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Mastercard известна не только своими технологическими решениями, но и креативными маркетинговыми кампаниями. В преддверии весны она организовала встречу с прессой, посвященную мультисенсорному развитию бренда.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Дебютный альбом и собственный десерт: эволюция бренда Mastercard

Mastercard известна не только своими технологическими решениями, но и креативными маркетинговыми кампаниями. В преддверии весны она организовала встречу с прессой, посвященную мультисенсорному развитию бренда.

Когда-то был просто логотип на карте, но теперь у компании есть фирменный звук, выпущен сингл, готовится музыкальный альбом, недавно платежная система представила и вкус бренда — пирожные макарон в красном и желтом цветах логотипа. О том, как бренд становится мультисенсорным, российским журналистам рассказали на закрытом завтраке в ресторане Laduree в Москве. Кстати, именно в глобальном партнерстве с кулинарной студией Laduree и создавался уникальный вкус Mastercard.

Сегодня люди во всем мире выбирают себе и дарят друг другу бесценные моменты, предпочитая их материальным подаркам. Этот тренд оказывает большое влияние на то, как компании взаимодействуют со своими клиентами.

Более 20 лет с коммуникационной платформой Priceless компания вдохновляет людей добиваться своих целей и реализовывать любимые увлечения. Благодаря партнерству с главными культурными событиями по всему миру Mastercard работает над созданием бесценных впечатлений в искусстве, бизнесе, гастрономии и музыке, постоянно поддерживая идентичность и узнаваемость бренда.

Евгения Милова

Отслеживая черты современного общества, его культурные и социальные особенности, Mastercard стремится отразить их в своих коммуникациях и продуктах. В результате клиенты получают высокотехнологичные решения и позитивный эмоциональный опыт.

Первым шагом в эволюции бренда стало изменение логотипа: из него убрали название, оставив лишь красно-желтые пересекающиеся круги. Приняв такое решение, Mastercard вошла в ряд мировых компаний, которые визуально обозначают себя только символом — например, яблоком или галочкой.

В прошлом году Mastercard приступила к разработке «звуковой архитектуры», представив собственную музыкальную композицию Sonic («Соник»). К ее написанию были привлечены музыканты из разных стран, включая композитора и аранжировщика Майка Шиноду из рок-группы Linkin Park. Мелодия создана вне жанров, поэтому ее можно исполнить в разных стилях. Гости завтрака прослушали оперную, кинематографическую и клубную версии саундтрека, а также целый ряд интерпретаций, передающих характерные особенности музыки той или иной страны. Есть и российская версия.

Sonik Mastercard уже звучит более чем в 7,6 млн торговых площадок по всему миру в качестве аудиоподтверждения транзакций по картам Mastercard. В России обладатели карт могут услышать мелодию при совершении транзакций в «Яндекс.Афише» или оплате покупок смартфоном с сервисом «Кошелек Pay» компании Cards Mobile. Она же приветствует гостей при регистрации в лаундже Мastercard в аэропорту Шереметьево. Во время матчей Континентальной хоккейной лиги на аренах также звучит одна из версий Sonik. Напомним, что Mastercard является официальным партнером мероприятий Лиги и официальной платежной системой, а также картой чемпионата КХЛ.

Маркетологи уверены: если Sonik появится в популярных песнях, пользователи будут узнавать «голос» Mastercard по всему миру. В январе 2020 года компания выпустила свой первый музыкальный сингл Merry Go Round в сотрудничестве со шведской певицей Надин Рэндл. «Звук — это новая грань бренда и эффективный способ запомниться с помощью того, что мы все так любим — музыку», — говорят в компании.

Весной этого года Mastercard планирует выпустить собственный альбом Priceless, в который войдут 11 песен.

Одним их самых запоминающихся моментов пресс-завтрака стало представление уникального вкуса бренда — дегустация фирменных макарон Mastercard, которые пока можно попробовать только на специальных мероприятиях компании. Красное пирожное с ароматом сахарного яблока получило название «Страсть» и символизирует энергию, стремление помочь людям стать ближе к тому, что они любят. Желтое, со вкусом цитрусового фрукта юдзу, называется «Оптимизм» и отражает уверенность платежной системы в том, что ее усилия позволят сделать мир лучше.

«Еда, как и музыка, обладает невероятной магией, объединяя людей и вдохновляя их на новые открытия. Развивая бренд в гастрономическом направлении, Mastercard предлагает получить особый опыт и ощущения», — подчеркнули в компании.

Важно отметить, что Mastercard продолжает развивать мультисенсорный бренд, так что пользователей карт платежной системы ждет еще много бесценных сюрпризов.

Ксения Соловьева (Tatler)