«Сегодня в Citi»: Крылов и Красильщик в ток-шоу Ситибанка

И снова мы убедились, какие дизайнеры «шерстяные волчары» и как «мощны их лапищи» (в некоторых случаях буквально). У кого еще жива фантазия, могут представить эти вещи на себе. Или придумать им новое применение.

Часто ли россияне сталкиваются с киберугрозами? И многие ли готовы полностью отказаться от выхода во Всемирную паутину из соображений безопасности? Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

20 июля Ситибанк в прямом эфире своего YouTube-канала провел ток-шоу для клиентов. Последние могли задавать вопросы спикерам и за лучшие получить 10 000 рублей кешбэка.

20 июля Ситибанк в прямом эфире своего YouTube-канала провел ток-шоу для клиентов. Последние могли задавать вопросы спикерам и за лучшие из них получить вознаграждение в 10 000 рублей.

На ток-шоу «Сегодня в Citi» не было аналитического контента и отсутствовали графики, цифры, отчеты. Вместо них — теплая, ламповая атмосфера, в которой выступавшие рассказывали о себе, своем деле, отвечали на вопросы зрителей.

Гостями первого шоу, которое вела Тутта Ларсен, стали руководитель дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Сандип Батра, тележурналист, создатель передачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов и директор сервиса доставки продуктов «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик.

Для начала Ларсен объявила, что Ситибанк подготовил для зрителей сюрприз. Авторы четырех лучших вопросов спикерам получат вознаграждение в размере 10 000 рублей. Главное — чтобы победители имели дебетовую или кредитную карту банка.

Тутта Ларсен

Сандип Батра коротко рассказал о себе. В финансовой индустрии он работает более 20 лет, из которых последние 13 связаны с Ситибанком. В Москве топ-менеджер впервые побывал в прошлом году, а переехал сюда только в этом марте и очень надеется, что теперь сможет получше изучить город. «Восхищен упорством, усердием, приверженностью труду моих коллег», — поделился Батра впечатлением от российской команды.

Затем финансист отметил, что в основе стратегии Citi лежат принципы безопасности и комфорта клиентов. Именно поэтому банк постарался минимизировать для них посещения офисов во время пандемии, организовал обслуживание по удаленным каналам, а также в рамках новой промопрограммы стал начислять повышенный кешбэк за онлайн-покупки в популярных категориях — «супермаркеты», «рестораны», «фастфуд».

Особое внимание команда уделяет цифровизации: недавно было обновлено мобильное приложение, подключена система платежей Apple Pay, расширен функционал онлайн-банка в части инвестиций — клиенты получили доступ к торговым операциям более чем на 15 мировых биржах.

Отдельного внимания, по мнению топ-менеджера, заслуживает сотрудничество банка с «Аэрофлотом». В частности, промоакция «Бонусный трек» — ускоренное накопление миль за покупки по кредитным картам «Аэрофлот-Ситибанк» или начисление дополнительных приветственных миль при оформлении дебетовой карты «Citi Priority Аэрофлот».

На вопрос зрителя о том, будут ли банки воспринимать криптовалюты так же серьезно, как привычные денежные средства, Батра ответил отрицательно. Но при этом подчеркнул, что клиентам необходимо давать возможность инвестировать в новые активы. Не верит эксперт и в то, что когда-нибудь человечество полностью откажется от наличных, хотя сейчас все большую популярность приобретают электронные платежи.

«При всех потрясениях, которые нам пришлось пережить, вероятно, стоит задуматься о внутреннем туризме», — заметила Тутта Ларсен, представляя следующего спикера Дмитрия Крылова. Вместе с автором «Непутевых заметок» участники ток-шоу пришли к выводу, что отдых в границах России также может быть наполнен яркими впечатлениями и служить источником хорошего настроения.

Крылов рассказал, как ему удалось превратить любовь к передвижениям по миру в телепередачу. Упомянул и о совместном онлайн-проекте с Ситибанком — серии панорамных роликов о самых красивых уголках нашей страны. Увидеть их можно будет начиная с августа на сайте банка и его страницах в соцсетях. «У нас ведь замечательных мест очень много, но, к сожалению, иногда поездки туда весьма дороги. Например, побывать на моей любимой Камчатке не каждый может себе позволить», — поделился путешественник.

Среди особенно впечатливших его мест Крылов назвал Горный Алтай и Кольский полуостров. А всем, кто в нынешних условиях собирается осваивать внутренний туризм, рекомендовал начать с проработки маршрута, причем заниматься этим самостоятельно, не полагаясь на турагентства. «Самое большое удовольствие в путешествии — продумать программу и следовать ей, — считает он. — Эти впечатления остаются с вами на всю жизнь».

В качестве примеров направлений с оптимальным соотношением цены и wow-впечатлений Крылов назвал Белоруссию, в частности Беловежскую пущу и Брестскую крепость, а также Грузию. Что же касается городов неподалеку от Москвы, то он отдает предпочтение Звенигороду и Туле. «У нас еще столько неоткрытых прекрасных мест — для исследований хватит надолго!» — резюмировал путешественник.

Пандемия повлияла не только на туристическую и финансовую отрасль — изменения коснулись и так называемого повседневного ритейла. В один момент мы потеряли возможность ходить в магазины за одеждой и прочими необходимыми предметами, принялись активно осваивать онлайн-шопинг. Поговорить о новых форматах в фудтех-индустрии в студию «Сегодня в Citi» пригласили Илью Красильщика.

Проект «Яндекс.Лавка» начинался в прошлом году с одного склада и доставки по Хамовникам. Сегодня же действует уже 200 «лавок» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Красильщик рассказал, как во время самоизоляции обычная услуга доставки вдруг превратилась в сервис первой необходимости и с какими трудностями в связи с этим компании пришлось столкнуться. «Кризис — время рисков и время возможностей, — напомнил руководитель сервиса. — Когда у тебя есть работа и ее становится гораздо больше — это подарок, а не наказание. И воспринимать его нужно как шанс что-то сделать».

По мнению Красильщика, пандемия удивительным образом наложилась на технологический прогресс. «Человечество последние десять лет будто готовилось к чему-то подобному, — считает он. — Потому что уровень сервиса, с которым мы подошли к этому малоприятному событию, помог нам его пережить». Скажем, очень кстати пришлась возможность не пользоваться наличными. В самой «Яндекс.Лавке» сейчас в ходу только электронные платежи — это удобно и клиентам, и компании.

В конце встречи ее участники обсудили, каких еще сервисов не хватает российской столице. По мнению Красильщика, в этом плане Москва находится на передовой — уровень оказания услуг здесь достаточно высок. Развитие сервисов направлено на упрощение жизни пользователей и максимальную предсказуемость. Например, обещали доставить продукты за 10—15 минут — выполнили.

Словом, завершилось ток-шоу почти той же темой комфорта и безопасности, что затрагивалась в начале, пусть и в ином ключе.