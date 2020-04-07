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Немного позитивных новостей в наше тревожное время: третий год подряд эксперты ООН признают Финляндию самым счастливым государством мира. Портал Robb Report рассказывает о том, как можно адаптировать секреты финского счастья к режиму самоизоляции.

Редакция Finparty



Все статьи автора 5 секретов хорошего настроения от самой счастливой страны в мире

Немного позитивных новостей в наше тревожное время: третий год подряд эксперты ООН признают Финляндию самым счастливым государством мира. Сайт Robb Report рассказывает о том, как можно адаптировать секреты финского счастья к режиму самоизоляции.

Всемирный доклад о счастье ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений в области устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network). Исследование охватывает больше 150 стран. При оценке «уровня счастья» учитывается шесть ключевых факторов: ВВП на душу населения, работа социальных систем, продолжительность здоровой жизни, распространенность коррупции, соблюдение гражданских свобод, щедрость жителей.

В недавно вышедшем докладе этого года эксперты вновь назвали Финляндию самой счастливой в мире страной. Более того, Хельсинки занял первое место в отдельном рейтинге городов, который был подготовлен впервые.

И хотя сейчас трудно находить поводы для радости, следует помнить, что ощущение счастья — это ключ к сохранению здоровья и благополучия. Мы не можем отправиться в Финляндию за позитивным настроением, но кое-что для поднятия духа каждый может сделать и дома. Вот несколько рекомендаций финского Национального совета по туризму.





Секрет 1: холодный душ

Отвечая на вопрос: «Что делает вас счастливыми?», большинство финнов вспоминают о природе. Одно из национальных развлечений на свежем воздухе — моржевание. Процедура усиливает циркуляцию крови, стимулирует выброс серотонина и дофамина, которые называют гормонами счастья. В итоге повышается устойчивость к депрессии и стрессам.

Для того чтобы добиться того же эффекта дома, можно принимать ледяной душ в течение пары минут. А еще лучше чередовать холодную и теплую воду, чтобы больше было похоже на зимний поход в финскую сауну. Но прежде изучите материалы по теме — начинать моржевать в домашних условиях лучше с легких нагрузок.

Секрет 2: культурный досуг (виртуальный)

Тесная связь жителей Финляндии с природой — неисчерпаемый источник вдохновения для местных художников, скульпторов и других арт-деятелей. Убедиться в этом можно в более чем 55 музеях и бесчисленных галереях по всей стране.

Посещайте виртуальные выставки и арт-павильоны — искусство дает мощный заряд позитива и помогает успокоиться. Например, на сайте и в «Инстаграме» музея Amos Rex , получившем в этом году награду LCD Berlin Awards (такой отраслевой «Оскар»), можно виртуально следить за экспозицией Generation 2020. Художественный музей города Рованиеми за полярным кругом предлагает посмотреть различные объекты финского современного искусства, а за классикой отправляйтесь на сайт музея Атенеум , где представлено более 450 работ известного художника Аксели Галлен-Каллелы.





Секрет 3: перерыв на кофе (и булочку)

Финны — фанаты этого напитка. На одного среднестатистического жителя страны приходится около 9,9 кг зерен кофе в год (итальянцу, например, хватает 5,9 кг).

Во время перерыва в работе к чашечке ароматного напитка финны традиционно берут корвапуусти — плюшку с корицей и кардамоном. Это сочетание стало настолько популярным, что обзавелось собственным названием pullakahvit, которое буквально означает «пауза на булочку и кофе». Если доведется побывать в Хельсинки, обязательно попробуйте в кафе, а пока испеките корвапуусти дома и устройте с друзьями виртуальный кофе-брейк.





Секрет 4: лес на диване

Больше 70% страны покрыто зелеными массивами. Поэтому неудивительно, что лес для финнов значит так много. Их умиротворяет в нем примерно все — от бесчисленных оттенков зелени до шелеста листьев и шороха хвои. Финны считают, что даже за 15 минут нахождения среди нетронутой природы тело и разум успокаиваются: пульс приходит в норму, улучшается настроение.

Пока наши парки закрыты, устройте себе «прогулку на диване» — найдите в Интернете запись звуков леса (необязательно финского) и постарайтесь расслабиться.





Секрет 5: книги

Чтение — один из популярных в Финляндии видов досуга, недаром в 2018 году ее назвали самой начитанной страной в мире. Ежегодно жители берут в публичных библиотеках свыше 68 млн книг — и это при населении в 5,5 млн человек.

Чтобы следовать этому примеру, необязательно выходить из дома. Даже если в вашей домашней библиотеке не найдется ничего подходящего, подберите себе электронную или аудиокнигу — выбор безграничен. Особая рекомендация от финнов: для поднятия настроения перечитайте что-нибудь из серии Туве Янссон про муми-троллей.