Упс! Пять ошибок, заставляющих нас нарушать новогодние решения

Хроническое недосыпание знакомо многим сотрудникам инвестбанков и финансовых компаний, но есть счастливчики, которые с такой проблемой почти не сталкиваются. В каких подразделениях они работают? Efinancialcareers выяснил это путем опроса.

В этот раз Институт цвета Pantone объявил оттенком года классический синий. Мы не остались в стороне и сделали соответствующую fashion-подборку. Теперь синий — это новый черный.

Сменить работу, выучить иностранный язык, заняться спортом — чего только не пообещаешь себе под Новый год. Психотерапевт Эми Морин в колонке для Business Insider объясняет, почему такие планы обычно срываются.

Сменить работу, выучить иностранный язык, заняться спортом — чего только не пообещаешь себе под Новый год. Психотерапевт Эми Морин в колонке для Business Insider объясняет, почему такие планы обычно срываются.

Эми Морин

Каждый, кто давал себе обещание совершить в наступающем году что-нибудь важное и полезное, знает, как трудно бывает достичь обозначенной цели. К какой бы сфере ни относились ваши планы, продекларировать их гораздо проще, чем выполнить.

Как психотерапевт я часто вижу, что люди попадают в одинаковые ловушки. Решив сбросить лишний вес, погасить долги или, скажем, победить несобранность, они твердо намереваются стать лучшей версией самих себя, однако уже через несколько дней испытывают разочарование, недостаток силы воли и отрекаются от принятого решения.

Научные исследования подтверждают, что проблемы с выполнением новогодних обещаний — распространенный феномен. Исследователи из Скрантонского университета установили, что 23% людей уже через неделю осознают неспособность соблюдать принятые на себя обязательства. И только 19% действительно добиваются желаемого в долгосрочной перспективе (в исследовании говорилось о двухлетнем периоде).

Что же вынуждает нас легко сдаваться?





Неготовность к переменам

Новогодний эмоциональный подъем располагает к тому, чтобы мы делали громкие заявления и принимали судьбоносные решения. Загвоздка в том, что действия, которые мы считаем правильными и необходимыми для себя, далеко не всегда совпадают с тем, чего мы больше всего хотим. И это противоречие создает помехи.

Например, если у вас не лежит душа к тренировкам, то обещание ходить в спортивный зал вряд ли поможет побороть лень. Скорее ваши попытки будут иметь противоположный эффект. После нескольких дней тренировок вы убедитесь, что спортсмен из вас никудышный, и на этом поставите точку в истории своих занятий.

На самом деле для серьезных перемен в жизни вы должны созреть. А дата 1 января может становиться лишь поводом, но никак не причиной важных изменений.





Плохой самоконтроль

Отслеживание промежуточных успехов — необходимое условие на пути к намеченной цели. Иначе как вы будете знать, что движетесь в нужном направлении.

Важно и то, что регулярная оценка своих достижений укрепляет мотивацию. Например, в 2015 году группа американских психологов доказала, что использование фитнес-приложений способствует более интенсивным тренировкам и помогает преодолевать барьеры для наращивания нагрузок. Любые отговорки, которые вы пытаетесь для себя придумать, теряют смысл, когда объективные показатели у вас перед глазами.

Неважно, какую цель вы поставили: лучше контролировать свои расходы, увеличить продолжительность утренних пробежек или любую другую. Найдите способ замерять промежуточные итоги и пользуйтесь им постоянно.





Отсутствие планирования

Предвидение проблем и заблаговременный поиск решений помогают в формировании новых привычек на долгие годы. Задавайте себе неприятные вопросы: «Придется ли вставать раньше, чтобы успевать в зал?», «Что делать, когда друзья зовут в ресторан, а ваш бюджет уже исчерпан?» и так далее. Думайте о своих шагах в подобных ситуациях.

Да, промахи случаются у всех. В ходе упомянутого исследования Скрантонского университета было установлено, что даже люди, сумевшие реализовать свои долгосрочные планы, в среднем 14 раз повторно совершали поступки, которые хотели навсегда оставить в прошлом. При этом впечатляющие 71% респондентов заявили, что у них эти инциденты только усиливали желание достичь поставленной цели.

Планирование своих действий делает вас более защищенным. Вы не свернете с намеченного пути, даже если допустите случайное отступление от правила.





Самоуверенность

Многие люди сомневаются в собственных силах и боятся, что это помешает им перестроить жизнь. Между тем излишняя самоуверенность иногда бывает даже более пагубной. Когда вы полагаете, что легко добьетесь желаемого, возрастает риск обнаружить неприятные сюрпризы. Столкнувшись с реальностью, вы с большей вероятностью не сможете справиться с возникшими проблемами.

Ради важных изменений порой приходится отказываться от немедленных удовольствий и двигаться дальше, невзирая на усталость. Признание того, что это сложно, будет свидетельствовать не о вашей слабости, а всего лишь о реалистичном взгляде на мир.

Примите как данность, что у вас тоже есть уязвимые места и что вам предстоит через себя переступать. И тогда вы будете лучше эмоционально подготовлены к трудностям.





Недооценка вынужденных потерь

Когда вы что-то привносите в свою жизнь, чем-то другим приходится жертвовать. Но мы любим фокусироваться только на преимуществах, забывая о неизбежной плате за них.

Занятия в тренажерном зале трижды в неделю означают, что вы проведете меньше времени с семьей или не посмотрите любимое телешоу. Поэтому еще до покупки годового абонемента убедитесь в том, что согласны на такой компромисс.

То же самое относится, например, к ужесточению контроля над расходами. Вполне вероятно, что ради этой цели иногда придется отказывать друзьям, которые зовут на очередной совместный обед или ужин. Устроит ли вас такое развитие событий?

Давая себе новогоднее обещание, старайтесь взвешивать как ожидаемые приобретения, так и потери. И планируйте шаги, которые позволят соблюсти разумный баланс.