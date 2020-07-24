Как личностные ценности руководителя влияют на компанию

О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

У каждого управленца есть ценностные ориентиры, от которых зависят его поведение и решения. О том, как это сказывается на его подчиненных и бизнесе в целом, рассуждает психолог, партнер «Экопси Консалтинга» Мария Макарушкина.

У каждого управленца есть ценностные ориентиры, от которых зависят его поведение и решения. О том, как это сказывается на его подчиненных и бизнесе в целом, рассуждает психолог, партнер «Экопси Консалтинга» Мария Макарушкина.

Несколько лет назад я зашла в одну туристическую фирму как клиент. И, переступив порог, была крайне удивлена: туда ли я попала? По просторному офису свободно летали мелкие птички, в клетках крутились хомяки и крысы, половину стены занимал роскошный гигантский аквариум. «Нашего шефа отличает любовь к животным. Ну и к путешествиям тоже, конечно! — объяснили сотрудники. — И мы этими стремлениями активно тут проникаемся».

Сталкивалась я и с другими неожиданными — по крайней мере, для руководителей — ценностями. Для главы одной торговой компании важны были «личные подвиги». С завидной регулярностью он совершал какие-нибудь героические поступки: выдерживал голодную диету, изнурял себя спортивными тренировками, поднимался на труднодоступные вершины, нырял в морские глубины. В общем, постоянно преодолевал свои ограничения и страхи. Другой руководитель едва ли не главным критерием «правильной жизни» считал количество прочитанных в определенный срок книг — как им самим, так и членами его команды.

А как вам «ценность большой семьи»? Человек, который ее проповедует, регулярно проводил в своей компании различные конкурсы, в которых обычно побеждали сотрудники с наиболее разветвленным генеалогическим древом... Этот список экзотических примеров можно продолжить, но сейчас мне хотелось бы поговорить не о них, а о типичных, легко узнаваемых ценностях руководителей.

Наши ключевые убеждения, принципы, векторы, на которые мы опираемся в жизни, закладываются в детстве, в семье. Их формирование и проверка продолжаются в школе, а иногда и после нее. Взрослый человек под влиянием происходящих с ним событий подвергает свои принципы внутренней проверке — какие-то отметает, а другим продолжает следовать. Один из наиболее известных исследователей этой темы американский психолог Милтон Рокич считал, что, по сути, люди обладают приблизительно одним и тем же набором ценностей, только приоритеты у всех разные.

Как психолог я регулярно работаю с руководителями бизнеса и госструктур, и в процессе общения мы всегда касаемся жизненных мотивов человека. Хочу поделиться наблюдениями о том, носители каких ценностей встречаются наиболее часто.





Трансформатор

Ключевые ценности: развитие, перемены, динамичные успехи

Это модный, позитивный и крайне полезный тип менеджера. Именно трансформаторы способствуют тому, что так необходимо каждой организации, — прогрессу, модернизации, развитию технологий. К счастью, таких руководителей сейчас становится все больше. Чаще всего это выходцы из семей, где образование имело большое значение. Родители активно формировали и поддерживали тягу детей к знаниям, способствовали расширению кругозора.

Однако мне встречались и трансформаторы с другой биографией. «С самого детства мечтал вырваться из удушливой тесноты, культурной бедности своего маленького городка, — рассказывал о своем прошлом глава бурно развивающейся информационно-технологической компании. — Никто из моих близких толком не понимал, почему мне после окончания школы так хочется уехать учиться дальше. И я чувствую, что должен своими действиями доказать: нельзя довольствоваться малым. Только движение вперед делает нас людьми. Это мой главный вектор».

Обычно ценность развития связана с такими чертами личности, как креативность, открытость новому, интеллектуальное лидерство, уверенность в себе. И трансформаторы поощряют сотрудников быть на пике современных знаний, внедрять инновации. Они применяют для этого разные способы, в том числе довольно жесткие. Например, штрафы за непосещение обучающих программ или тренингов, выговоры за отсутствие новых идей, решений, продуктов. Так сказать, за «слепоту и глухоту» к вызовам времени. Такие негуманные методы внедрения перемен порой оказываются довольно действенными, но только на короткой дистанции. На длинной же эффективнее личный пример руководителя, разъяснение людям пользы изменений, создание условий для проявления и реализации креативных идей.

Руководитель-трансформатор обожает читать и обсуждать с окружающими современные тренды в бизнесе, технологиях, экономике. Увлеченно рассказывает про собственные идеи. Регулярно ездит на знаковые конференции и стажировки. Собирает вокруг себя «прорывную» команду, любит приглашать в компанию модных спикеров. Предпочитает во всем — от одежды до интерьера — стиль «современный минимализм».

Правда, порой трансформаторы настолько увлекаются «захватывающими перспективами», что несколько теряют связь с реальностью. Они инициируют странные проекты, не слушают замечания, обвиняют других в консерватизме и сопротивлении изменениям. Я помню одну производственную компанию, где руководитель уверовал, что будущее — это в первую очередь освоение космоса. Его бизнес не имел никакого отношения к данной сфере деятельности, однако сотрудникам было предписано ходить в планетарий, а по субботам привлеченные специалисты читали персоналу курс астрономии. Посещение было добровольно-принудительным. Так серьезные намерения в некоторых случаях превращаются в насильственные и бессмысленные «игры».





