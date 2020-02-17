Наука побеждать: ПСБ представил фильм к столетию Калашникова

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Предпремьерный показ картины ПСБ и правительство Удмуртии организовали в Ижевске, где великий конструктор жил и работал. Историю о том, как изобретатель-самоучка создал АК-47, смотрели родные Михаила Калашникова, продолжатели его дела и высокие гости.

Предпремьерный показ картины ПСБ и правительство Удмуртии организовали в Ижевске, где великий конструктор жил и работал. Историю о том, как изобретатель-самоучка создал АК-47, смотрели родные Михаила Калашникова, продолжатели его дела и высокие гости.

Художественный фильм «Калашников» режиссера и продюсера Константина Буслова повествует о непростом жизненном пути человека, имя которого на слуху у всего мира. В годы Великой Отечественной войны, не имея специального образования, 28-летний Михаил Калашников сконструировал легендарный автомат АК-47 — и вошел в историю. Сам конструктор всегда говорил, что создавал оружие для защиты своей Родины.

На специальный показ фильма были приглашены клиенты ПСБ, ветераны оружейного производства Удмуртии, члены семьи Михаила Тимофеевича. В Ижевске находится предприятие, на котором он много лет проработал и где сегодня его последователи продолжают начатое инженером дело.

«Как для опорного банка по работе с ОПК для нас большая честь поддержать этот фильм, приуроченный к празднованию 100-летия великого конструктора, — прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков. — Для нас было важным, чтобы одними из первых фильм увидели родные Михаила Тимофеевича, его соратники, наши клиенты именно в Ижевске — городе, которому великий конструктор посвятил свою жизнь».

Елена Калашникова, Петр Фрадков

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов напомнил на показе картины, что в сентябре на День оружейника, посвященный юбилею Калашникова, в Ижевск приезжал Владимир Путин. Президент отметил выдающиеся заслуги конструктора, а также оборонного комплекса Удмуртии, который по праву считается надежным щитом страны. Также руководитель региона поблагодарил съемочную группу фильма, ПСБ и Елену Михайловну Калашникову за качественную и долгожданную работу.

Дочь конструктора Елена Калашникова участвовала в создании картины в качестве консультанта. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Торжке, Крыму, в Московской, Калужской и Тверской областях. Использовалось большое количество бронетехники времен Великой Отечественной войны: пушки, танки, артиллерийские установки и другие виды оружия. Для финальной части, которая снималась под Москвой, Минобороны предоставило более 200 автоматов АК-47 и сотни экземпляров военной формы 1947 года.

Сюжет охватывает период с раннего детства Калашникова и до 1949 года, когда за свое главное изобретение он получил Сталинскую премию. По словам Константина Буслова, создатели фильма позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, однако старались внимательно относиться к биографическим фактам, опирались на мемуары самого конструктора, воспоминания знавших его людей и документы. За подлинностью повествования следили и консультанты концерна «Калашников».

В прокат фильм выходит 20 февраля.

Константин Буслов