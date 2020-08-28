Детям — наличные, взрослым — счета: исследование к 1 сентября

В преддверии нового учебного года платежная платформа RBK.money и компания Data Insight узнали об особенностях финансового поведения подрастающего поколения. А также выяснили, как родители хранят и тратят деньги на своих детей.
Современные дети пользуются и банковскими картами, и электронными деньгами, показал онлайн-опрос взрослых россиян. Однако на первом месте по популярности с большим отрывом остаются наличные. Это связано с тем, что именно в такой форме большинство родителей (84%) выделяют своим чадам средства на карманные расходы.
Две трети детей хранят текущие сбережения в купюрах и монетах. Так же поступает 81% тех, кто в принципе откладывает деньги на будущее. Лишь 15% используют для этого собственную банковскую карту, а 5% — пластик, привязанный к счету отца или матери.
Электронные кошельки взяли на вооружение сравнительно немногие дети: около 5% совершают через них какие-либо платежи, 4% держат там свои сбережения.
«Копилка с наличными ― самый традиционный формат детских накоплений, — комментирует генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков. ― Тем не менее дети быстро и охотно осваивают технологии. Копить средства на банковском счете, возможно даже получая небольшой процент, им интересно. Кроме того, это позволяет почувствовать себя взрослыми».
Для родителей, несущих расходы на детей, основным платежным средством тоже являются наличные. Например, ими чаще всего оплачиваются дополнительные занятия в школах и кружках. Распространены и переводы через интернет-банки, поскольку деньги иногда нужно отправлять на счет организации или индивидуального предпринимателя.
Примерно 10% опрошенных дают деньги детям (или перечисляют на их счета), чтобы те рассчитывались за занятия в кружках и секциях. Но обычно родители решают такие финансовые вопросы сами.
В целом деньги на детей откладывает меньше половины респондентов: лишь у 41% имеются соответствующие накопления. В большинстве случаев это средства на оплату будущего образования. Среди самых популярных материальных целей — покупка компьютера или ноутбука; некоторые копят на телефон или машину.
Сумма на обучение ребенка, как правило, размещается на банковском счете — обычном или со специальными условиями (инвестиционном, вкладе и так далее). Наличные же используются скорее для накоплений с более короткими сроками ― например, на проведение праздника или крупную разовую покупку.
В онлайн-опросе участвовали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет, постоянно живущие в России. Всего было опрошено 1602 человека.
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