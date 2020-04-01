Самые знаковые украшения арт-выставки TEFAF

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Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине вернулась с арт-ярмарки The European Fine Art Fair (TEFAF) в Маастрихте, самоизолировалась в Лондоне и оттуда написала колонку о впечатлениях от мероприятия.

Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине вернулась с арт-ярмарки The European Fine Art Fair (TEFAF) в Маастрихте, самоизолировалась в Лондоне и оттуда написала колонку о впечатлениях от мероприятия.

Наталья Филатова-Киетине

TEFAF — одна из самых респектабельных ярмарок-выставок Европы. Здесь продаются вещи музейного уровня. Если вдруг захотелось купить немного Рембрандта или Моне с Брейгелем — вам сюда.

Ювелирный отдел на мероприятии невелик: украшения представляют несколько антикварных галерей, а также отдельные мастера. В этом году «из борьбы» выбыли нью-йоркская Siegelson и лондонец Гленн Спайро. Зато добавились английская галерея Hankocks и индийский ювелир Вирен Багат, приезд которого, собственно, и стал для знатоков главной новостью ярмарки.

О Багате широкая общественность узнала пару лет назад. Он живет и работает в Мумбае, создавая всего 60 украшений в год. Когда в 2018 году во Дворце дожей в Венеции выставлялись драгоценности из собрания катарского шейха Хамада бин Абдуллы Аль Тани, в последний день экспозиции грабители похитили броши и серьги работы Багата прямо с витрины. Пропажу так и не обнаружили. Затем, в прошлом году, клан Аль Тани выставил на аукцион Christie’s около 400 предметов из своей коллекции ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Были там и произведения марки Viren Bhagat. Торги длились 12 часов и завершились с весьма неплохим для продавца результатом. После этого самый закрытый современный ювелир, который ранее не видел нужды покидать мастерскую, решил, что все же хочет лично показывать свои работы ценителям. И вот состоялась первая вылазка Багата из Мумбая — в Маастрихт на TEFAF.

Вирен Багат

Фотографировать на стенде было строжайше запрещено, поэтому в публичном доступе есть всего два снимка. На первом — кольцо с бриллиантами и кашмирскими сапфирами, центральная часть которого собрана из трех камней (верхний — огранки «сахарная голова»). На втором можно видеть фантастической формы серьги с изумрудами и опалами, минималистичные и архитектурные одновременно.

Багат — мастер так называемых парящих бриллиантов, которые соединены тончайшей, незаметной глазу проволокой из платины. И эта пара его украшений показывает, что он один из самых интересных современных ювелиров.

Bhagat

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Мюнхенская компания Hemmerle, как всегда, отличалась безупречным сочетанием анодированного алюминия с драгоценными и полудрагоценными камнями. Цвета варьировались от нежных оттенков кофе с молоком и коричневатых тонов до ярких, насыщенных травянисто-зеленых.

Фирменные приемы марки — способ закрепки камней круглой огранки «шипом наружу» и создание «клетки» из анодированного алюминия, меди или бронзы вокруг этого шипастого паве. Еще одна особенность — интеграция в украшения исторических артефактов: древнеегипетских идолов из лазурита, яванских глиняных бусин, японских эмалей, римских микромозаик начала ХIX века, китайских бронзовых монет.

Hemmerle

Hemmerle 1 /2

Тайваньский ювелир Синди Чао показала технически замысловатые украшения органической формы из титана, выполненные в ее характерном стиле. Выставлено было только 11 предметов, но зато с очень крупными (от 30 карат) бриллиантами, рубинами и изумрудами. Рейтинг Чао как ювелира инвестиционного уровня резко вырос после того, как в прошлом году аукционный дом Sotheby’s поручил ей работать с редкими желтыми бриллиантами для своих ювелирных торгов Magnificent Jewels & Jadeite в Гонконге.

Cindy Chao

Уоллес Чан представил выдающиеся украшения, созданные на грани ювелирного искусства и чудес механики. Например, сложную многослойную титановую брошь «Снежинка», оси которой крутятся как спинер. В этот раз у Чана было много новых работ с фарфором. Некоторые из них уже выставлялись в Лондоне, например, брошь «Вселенная», а часть была сделана специально к TEFAF. Произведения этого китайского ювелира никогда не отличались миниатюрностью, и чем дальше — тем больше они превращаются в настоящие скульптуры, к которым человек, кажется, только прилагается.

Wallace Chan

Wallace Chan 1 /2

На стенде лондонской галереи Symbolic & Chase демонстрировались антикварные украшения с фантастическими древнеримскими инталиями из сердолика, работы знаменитых дизайнеров ХХ века Сюзанн Бельперрон и Рене Бована, знаковые вещи Cartier 20-х годов, а также предметы Harry Winston c крупными бесцветными бриллиантами. Были здесь и произведения наших современников. Отдельного внимания заслуживали, в частности, работы итальянца Маурицио Фиораванти — автора марки Vamgard, специалиста по микромозаике космического вида и качества, а также бренда Theodorus, у которого отлично получается делать украшения с очень крупными бриллиантами в геометрической эстетике, характерной для греческого ювелирного дизайна 70-х.

Cartier

Theodorus

Vamgard 1 /3

Нью-Йоркская FD Gallery помимо примечательных тиар викторианского периода и украшений Cartier из египетской коллекции с настоящими артефактами выставила работы молодой марки Sabba из титана и драгоценных камней. Ее автора Алессандро Сабаттини галерея представляет эксклюзивно. Конек Sabba — крупные архитектурные формы и особая новаторская закрепка, благодаря которой бриллианты безупречно вставляются в титан (технически это сделать очень сложно). Можно отметить, что за прошедший год ювелир заметно эволюционировал не только в обработке металла и качестве технологий, но и в цене. Стоимость его украшений начинается от 200 000 евро.

Sabba

По итогам ярмарки с уверенностью можно говорить, что произведения ювелирного искусства продолжают привлекать внимание как объекты коллекционирования и инвестирования. И тут каждый выбирает свою стратегию. Одни интересуются вещами музейного уровня и соответствующего возраста, часто с королевским или просто аристократическим провенансом. Другие ориентируются исключительно на вес в каратах. Третьи доверяют собственному мнению или советам экспертов и покупают современников. Вот я, например, рискнула и купила. Правда, сначала посмотрела, какой рост в цене показал этот современникна прошедших аукционах — в среднем в три-четыре раза, а на отдельные вещи даже в 20.