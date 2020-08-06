Рейтинг киберстраха: в каких регионах люди боятся Интернета

Хотя онлайн-ивенты стали очевидной необходимостью во время пандемии, рано или поздно бизнес вернется к очному нетворкингу. Об особенностях налаживания деловых контактов в офлайне рассуждает основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова.

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Часто ли россияне сталкиваются с киберугрозами? И многие ли готовы полностью отказаться от выхода во Всемирную паутину из соображений безопасности? Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Часто ли россияне сталкиваются с киберугрозами? И многие ли готовы полностью отказаться от выхода во Всемирную паутину из соображений безопасности? Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Чтобы оценить количество граждан, максимально обеспокоенных вопросами информационной защиты, эксперты проанализировали результаты опросов, которые ежегодно проводит Росстат. Как выяснилось, порядка 730 000 россиян сознательно не пользуются Сетью, опасаясь воровства персональных данных, вирусов и других киберугроз. Вот в каких регионах наиболее популярна идея «интернет-луддизма».

При этом по абсолютному числу «интернет-луддитов» лидирует Москва: по оценке экспертов, более 50 000 жителей столицы обходятся без Всемирной паутины из соображений безопасности. Это около 0,4% населения мегаполиса. Затем идут Краснодарский край, Красноярский край и Ленинградская область с показателями от 39 000 до 45 000 человек.

Страх перед Интернетом во многих случаях не является беспочвенным, отмечают авторы исследования. За последний год около 15% российских пользователей сталкивались с теми или иными реальными онлайн-угрозами: спамом, вирусами, взломом информационных систем и почты, хищением денег и персональных данных.

В целом по стране доля населения, которое не использует Интернет по соображениям безопасности, с течением времени то сокращается, то растет. Она достигала максимальных 2,2%, или 3,2 млн человек, во время развертывания российско-украинского конфликта и введения санкций со стороны западных стран. Затем показатель снизился в разы и в 2019 году составлял примерно 0,5% от общего числа россиян.

За последние пять лет доля домохозяйств, подключенных к Всемирной паутине, выросла с 70% до 77%. При этом три четверти из тех, кто не использует Интернет, в качестве основной причины называют отсутствие такой необходимости. Еще 34% говорят о недостатке навыков для работы в Сети, 13% — о высоких затратах, порядка 4% — о технической невозможности подключения.

«Опасения значительной части населения столкнуться со взломом компьютера, кражей персональных данных или денег понятны и во многом оправданны, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Статистика показывает рекордный рост числа киберпреступлений — на 90% за первое полугодие 2020-го и более чем на 200% в прошлом году. Разумеется, это не причина отказываться от Интернета, скорее повод задуматься о повышении цифровой грамотности».

Елена Трубникова