда, с большим старанием написали по одной букве кириллицы по специальным прописям. Потом образцы почерка детей соединили в уникальный шрифт, который каждый желающий может скачать на сайте проекта. За один день «Доброшрифт» распространился в масштабе всей страны: он был использован в коммуникациях более чем 400 брендов, в заставках телешоу и на постерах. «Мы сами не ожидали такого ошеломляющего отклика», — призналась директор по работе с партнерами агентства Smetana Татьяна Гребенкина. По словам генерального директора фонда «Подарок ангелу» Анастасии Приказчиковой, принято решение эту инициативу сделать ежегодной. В следующем году к ней присоединятся не только дети, но и взрослые с ДЦП.

Татьяна Гребенкина

Росбанк как генеральный партнер акции первым изменил свой логотип. «В этом проекте все идеально совпало: близкая нам тема, понятные цели, большая вовлеченность всех сторон, — рассказала Елена Кожадей. — Сложилась простая и эмоционально заряженная история, которая в итоге обеспечила огромный охват и привлекла большое число партнеров и амбассадоров».

Ярким событием встречи стало выступление основателя фонда «Возможно все» Ксении Безугловой, мисс мира — 2013 среди девушек на инвалидных колясках. Она поделилась советами о том, как настраиваться на победу. «Как можно чаще устраивайте стереотипам бой, — рекомендовала Безуглова. — Делайте то, что страшно воплощать в жизнь, и это будет вашим самым успешным проектом. После автомобильной аварии я лишилась возможности ходить, что не помешало мне родить трех детей, стать чемпионкой по прыжкам с парашютом и покорить Эльбрус. Любая ситуация — даже негативная — является ресурсом, открывающим новые перспективы». Казалось, частичку своего жизнелюбия девушка передала каждому из присутствующих — она покидала зал под громкие аплодисменты.

Ксения Безуглова

Торжественным и самым волнительным моментом мероприятия стало награждение победителей. Прежде чем были объявлены их имена, перед собравшимися выступил председатель правления Росбанка Илья Поляков. Он поздравил финалистов «Начни иначе», отметив, что кредитная организация рада помочь им сделать шаг навстречу финансовой устойчивости. «Социальный предприниматель неравнодушен к делу и отдается ему со всей страстью, — отметил глава банка. — Он и выбирает для решения ту или иную проблему именно потому, что она много для него значит. А наша задача — дать ему знания, позволяющие реализовать все задуманное».

Илья Поляков

Тремя основными победителями были признаны некоммерческие организации «Облака», «Волшебный батут» и «Сундук». Они получили грантовые премии в размере 200 000, 150 000 и 100 000 рублей соответственно.



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Гран-при достался казанской телепередаче Let's Be Friends для глухих и слабослышащих детей. Достижения проекта за время тренингов действительно были высокими: запущено три новых цикла программ, разработана стратегия развития с выходом на международный уровень. Команда Let's Be Friends совершит образовательную поездку во Францию, которая будет включать в себя визиты в различные организации в Париже и знакомство с местными социальными предпринимателями.