В пандемию все ощутили, насколько стремительно может меняться действительность и как важно к ней адаптироваться. Доцент РАНХиГС, автор курса «Антихрупкость» Кристина Иваненко рассказывает о лидерах нового типа, которые максимально эффективны в нестабильном мире.

Пандемия пандемией, а новый учебный год начался вовремя и даже в офлайне, хотя и с ограничениями. Мы узнали у финансистов, как этот необычный День знаний прошел в их семьях.

Ольга Рокитянская Редактор



Все статьи автора Важный звонок: как финансисты провожали детей в школу

Пандемия пандемией, а новый учебный год начался вовремя и даже в офлайне, хотя и с ограничениями. Мы узнали у финансистов, как этот необычный День знаний прошел в их семьях.





Михаил Поляков,

председатель правления Нордеа Банка

— 1 сентября в этом году во многом необычный, но очень счастливый день. Видно, как учителя и ученики радуются возможности снова увидеться в школе, как ребятам не терпится поделиться впечатлениями и эмоциями. Погода тоже добавляет всем отличного настроения, и, даже несмотря на все необходимые ограничения, чувствуется атмосфера настоящего праздника! Желаю первоклашкам сохранить такой же интерес к школе, как и в первый день, выпускникам — стойко выдержать подготовку к экзаменам. И всем вместе — внимания и трудолюбия!





Виктория Кандаурова,

заместитель председателя правления Экспобанка

— В этом году 1 сентября — особый праздник после полугодового онлайна. Радость от встречи с друзьями переполняет детей, радуются и родители. Одноклассники хоть и общались в Сети, но их счастливые улыбки, горящие глаза и объятия все-таки невозможно передать словами. Для них это хорошая возможность понять, что такое дружба и как нелегко без живого общения.

Мой сын Саша идет во второй класс, а младшая дочь Аня, с ее слов, пошла бы учиться хоть сегодня, но ей придется потерпеть целых два года. Саша с огромным удовольствием вернулся в школу и готов мыть руки даже каждые пять минут, только бы не было еще одного карантина. В этом году он настроился стать отличником — решил серьезно взяться за учебу и стараться на всех уроках. Конечно, я его поддерживаю, но не ради сплошных «отлично» в дневнике. Получать одни пятерки — наверное, важно, но я считаю, что главное — отношение к учебе, а не оценки.





Наталья Капинос,

руководитель дирекции частного капитала ПСБ

— Немного странное ощущение от 1 сентября. Все по группам, у каждого потока свое время и нет чудесных школьных песен. Но я все равно люблю этот день! Может, потому, что мои школьные годы были замечательными.





Рита Рубежная,

начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ

— Старшая дочь София пошла в первый класс, а младшая Сандра — в подготовительный. Начался абсолютно новый, но, уверена, интересный этап для всей семьи.

Безусловно, начало учебного года — это волнительный момент не только для школьников, но и для родителей. Ведь мы учимся вместе со своими детьми! Мне кажется, в этот раз все особенно ждали занятий после длительного периода удаленки. И было не совсем очевидно, кто же больше предвкушает 1 сентября, — дети или взрослые.





Николай Швайковский,

заместитель гендиректора, руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал»

— От нового учебного года ожидание одно: чтобы он продлился как можно дольше без перехода на удаленку. Дети почти полгода не виделись с большинством одноклассников и, конечно, очень соскучились по ним. Надеюсь, что пандемия не внесет свои коррективы и год пройдет спокойно.

Наши парни пошли в седьмой класс, можно сказать, переплыли «экватор» — новые предметы, даже здание другое. А маски в руках — примета времени. На школу сейчас легла большая дополнительная нагрузка — сделать все возможное, чтобы не стать новым очагом пандемии. Верю в благоразумие и аккуратность наших детей и желаю всем здоровья!





Светлана Щеголева,

начальник управления развития и поддержки продаж банка «Русский Стандарт»

— В третий класс пошел мой сын Светослав. Безусловно, его немного расстроило, что не будет привычного праздника с воздушными шарами, торжественной музыкой и первоклашкой на плечах выпускника. Но Светослав — парень серьезный, поэтому со взрослым пониманием отнесся к заботе о безопасности и здоровье. К тому же в этом необычном году разлука с учителями и друзьями из-за карантина была такой долгой, что 1 сентября он все равно ждал как никогда прежде.





Наталья Воеводина,

член правления, директор по операционной деятельности Росбанка



1 /2

— У нас была очень ответственная линейка — дочь пошла в одиннадцатый класс. Впереди сложнейший год подготовки, волнений, напряжения. В нашей школе линейка для всех детей (за исключением первоклассников) проходила на улице без родителей. И взрослые, и ученики были в масках и перчатках. В этот раз нам придется ограничиться только фото на фоне школы. Грустно? Скорее неудобно. Но неудобства пройдут и быстро забудутся, а фото останется и будет вызывать интерес у будущих поколений.





Татьяна Тетеркина,

руководитель направления по работе с институциональными инвесторами БК «Регион»

— Нынешнее 1 сентября в нашей семье можно условно назвать «от университета до подготовишки». Старшая дочь — студентка РЭУ имени Плеханова, средняя — ученица четвертого класса, младший — в подготовительной группе дошкольного отделения. В нашей школе дети приходят на 1 сентября без цветов, а «букетные» деньги родители отправляют в фонд «Вера».





