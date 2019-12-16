Выбираем подарки: главные ошибки с научной точки зрения

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Билеты в театр или хорошее вино? Новый смартфон или путевка? Всем ломающим голову над «подарочными» вопросами пригодятся результаты исследований, о которых рассказывает MarketWatch.

Билеты в театр или хорошее вино? Новый смартфон или путевка? Всем ломающим голову над «подарочными» вопросами пригодятся результаты исследований, о которых рассказывает MarketWatch.

Несмотря на тысячелетия непрерывной практики, нам предстоит еще многому научиться в искусстве (и науке) дарения подарков. По данным сервиса для ретейлеров Optoro, после сезона зимних праздников почти половина американских потребителей возвращают в магазины от одного до трех товаров, предназначавшихся родным и близким. Общая сумма построждественских возвратов оценивается в $70 млрд.

Последствия наших просчетов с выбором не всегда бывают безобидными: это выброшенные на ветер деньги, разочарование и стресс у одариваемых и самих дарителей, а в худшем случае — разрушенные отношения. Стоит ли удивляться, что декабрь является месяцем, в который, видимо, чаще всего завершаются романы.

К счастью, наше отношение к подаркам привлекло внимание научного сообщества и становится популярной областью исследований. «Миллиарды долларов тратятся неправильно, — говорит профессор Университета Западной Виргинии Юлиан Гиви, опубликовавший несколько работ на эту тему. — Подсказав людям верное направление, мы поможем им улучшить отношения с друзьями и семьей».

Вот несколько самых распространенных ошибок и советы, как их избежать.





Ставка на вау-эффект

Иногда нами движет только ожидание восхищенной реакции на приготовленный сюрприз. Однако мы недооцениваем, насколько люди любят практичные, полезные в быту вещи. «Подумайте, чего вы хотите: увидеть широкую улыбку и услышать счастливый визг или позаботиться о чем-то ценном для человека в долгосрочной перспективе», — рассуждает профессор Национального университета Сингапура Адель Янг.

Ее коллегу Эланор Уильямс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе заняться исследованиями на «подарочную» тему подтолкнул неудачный личный опыт. Однажды она составила для отца и матери список прозаичных вещей, которые рада была бы получить на праздник. В нем находились, например, чистка для моркови, нескользящий коврик для йоги и электрический чайник. Вместо этого родители купили для нее в элитном магазине кусок розовой гималайской соли. Хотя подарок, что называется, попал в тренд и оказался настоящим сюрпризом, Уильямс без раздумий вернула его продавцу, чтобы приобрести тот самый чайник уже самостоятельно.

«Получателям нравятся, когда им вручают что-то забавное, но у всех еще есть обычные потребности, — комментирует Уильямс. — В домах, офисах, на кухнях зачастую гораздо нужнее такие вещи, как простая флешка или чистка для моркови».

Дешевый, но практичный подарок может порадовать человека не меньше, чем дорогостоящий с вау-эффектом. И если уж вы очень хотите кого-то поразить, попробуйте скомбинировать небольшой сюрприз с полезной в хозяйстве вещью. Ну а решив заранее узнать о пожеланиях, как поступили родители Уильмс, не забывайте о втором логичном шаге — обязательно дарите один из тех предметов, что окажутся в списке.

Дополнительный совет от Эланор Уильямс: когда определиться трудно, покупайте билеты в кино, бутылку вина или что-нибудь из товаров повседневного спроса. Тогда вероятность, что ваш презент сразу отправится пылиться в шкаф, будет нулевой.





Боязнь быть непонятым

Попытка вызвать сентиментальные чувства может стать либо абсолютным хитом, либо полным провалом. Многие не хотят рисковать, поэтому вручают подарки пусть не слишком трогательные и без глубокого смысла, зато с гарантированным результатом.

В 2017 году проводился эксперимент. Испытуемым предложили выбрать один из двух возможных презентов друг другу — посредственный снимок вместе с ним, сделанный в памятный для обоих день, или же большое высококачественное фото любимого музыканта. Цена была одинаковой. Получателям больше нравился вариант дружеского снимка, но дарители сделали ставку на фото музыкального кумира. Другими словами, страх допустить ошибку подтолкнул людей к неверному решению.

Сентиментальные сюрпризы, напоминающие об общих переживаниях или событиях из личной жизни, доставляют нам больше удовольствия. Кроме того, они сильнее сближают дарящего и принимающего дар, показало исследование Юлиан Гиви. Когда подарок продуман, получатель понимает, что действительно для вас важен.





Забота о самом себе

Приготовление сюрприза для другого — вроде бы хорошая возможность продемонстрировать бескорыстие. На практике так происходит не всегда. Один из выводов исследований Гиви заключается в том, что иногда мы намеренно приобретаем «подарки второго сорта», руководствуясь эгоистическими побуждениями.

Скажем, владелец старого айфона может отказаться от идеи купить модель поновее для брата, потому что тогда будет ему завидовать. Людям бывает некомфортно дарить и точно такие же вещи, какие имеются у них самих. Как показал эксперимент, в этом случае даритель начинает чувствовать себя менее уникальным.





Фокус на материальном

Мы предпочитаем радовать других не новыми впечатлениями, а материальными благами в том числе потому, что не хотим произносить поздравления с пустыми руками. Кроме того, распространено мнение, будто такие подарки способны дольше напоминать о том или ином событии. «В действительности получение нового опыта гораздо более эмоционально вовлекает и, представьте себе, лучше запоминается, — не согласен со стереотипом профессор бизнес-школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кэсси Могилнер Холмс. — Мы привыкаем к материальным предметам, но медленнее адаптируемся к впечатлениям, поэтому дольше ощущаем от них эффект».

Более того: подарки нематериального характера углубляют наши взаимосвязи, показало исследование Синди Чана из Университета Торонто. Так что если вы раздумываете, купить близкому человеку умную колонку или билеты в театр, — даже не сомневайтесь.

А еще в подарок можно помочь другому решить бытовые задачи, которые его раздражают. В рамках эксперимента 2017 года людям давали $40 в день, предлагая потратить деньги либо на обычные покупки, либо на освобождение от рутины. Счастливее чувствовали себя те добровольцы, которые вместо надоевшего им мытья посуды, готовки еды или ухаживания за газоном занимались чем-то более приятным — читали книги, прогуливались по парку или просто могли вздремнуть.





Игнорирование возраста

Если вы взяли на себя смелость дарить впечатления вместо вещей, учитывайте возрастной фактор. Молодежи больше нравятся «экстраординарные» сюрпризы вроде полета на дельтаплане или приглашения на концерт любимой группы. Людей постарше прельщают более спокойные подарки, свидетельствует исследование Могилнер Холмс. Это может быть совместный обед, выезд на природу или даже бокал хорошего вина.