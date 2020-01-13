Зимний буквопад: 11 новинок деловой литературы

Главной темой конференции «Частное благосостояние в России» станет разрыв между представлениями разных поколений об успехе и деньгах. Тенденции в области семейного бизнеса и инвестиций с гостями обсудят Рубен Варданян и другие эксперты.

Генеральный директор Центра развития деловых компетенций Олег Гуров рассуждает о трансформации рынка труда и о профессиях, которые будут востребованы в будущем.

Что такое «кошачья» стратегия и почему она выводит бизнес на новый уровень, как заставить клиента почувствовать себя особенным и стоит ли использовать в деловой переписке смайлики — эти и другие факты можно почерпнуть из сезонных книжных новинок.

Что такое «кошачья» стратегия и почему она выводит бизнес на новый уровень, как заставить клиента почувствовать себя особенным и стоит ли использовать в деловой переписке смайлики — эти и другие факты можно почерпнуть из сезонных книжных новинок.

Максим Спиридонов, Вячеслав Макович

«Стартап на миллиард»

Диджитал-стартапы становятся все более модной темой, но проблемы построения успешного бизнеса остаются неизменными, как и скромный прогресс у многих из тех, кто встает на этот путь. При прочтении данного руководства вы поймете, как выбрать правильный рынок, найдете инструментарий для создания эффективной системы привлечения клиентов и узнаете о способах формирования гибкой, готовой к изменениям технологической компании.

Книга состоит из шести частей — «Основатели», «Начало», «Деньги», «Продажи и маркетинг», «Продукт» и «Люди» — и представляет собой набор актуальных бизнес-задач с принципами их решения, пошаговым алгоритмом и примерами из практики.





Владимир Якуба

«Продажник идет в сеть. Как продавать через мессенджеры и соцсети»

Во времена активного пользования мессенджеров звонки перестали быть эффективным инструментом сейлз-менеджера, ведь клиенты все чаще отказываются от долгих телефонных разговоров. Именно поэтому известным российским хедхантером Владимиром Якубой была написана книга, раскрывающая безотказные методы онлайн-продаж с помощью самых популярных на сегодняшний день коммуникаций.

Из книги вы узнаете, с чего начать разговор в мессенджере, как правильно оформить онлайн-рассылку и стоит ли использовать в переписке смайлики. А еще здесь представлены 34 приема работы с возражениями клиентов, в том числе возникшими из-за ошибки менеджера.





Кевин Круз

«Сильные лидеры нарушают правила. Нестандартные принципы управления командой и бизнесом»

Главная задача этой книги — научить вас быть одновременно и начальником, мотивирующим своих подчиненных, и результативным сотрудником, которого хотел бы иметь в команде любой гендиректор. И все это без надрыва, стресса, бесконечного сидения в офисе.

Книга ценна тем, что автор совершил все ошибки, от которых предостерегает читателей. Он уверен: почти всегда управленческим навыкам учат неправильно. Кевин Круз рассказывает, как недостаток лидерских качеств привел к краху две его компании, разрушил брак и послужил причиной депрессии. Став сильным руководителем, он сумел построить и успешно продать несколько крупных бизнесов и воспитать троих детей, будучи отцом-одиночкой.





Тим Скоренко

«Пиарь меня, если можешь. Инструкция для пиарщика, написанная журналистом»

Хотя автор более известен как писатель-фантаст и поэт, десять лет он проработал в сфере журналистики в крупных российских журналах. Находясь «по ту сторону баррикад» и часто взаимодействуя с пресс-службами, он решил написать эту книгу. В ней Тим Скоренко рассказывает, какие ошибки совершают пиарщики, общаясь с прессой и блогерами, а также честно признает, что журналисты тоже в этих отношениях бывают неправы.





Татьяна Кузнецова

«Пиши и говори. Сторителлинг как инструмент для счастья и бизнеса»

В современном мире сторителлинг как маркетинговый прием просто необходим: искренние истории с настоящими эмоциями, повествующие о личном опыте, лучше всего воздействуют на читателя.

Чтобы добиться такого эффекта, автор советует быть кратким и убедительным. В книге представлена индивидуальная программа тренировок «Прокачай навыки сторителлинга за 30 дней», помогающая отточить мастерство публичных выступлений. В нее входят занятия по технике речи, словесным импровизациям, анализу и редактированию текста.





Радислав Гандапас, Эдвард Дубинский

«Достаток: управляй деньгами, чтобы они не управляли тобой»

Данная книга — практикум по психологии заработка и сохранения финансового равновесия. Здесь представлены инструменты для грамотного управления своим капиталом и приумножения средств. В основе рекомендаций лежит финансовая матрица жизненного баланса, разработанная одним из авторов — бизнес-тренером Радиславом Гандапасом.





Уитни Джонсон

«Команда А. Модель обучения и мотивации для профессионального роста ваших сотрудников»

Автор предлагает собственный подход к созданию корпоративной системы повышения квалификации. Обычно персонал пребывает на разных уровнях так называемой кривой обучения. Уитни Джонсон рекомендует стремиться к тому, чтобы в каждый момент примерно 15% сотрудников находились в ее нижнем сегменте, столько же — в верхнем и около 70% — в комфортной средней зоне.

Предлагаемая система охватывает весь период трудоустройства: от открытия вакансии до перевода возрастных специалистов на должности тренеров и коучей (автор называет это «прыжком на новую кривую»). Еще один совет руководителям — не искать тех, кто сразу все умеет, а нанимать людей, способных расти в компании.





Леонард Шерман

«Пока псы лают, коты побеждают. Менеджмент без догм»

Подобно котам, умные лидеры ищут свою «теплую» нишу и сочетают разные тактики. Альтернатива — постоянная борьба с конкурентами на рынке, которую автор сравнивает с гонкой собак. Увлекающиеся ей компании часто пробегают мимо новых возможностей. Разбирая успешные и провальные стратегии брендов, Леонард Шерман показывает, как нарушение общепринятых правил управления приводит к победе над соперниками.

Елена Друма

«Ты и деньги. Как открыть денежный поток и начать жить в изобилии»

Гештальт-терапевт и инстаблогер Елена Друма помогает своим клиентам избавляться от психологических блоков в финансовых вопросах. Она подчеркивает, что деньги — исключительно ресурс для достижения изобилия, а счастье — оно у нас в голове. Под обложкой — авторская методика трансформации финансового мышления, которая ликвидирует ограничивающие установки, мешающие наслаждаться гармоничной жизнью.

Евгений Черняк

«Принципы первых. Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимателей»

Как заработать первый миллион? В лихие 90-е успешные предприниматели не делились своими рецептами — это было тайной. Но герои книги Евгения Черняка — десять сегодняшних крупных бизнесменов постсоветского пространства — раскрывают карты. Они рассказывают о собственном первоначальном капитале, провалах в бизнесе и извлеченных из них уроках, о блестящих идеях, которые принесли огромные деньги.



Шетил Сандермоен

«Организационная структура. Реализация стратегии на практике»

Представленная под обложкой методология создавалась гуру менеджмента Ицхаком Адизесом в процессе работы с самыми разными компаниями — от стартапов до крупнейших организаций на планете. Автор книги — ведущий консультант Института Адизеса Шетил Сандермоен — описывает реальные кейсы из своей практики. Он наглядно показывает, как создать функциональную организационную структуру, которая сделает компанию управляемой и способной быстро реагировать на внешние изменения.