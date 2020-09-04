Исследование: от формы бокала зависит, сколько вы выпьете

В пандемию все ощутили, насколько стремительно может меняться действительность и как важно к ней адаптироваться. Доцент РАНХиГС, автор курса «Антихрупкость» Кристина Иваненко рассказывает о лидерах нового типа, которые максимально эффективны в нестабильном мире.

Хотите уменьшить потребление сахара? Тогда используйте для газировки стаканы с прямыми стенками. А вот бокалы для мартини лучше убрать подальше, следует из нового исследования, проведенного в Кембриджском университете.

Хотите уменьшить потребление сахара? Тогда используйте для газировки стаканы с прямыми стенками. А вот бокалы для мартини лучше убрать подальше, следует из нового исследования, проведенного в Кембриджском университете.

В последние годы правительства принимают разные меры для снижения потребления сладких напитков и нездоровой пищи. Например, в Британии ввели так называемый «налог на сахар», который платят производители газировки и лимонада. Обсуждается идея запретить рекламу любой вредной еды с утра и до девяти вечера.

Психологи надеются, что даже некоторые изменения чисто технического плана будут подталкивать людей к выбору здорового питания. Скажем, прошлогоднее исследование показало , что если в меню McDonald’s переставить ряд позиций на другие места, то посетители начинают чаще заказывать более полезные напитки без сахара.

Сама посуда, в которой предлагаются еда и питье, влияет на поведение потребителей. Так, экспериментально было установлено, что люди быстрее пьют газировку или пиво из бокалов с расширяющимися кверху стенками, медленнее — из тех, что имеют прямой силуэт. Однако быстрее — еще не значит больше. Как от формы посуды зависит объем выпитого и почему в принципе наблюдается описанный эффект, оставалось загадкой.

В поисках разгадки Тесс Лэнгфилд и ее коллеги из Кембриджского университета провели несколько экспериментов. Сначала они предлагали 198 добровольцам яблочную газировку в бокалах разной формы — обычных и конусообразных. Обе группы участников могли пить ее как хотели, пока смотрели документальный фильм о природе.

Исследователи не обнаружили разницы во времени, которое тратилось на потребление газировки. Но обладатели бокалов со скошенными стенками демонстрировали «замедляющийся» темп: в первой половине сеанса они пили больше, чем во второй.

В следующем эксперименте испытуемых попросили на глаз наполнить свои бокалы ровно наполовину. Те, у кого посуда была конусообразной, обычно недооценивали количество напитка — наливали меньше, чем нужно. Исследователи объяснили это так: бокалы с расширяющимися стенками вмещают в верхней части больший объем, чем в нижней, поэтому граница между половинами проходит выше, чем может показаться поначалу.

В целом наблюдения подтвердили, что от формы бокалов зависят темпы питья, а также, возможно, наше представление о том, сколько следует выпить. Однако по-прежнему оставалось неясным, как при этом меняется фактический объем потребления.

Тогда был организован новый эксперимент. Его участникам предложили оценить вкус четырех якобы разных напитков из маракуйи. Напиток на самом деле был один, зато отличалась посуда, в которую он налит. Важно то, что при выполнении этого задания испытуемые выпивали существенно меньше жидкости из фужеров с прямыми стенками, чем из бокалов со скошенными. Также они делали более мелкие глотки.

Оказалось, что в данном случае форма посуды не влияла на точность определения половины напитка. Соответственно, расхождение в поведении людей нельзя было объяснить тем, что они недооценивали объем в бокалах для мартини.

Исследователи предположили: поскольку каждая форма посуды предполагает свое положение губ во время питья — может быть, отсюда и отличия в потреблении? Для проверки данной гипотезы был проведен дополнительный эксперимент.

Добровольцам, которые пили напиток, прикрепили на лицо электроды, позволяющие оценивать активность мышц. Выяснилось, что при использовании фужеров для шампанского у людей сильнее поджимаются губы. Возможно, именно этим объясняется не только уменьшенный объем выпитого, но и более мелкие глотки.

Так что же, барам и ресторанам с фокусом на здоровое питание следует избавиться от бокалов для мартини? Такие рекомендации давать рано, считают ученые, — необходимо дополнительное изучение вопроса. Все-таки поведение людей в лаборатории, когда они увешаны электродами, может отличаться от их действий в менее экзотичных условиях.

Неясно, относятся ли полученные выводы к алкоголю. Кроме того, исследователи использовали посуду, которая вызывает ассоциации с определенными напитками, что могло внести свою лепту в результаты. Может быть, люди привыкли медленно потягивать шампанское, в то время как мартини пьют быстрее, отсюда и наблюдаемый эффект? Чтобы полностью это исключить, нужен эксперимент с бокалами другого дизайна.

Как бы то ни было, исследование доказывает, что форму посуды следует учитывать в контексте курса на здоровое питание. Даже маленькие изменения теоретически могут иметь далеко идущие последствия в масштабах общества. «В сочетании с другими стратегическими решениями использование бокалов с прямыми стенками могло бы снизить потребление напитков, которые наносят вред здоровью», — считают ученые.