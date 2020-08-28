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Детям — наличные, взрослым — счета: исследование к 1 сентября

В преддверии нового учебного года платежная платформа RBK.money и компания Data Insight узнали об особенностях финансового поведения подрастающего поколения. А также выяснили, как родители хранят и тратят деньги на своих детей. 

Современные дети пользуются и банковскими картами, и электронными деньгами, показал онлайн-опрос взрослых россиян. Однако на первом месте по популярности с большим отрывом остаются наличные. Это связано с тем, что именно в такой форме большинство родителей (84%) выделяют своим чадам средства на карманные расходы.

Две трети детей хранят текущие сбережения в купюрах и монетах. Так же поступает 81% тех, кто в принципе откладывает деньги на будущее. Лишь 15% используют для этого собственную банковскую карту, а 5% — пластик, привязанный к счету отца или матери.

Электронные кошельки взяли на вооружение сравнительно немногие дети: около 5% совершают через них какие-либо платежи, 4% держат там свои сбережения.

«Копилка с наличными ― самый традиционный формат детских накоплений, — комментирует генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков. ― Тем не менее дети быстро и охотно осваивают технологии. Копить средства на банковском счете, возможно даже получая небольшой процент, им интересно. Кроме того, это позволяет почувствовать себя взрослыми».

Денис Бурлаков. Фото: RBK.money
Денис Бурлаков. Фото: RBK.money

Для родителей, несущих расходы на детей, основным платежным средством тоже являются наличные. Например, ими чаще всего оплачиваются дополнительные занятия в школах и кружках. Распространены и переводы через интернет-банки, поскольку деньги иногда нужно отправлять на счет организации или индивидуального предпринимателя.

Примерно 10% опрошенных дают деньги детям (или перечисляют на их счета), чтобы те рассчитывались за занятия в кружках и секциях. Но обычно родители решают такие финансовые вопросы сами. 

В целом деньги на детей откладывает меньше половины респондентов: лишь у 41% имеются соответствующие накопления. В большинстве случаев это средства на оплату будущего образования. Среди самых популярных материальных целей — покупка компьютера или ноутбука; некоторые копят на телефон или машину.

Сумма на обучение ребенка, как правило, размещается на банковском счете — обычном или со специальными условиями (инвестиционном, вкладе и так далее). Наличные же используются скорее для накоплений с более короткими сроками ― например, на проведение праздника или крупную разовую покупку. 

В онлайн-опросе участвовали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет, постоянно живущие в России. Всего было опрошено 1602 человека.

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