Альтруист

Ключевые ценности: служение, помощь людям, социальная миссия

Скажу сразу, руководителей-альтруистов я встречала нечасто. О социальной миссии говорят многие топ-менеджеры, но лишь отдельным акулам бизнеса действительно близка ценность бескорыстной помощи.

Будущие альтруисты растут в семьях, которых коснулись драматические события — тяжелые болезни, неожиданные потери, суровые испытания. Рано ощутив, что такое несчастье и как важна поддержка со стороны окружающих, они делают своими главными ориентирами сострадание, активную готовность поддержать других. Конечно, в большинстве случаев люди с ценностью служения выбирают соответствующие профессии: становятся врачами, учителями, психологами, сестрами милосердия, социальными работниками. Иногда они идут на госслужбу в надежде принести пользу обществу или в социально ориентированные смежные бизнесы. И несмотря на все трудности, борьбу и разочарования, остаются верными своей исходной «жизненной программе».

Да, я встречала истинных альтруистов среди руководителей бизнеса. Правда, они в большинстве случаев приходили к этим идеалам уже во взрослом возрасте. Пережив личный кризис, тяжелый опыт потерь или болезней, переосмысливали свою жизнь, кардинально меняли прежние установки, преображались.

Как отличить руководителя с ценностью служения? Он принимает личное участие в благотворительных и волонтерских программах. Постоянно поддерживает материально (и другими возможными способами) знакомых — близких и дальних, сотрудников — настоящих и бывших. Никому не отказывает в помощи. Часто такие люди являются глубоко верующими. Они организуют поездки в детские дома и пансионаты для престарелых, в приюты для животных. Не любят обсуждать собственную благотворительную деятельность, зато с увлечением говорят о всеобщем гуманизме и светлом будущем. Я знаю компании, в которых руководители «с выраженной социальной миссией» приглашали специалистов читать лекции для детей сотрудников про животных из Красной книги, а для самого персонала — про экологические проблемы, бионику.

Кабинет альтруиста обычно скромный — без излишеств и помпезности. И внешний вид у таких руководителей стильный, но «спокойный». Тем не менее у их подчиненных тоже возникают сложные моменты в работе. Например, зачастую альтруист требует от своих сотрудников такого же поведения, хотя готовность «отдавать» — все-таки дело добровольное. Возводить волонтерство и благотворительность в статус общекорпоративных правил, формализовать тонкие индивидуальные душевные потребности — значит их «обесточивать», лишать истинной силы.

Некоторые альтруисты вообще не способны вести серьезный бизнес. Преуспевавшая ранее компания может развалиться в течение года, если ее руководитель вдруг начинает действовать исходя из принципов «высокого человеколюбия», избегать твердых решений.





Борец за справедливость

Ключевые ценности: честность, объективность, равноправие

По моим наблюдениям, ценность справедливости может выходить на первый план по двум разным причинам. В первом случае у будущего руководителя довольно благополучная семья, в которой старшее поколение занимает активную общественно-социальную позицию, ратует за «великие дела». Словами и действиями родители задают ребенку четкий вектор восприятия мира: тебе будет хорошо только тогда, когда хорошо всем, и за это надо бороться.

Другой сюжет — когда борец за справедливость вырастает в неблагополучной семье. Будучи с детства лишенным внимания и финансовых возможностей, он сполна ощущает несовершенство этого мира. И если у него в дальнейшем формируются сильный характер и воля, то он приобретает такие личностные черты, как решительность, умение отстаивать собственные убеждения и готовность идти на конфликт.

Опознать в своем шефе борца за справедливость очень просто. Он всегда находится в противостоянии: судится с теми, кто поступает «не по совести», выводит других на чистую воду. Живет по строгим принципам и дает категоричные оценки. Рядом с ним люди чувствуют себя защищенными («он спасет») и одновременно встревоженными («вдруг я что-то сделаю не так и буду наказан?»). Обостренное чувство справедливости заставляет постоянно искать объекты для спасения и поводы для сражения. Обвинять, бороться и побеждать, локально и в крупных масштабах, — вот девиз настоящих борцов. Спокойно жить они не могут.





Карьерист

Ключевые ценности: социальный статус, признание, рост благосостояния

Карьерный рост тоже может становиться приоритетом в двух разных ситуациях. В первом случае перед глазами человека находится наглядный пример родителей, которые постоянно подчеркивают значимость высокого социального статуса — словами и делами. Усвоив с младых ногтей, что истинное счастье приносят нам громкие должности и хорошие деньги, начинающие карьеристы начинают следовать «заветам старших».

Такие люди циничны, решительны и эгоцентричны. Они проявляют лояльность к вышестоящему начальству, дружат с теми, кто полезен. Используют любые способы для собственного продвижения и ничего не делают «просто так». В общем, как говорил политический деятель времен французской революции Оноре Мирабо, «убейте вашу совесть — это самый большой враг всякого, кто хочет быстро добиться успеха в жизни».

