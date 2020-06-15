Поднять настроение после долгих месяцев изоляции на большом ювелирном событии… Где и когда будет такая возможность, рассказывает вице-президент Московской ювелирной выставки-конгресса J-1, директор бренда Ilgiz F Дина Насырова.

Сооснователь компании Transformator Travel объясняет, почему предприниматели тратят большие деньги, чтобы побывать в шкуре первобытного человека, и как это помогает им в бизнесе.

Итак, мы покидаем свои дома, возвращаемся к прежней жизни. И неожиданно это начинает вызывать у нас беспокойство. Психолог, партнер «Экопси Консалтинга» Мария Макарушкина описывает страхи, с которыми к ней приходят люди, и дает рекомендации по их преодолению.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Пора на выход: 6 страхов после снятия коронавирусной блокады

Итак, мы покидаем свои дома, возвращаемся к прежней жизни. И неожиданно это начинает вызывать у нас беспокойство. Психолог, партнер «Экопси Консалтинга» Мария Макарушкина описывает страхи, с которыми к ней приходят люди, и дает рекомендации по их преодолению.





Страх социализации

За два с половиной месяца у дистанционно работающих людей наладился определенный ритм — неважно, хороший или плохой. Некоторым своеобразная жизнь в коконе даже понравилась, и теперь у них появилась тревога. Возникают вопросы: «Как я буду выходить из заточения в четырех стенах?», «Как стану воспринимать окружающих?» Я знаю офисных сотрудников, которые все время изоляции провели одни в своей квартире. Для них активное включение в социальную среду может оказаться особенно волнительным, эмоционально затратным.

Для начала подумайте, чего именно вы боитесь. Чем точнее вы установите причины своей тревоги, тем легче будет с ней бороться или, наоборот, дружить. Может быть, вы опасаетесь предстать перед коллегами изрядно пополневшим? Или, например, думаете, что утратили навыки коммуникаций из-за долгого отсутствия общения?

При выходе в офис действуйте поэтапно. В первое время общайтесь только с ближайшими коллегами и руководителем, ограничьте остальные контакты. Начальникам подразделений я бы посоветовала устраивать индивидуальные встречи с подчиненными, а не общие собрания. Если есть возможность, то приходите в офис через день — это поможет адаптироваться к коллективу. Как показывает практика, примерно через две недели человек возвращается к привычному ритму — все-таки мы не годы просидели в своих норах.





Страх заражения

Тут важно понять, что зависит от вас, а что — от обстоятельств, где проходит граница зоны вашего контроля. Да, нужно стараться оградить себя от коронавирусной инфекции, соблюдая все предписанные нормы. Но чтобы быть психологически готовым к самой сложной ситуации, надо представить, будто она уже произошла. Как рассказал мне один медик, занимавшийся лечением больных с COVID-19 в разгар эпидемии, он поступил именно так. Представил себе худший вариант развития событий: вот он заболел, это случилось. Когда он мысленно прокрутил в голове негативный сценарий, ему стало работать гораздо легче.

Так же может действовать каждый, кто боится заразиться. Как только мысль о неизбежном будет принята, человек уже иными глазами станет смотреть на происходящее. Ведь как только внутренняя борьба со страхами прекращается, они сами отступают.





Страх неопределенности

Тревога перед будущим традиционно сильна в нашей стране. Этот страх естественен и понятен, он конгруэнтен тому, что происходит в обществе. Рекомендации могут быть такими: ничего не загадывайте сильно наперед, не ставьте долгосрочных целей, тем более грандиозных. Лучше переключиться в режим «здесь и сейчас»: стараться жить короткими комфортными «перебежками», выполнять те задачи, результаты которых можно увидеть в ближайшее время. Условно говоря, замахиваться не на роман, а на рассказ.

Существует и другой подход для преодоления страха неопределенности: делать много рутинных дел. Чем прочнее каркас текущего образа жизни, тем легче нам заглядывать в будущее. Если человек знает, что в ближайшую неделю по утрам у него точно будет чашка кофе, то устойчивее он становится к этому хаотичному миру. Вдобавок активизируйте свои островки стабильности: общайтесь со старыми приятелями, читайте книги.





Страх нового пути

Часть людей за время карантина переоценила свою жизнь: что для них важное, а что — второстепенное. Например, одна моя клиентка сказала, что больше не хочет работать в финансовой сфере, которой посвятила десять лет. Но в то же время она боится перемен, ведь привычный порядок вещей создает ощущение подконтрольности и предсказуемости, а масштабные изменения, даже приятные, нарушают сложившийся ход жизни. Возникли амбивалентные эмоции, в которых скрываются и страх, и сильное желание преобразований одновременно.

Если вы взрастили внутренние ростки позитивных изменений, то важно культивировать их и дальше. Но не начинайте движение по новому пути резко, с крутыми поворотами. Клиентке я посоветовала пока остаться на прежней работе и спокойно продумать, куда можно в дальнейшем перейти для удовлетворения карьерных амбиций. Лучше постепенно искать места для приложения своих сил.





Страх опустошения

К сожалению, немногих можно отнести к категории счастливчиков, которым самоизоляция помогла ощутить прилив жизненной энергии. В основном люди немного закисли, в чем-то перегорели. Месяцы стрессов и более интенсивной работы, чем раньше, вкупе с избытком информации привели к негативным последствиям. Мои клиенты жалуются, что они измочалены и больше всего на свете хотят не свершений и открытий, а душевного спокойствия. Кто-то в отчаянии из-за денежных проблем, у кого-то нет желания видеть коллег. Вкус жизни пропал из-за того, что все надоело.

Здесь главное — осознать, что ты не одинок в своих ощущениях, мы все сейчас находимся в уникальных негативных обстоятельствах. Также, чтобы защититься от чувства опустошения, лучше пока избегать состояния окрыленности — например, не бежать на шопинг, не посещать слишком часто людные места. Проявите эмоциональную бережливость: впускайте в свой внутренний мир радость дозированно, небольшими порциями.





Страх неудачи

Экономическая нестабильность и волна увольнений заставляют многих работников опасаться за сохранение своего места. Людей начинают посещать тревожные мысли о том, что будет, если они не справятся с профессиональными задачами, допустят ошибки.

Чтобы свести к минимуму вероятность увольнения, важно пересмотреть все свои рабочие процессы, адаптировать их к текущей ситуации, но без лишнего перфекционизма. А для психологического комфорта нужно научиться замечать и ценить промежуточные достижения, не мыслить категориями «все или ничего» и «победитель — лузер».