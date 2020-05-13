Многие родители уверены, что образование, открывающее детям двери в лучшие университеты мира, можно получить только за границей. Директор английских программ российско-британской школы «Алгоритм» Екатерина Ерохина опровергает это мнение и рассказывает, как учебное заведение живет в пандемию.

Рекомендации дают эксперты по тайм-менеджменту, авторы книги «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома» Глеб Архангельский и Ольга Стрелкова.

Представители финансового сектора приурочили ко Дню Победы множество акций: вспоминали героев, поздравляли ветеранов, рассказывали о подвигах своих родных на передовой и в тылу. Подробнее о некоторых инициативах — в нашей подборке.

Редакция Finparty



Все статьи автора Навеки в сердцах: инициативы финансовых компаний к 9 Мая

Представители финансового сектора приурочили ко Дню Победы множество акций: вспоминали героев, поздравляли ветеранов, рассказывали о подвигах своих родных на передовой и в тылу. Подробнее о некоторых инициативах — в нашей подборке.





«ВЭБ.РФ»



К юбилею Победы госкорпорация запустила интерактивный историко-просветительский проект «Герои городов» . Он посвящен трудовым подвигам наших родителей, бабушек и дедушек, которые возвращали в страну мирную жизнь, строя дома, дороги, предприятия. Каждый может добавить на сайт историю своего родственника, рассказав о его вкладе в большое дело.

«Военный подвиг сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, подвиг тружеников тыла бессмертны и всегда будут в памяти поколений, — прокомментировал проект председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. — День Победы — главный праздник для каждого из нас. После него началась мирная жизнь, но предстояло отстроить заново разрушенную страну. Вслед за военным подвигом предстояло совершить трудовой. И здесь тоже были свои герои, чей созидательный труд вдохнул новую жизнь в наши города».





Абсолют Банк



Здесь к празднику приурочили акцию под названием «Помню и благодарю» . Банк призвал партнеров, клиентов и просто всех желающих зайти на специальный сайт и написать письмо благодарности любому человеку, о котором хочется рассказать в эти дни.

«Это может быть родственник или человек, сыгравший в военные годы важную роль в жизни вашей семьи, — прокомментировали организаторы. — Напишите, кем он вам приходится, где служил или работал, какой вклад внес в Победу. Продолжите фразу: «Спасибо тебе за…» Память нужна в первую очередь нам, потомкам. Чтобы чувствовать себя людьми и не терять связь с поколениями — прошлыми и будущими».

Промсвязьбанк

В начале апреля ПСБ запустил видеопроект «Сильные люди», напоминающий о том, что наше настоящее — это заслуга поколения победителей. Вот лишь несколько сюжетов с участием ветеранов из тех, что были подготовлены банком.

Кроме того, на страницах ПСБ в соцсетях можно посмотреть видеоролики из циклов «Нефронтовые подвиги» и «Оружие Победы» , повествующие о военных временах.





«Уралсиб»



Более десяти лет в «Уралсибе» существует добрая традиция отправляться с поздравлениями к ветеранам Гагаринского района Москвы. Сотрудники банка лично благодарят их за великий подвиг и мирное небо над головой. Текущая эпидемиологическая обстановка в стране внесла свои коррективы в формат акции — в этот раз подарочные корзины ветеранам доставят домой с учетом всех мер предосторожности.

Также в честь 75-летия Победы на корпоративном портале была создана специальная страница. На ней сотрудники в течение всего мая могут делиться с коллегами историями жизни и фотографиями своих героев.

Экспобанк



Команда Экспобанка подготовила специальный выпуск корпоративной газеты. В ней и на страницах организации в соцсетях сотрудники поделились историями и фотографиями своих близких — героев фронта и тыла.



















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«Сегодня мы хотим сказать спасибо всем, кто прошел этот невероятно сложный путь. Нашим дедушкам, бабушкам, нашим родным — всем тем, кто жив, и тем, кто не вернулся с войны», — отметили представители банка.

Совкомбанк



На корпоративном портале Совкомбанка тоже был запущен специальный проект под названием «Помним». Его участники делятся историями своих близких, которые, каждый на своем месте, приближали окончание войны, публикуют рассказы об их судьбе с портретами и фотографиями наград.





Московский Кредитный Банк



МКБ предложил сотрудникам поддержать от лица банка народную акцию «Бессмертный полк», которая в этом году проводилась онлайн. Фотографии финансистов с родными, участвовавшими в войне, разместили в галерее на внутреннем портале и в социальных сетях.





Почта Банк



По традиции Почта Банк проводил акцию, благодаря которой каждый мог до 20 апреля бесплатно отправить поздравление с Днем Победы в любой уголок России. Для этого на специальном сайте надо было выбрать открытку, ввести текст, указать получателя и его адрес. Одним из вариантов оформления была работа восьмилетнего Максима Родионова из Петрозаводска — победителя недавно проведенного банком конкурса детского рисунка.





Московская биржа

Ежегодно ветеранов — родственников сотрудников биржи ждет подарок ко Дню Победы. В этот раз специальные выплаты получили 70 человек.







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Также сотрудники группы рассказали о своих родных, которые были юными тружениками тыла. «Обычное дело для тех времен. Обычные люди. Обычные герои. Долгих лет и крепкого здоровья всем ветеранам! А нам — мирного неба над головой. С праздником!» — такой комментарий сопровождал праздничный пост.

Московский Индустриальный Банк

МИнБанк к 9 Мая запустил проект «Герой в каждой семье». На внутреннем портале был создан раздел, в котором каждый может поделиться историями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сотрудники присылали рассказы, фотографии, письма из семейного архива, выдержки из газет прошлых лет.

Многие также приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». А еще в честь праздника в банке придумали специальную рамку для фото профиля в «Фейсбуке».





«Веста»

9 мая на страницах банка в социальных сетях были опубликованы фотографии героев войны из семейных архивов сотрудников.

















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Подпись к посту гласила: «В этот день за словом «поздравляем» следуют «помним и гордимся». Гордимся своими прадедами — фронтовиками и тружениками тыла. Гордимся их военными подвигами, инженерной мыслью, упорным трудом. Гордимся страной, сумевшей победить в тяжелой войне...»















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Солид-Банк





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На Камчатке сотрудники Солид-Банка, приняв все меры предосторожности, отправились в гости к ветеранам в отдаленных населенных пунктах и лично поздравили их с юбилеем Великой Победы.





Ланта-Банк













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Накануне 9 Мая в аккаунтах банка появилась публикация о городе Алдане в Якутии — крупном центре золотодобычи в России. Именно здесь работает один из самых восточных офисов организации. В годы Великой Отечественной войны алданцы наравне с другими гражданами мужественно сражались на фронте. А те, кто оставались в тылу, совершили настоящий трудовой подвиг, добывая столь нужное стране золото Победы.





«Кубань Кредит»



По сложившейся традиции банк отдельно поздравил ветерана Анну Константиновну Кутанову. Дружба с ней началась пять лет назад, когда она стала героиней одной из фотографий, представленных на корпоративном творческом конкурсе «Наша Победа». В мае этого года ветерану исполнится 105 лет! За войну младший сержант, пулеметчик-зенитчик Анна Кутанова проделала путь от Краснодара до Прибалтики, побывала и писарем в штабе, и интендантом. В условиях пандемии подарки и цветы сотрудники передали ей через родственников, пришлось обойтись в этот раз без традиционного чаепития.