Второй вариант формирования руководителя-карьериста — бедное, неблагополучное детство. Острое желание вырваться из нищеты и заработать больше заставляет юношей и девушек думать не столько о призвании, сколько о самом прямом пути к социальному Олимпу. Детские обиды, острая зависть — именно эти эмоции движут поступками таких людей. И они часто добиваются значимых постов.

Если руководитель исповедует ценность карьерного роста, то он очень любит говорить о своих успехах на рабочих совещаниях, выступлениях перед сотрудниками. Вы без труда найдете в СМИ его интервью с рассказами о собственном «я» и покорении служебной лестницы. На определенном этапе карьеристы часто делают шаг из бизнеса в политику. Ну а офисные пространства они, конечно, выбирают ближе к кабинетам своего руководства.

Властолюбец

Ключевые ценности: власть, расширение зон влияния и полномочий

Жаждущие власти руководители чаще всего вырастают в семьях, где есть жесткий отец (модель будущего собственного поведения в социуме) и жертвенная мать, обожающая ребенка (желаемая модель отношения со стороны других). С одной стороны, будущий властолюбец растет с ощущением вседозволенности по отношению к матери и большинству других людей. С другой — подчиняется отцу, подражая ему и уважая силу.

Властолюбцы с детства любят командовать и распоряжаться. Вырастая, они культивируют в себе такие черты, как решительность, эмоциональная устойчивость, авторитаризм и доминантность. Обычно они обладают сильным типом нервной системы.

Конечно, руководителям-властолюбцам свойственен жесткий контроль. Им важно, чтобы все делалось в соответствии с их видением и пониманием. «Наш шеф просто помешан на контроле, — рассказывал мне один банковский работник. — Он прогуливается по офису, чтобы своими глазами видеть, чем именно заняты сотрудники. Задает много вопросов, часто вмешивается в рабочие нюансы. Он любит появиться вечером, отмечая тех, кто остается на работе долго. Проверяет, выключаем ли мы компьютеры, убираем ли со стола все документы».

Такой человек стремится расширять полномочия, приобретать новые активы, приумножая свою власть над людьми, процессами, ресурсами. Кабинет он предпочитает солидный, с дорогой мебелью. На стене над рабочим местом непременно вешает свою фотографию с сильными мира сего.





Конформист

Отсутствие внятных ценностей и принципов

Конформист как флюгер «держит нос по ветру». Обычно ему свойственны такие черты, как зависимость от сильного лидера, соглашательство, покорность, неустойчивая самооценка, боязливость и беспринципность.

Детство конформиста — это история беспрекословного подчинения старшим, их требованиям и указаниям. Человек приспосабливается к такой модели взаимодействия с миром и использует ее в дальнейшей жизни. Он удобен для людей во власти, так как управляем, уступчив, исполнителен. Его продвигают, порой на высокие позиции, но при негласном условии безотказного послушания.

Особенность поведения руководителя-конформиста состоит в том, что он не принимает самостоятельных решений. Он соглашается с чужими просьбами и предложениями, но не предпринимает серьезных усилий для воплощения новых идей в жизнь, стремится сохранять статус-кво. Избегает рискованных инициатив, ищет помощи у авторитетных фигур.

Такие руководители часто отсутствуют на рабочем месте: они куда-то ездят, встречаются с партнерами, присутствуют на внешних совещаниях. Они всегда спешат и слабо вникают в суть обсуждаемых вопросов, пуская решения на самотек или откладывая в долгий ящик.

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Каждый из нас сознательно или неосознанно соотносит собственные ценности с мировоззрением руководства. И если есть совпадение, то длительная и плодотворная совместная работа обеспечена. В иных случаях человек обычно в конце концов покидает компанию разочарованным или обиженным.





Как определить свои главные ценности

Оценку и анализ своих базовых принципов имеет смысл повторять периодически, раз в несколько лет. Ведь на протяжении жизни наши ориентиры могут неоднократно меняться.

Самый полный список встречающихся у людей ценностей составил уже упоминавшийся психолог Милтон Рокич. Можно пройти тест , чтобы понять, какие стремления вам близки, а что, наоборот, оставляет вас равнодушным.

Также вспомните несколько случаев из жизни, во время которых вы были полны эмоций, ярких переживаний, испытывали ощущение душевного подъема. Проанализируйте, какие ценности в эти моменты «высвечивались».

Наконец, у каждого из нас есть люди, которые импонируют, вызывают уважение, пиетет. Это могут быть знакомые, публичные фигуры, исторические персонажи, даже герои книг и фильмов. Подумайте, какие ценности соответствуют их качествам и поступкам, вызывающим у вас наибольшее одобрение и восхищение.

Осознав собственные приоритеты, оцените, как они соотносятся с вашей нынешней работой. И возможно, вы придете к выводу, что нужно что-то изменить. Помните: человек, живущий в соответствии со своими ценностями, чувствует себя гармонично и счастливо.