Сергей Аристов,

директор департамента клиентских и корреспондентских отношений НРД

— К моему удивлению, у Артема и Арсения к четвертому классу сохранились большая тяга к знаниям, желание не просто идти, а бежать в школу и проводить там весь день, не пропуская ни одного урока, кружка или секции. Надеюсь, что в этом году дети порадуют нас успехами и в учебе, и в соревнованиях по хип-хопу, которым они занимаются.

Несмотря на то что Артем и Арсений двойняшки, интересы и ожидания от учебного года у них разные. Арсений не только стремился увидеть школьных друзей, но и был бы рад появлению новых одноклассников. У Артема сильный соревновательный дух, поэтому он ждет не дождется любых состязаний, будь то контрольная, танцы или сбор макулатуры, ко всему готов. Кстати, за лето он собрал последней более 100 килограммов!





Мурат Еникеев,

начальник управления больших данных и smart data Хоум Кредит Банка

— Для нас начавшийся учебный год послужит своего рода испытанием. Во-первых, дочки станут посещать разные школы. Во-вторых, пять дней в неделю старшая Диля будет жить не дома, а в школьном общежитии. Это необычный для всех нас опыт, и, конечно, мы переживаем и волнуемся. Но рассчитываем на то, что учеба в новой сильной школе с интересной программой будет стоить всех переживаний, и дочери там понравится.

Диля так прокомментировала начало учебы: «Недавно я поступила в школу-интернат под названием «Интеллектуал». Жду от нее интересных уроков, дружелюбных учителей и творческих одноклассников, хорошей и теплой атмосферы. Я хочу, чтобы мне было приятно учиться, а каждый день приносил массу положительных эмоций».





Дмитрий Соловьев,

руководитель корпоративного блока МТС Банка



1 /2

— 1 сентября начался новый этап в жизни моего старшего сына — первоклассника Егора. Кто больше переживал, он или я, вопрос спорный, но волнение мы оба старались скрыть. Поэтому разговоры за завтраком были о том, что школа — это первый шаг сына на пути к конструированию роботов, а точнее — андроидов. Слушая его размышления, я подумал, что сейчас дети совсем другие. Во времена моего детства все хотели стать летчиками и космонавтами.

Мы с женой решили не отдавать пока Егора в класс с определенной специализацией, остановились на хорошей школе рядом с домом. Думаю, что выбор профиля должен быть осознанным, а решение, принятое родителями, может лишь помешать ребенку понять, что действительно его. В этом возрасте ему надо дать максимум возможностей и интересов по душе, чтобы в будущем он сделал обдуманный, взвешенный выбор.





Анастасия Минкина,

директор по персоналу УК «Система Капитал»



— Ну, что же, вперед! Отправили любимых детей в школу. Кажется, все соскучились по учебе, учителям и одноклассникам. Мы же ждем из школы заряженных на получение знаний детей с счастливыми глазами.





Наталья Белова,

член правления, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь»

Валерий Смирнов,

член правления, финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь»



1 /2

— Очень хотим, чтобы от этого учебного года дети получили гораздо больше удовольствия, чем от обучения онлайн. Пусть будет много общения с друзьями, активных перемен, а учителя, даже самые строгие, пусть мотивируют на новые успехи. И конечно, ждем нетривиальных домашних заданий! Порой помощь детям с «домашкой» позволяет нам устроить перезагрузку и переключить мозг, который непрерывно занят рабочими вопросами.





Дмитрий Морозов,

директор по инновационным проектам Хоум Кредит Банка



1 /2

— Наша дочка в первом классе, поэтому школа для нас — это прежде всего социализация, общение и отношения. Надеемся, что все-таки получится не уходить полностью в онлайн, что дети смогут общаться, знакомиться, смеяться, влюбляться, дружить, развивать личностные и социальные навыки. Думаю, что в скором будущем это станет единственным, что отличает нас от машин.

«Хочу медаль, учиться на пятерки и чтобы все со мной дружили. А еще чтобы мальчики любили!» — заявила дочка перед началом учебы.





Игорь Пимонов,

руководитель департамента «Интернет-брокер» «БКС Брокера»

— Дочь Лера пошла в четвертый класс. Она занимается фитнес-аэробикой на базе школы, участвует в соревнованиях и совсем недавно вернулась со спортивных сборов. 1 сентября для ее класса не было торжественного мероприятия, но ее команда выступала на трех линейках для первоклассников.

В связи с нестандартным завершением прошлого учебного года Лера очень соскучилась и по очным урокам, и по одноклассникам. У них дружный класс, дети часто гуляют и играют вместе и после занятий.





Владислав Владимирский,

трейдер БК «Регион»

— «Большая перемена, а точнее — привыкаем жить в новом режиме» — так можно обозначить этот учебный год. Изменения начались прямо с порога: наша школа вместо номера теперь носит только имя дважды Героя Советского Союза. Использование разных входов в здание, свое время начала занятий для разных классов, отсутствие звонков — все это непривычно. 1 сентября линейку для первоклашек провели уже после первого урока, а учащиеся четвертого класса посвятили время проектам на тему 75-летия Победы во Второй мировой войне. Заметно было, как одноклассники соскучились по общению.





Артем Обоймов,

директор по персоналу «Открытие Брокера»

— Моя одиннадцатилетняя дочь Арина перешла в пятый класс. Вот что она сказала о начале учебного года: «Я иду в новую школу, она только открылась, мы для нее первые ученики. Она очень светлая и просторная, все красивое, просто супер! Конечно, было немного жаль расстаться с прежними одноклассниками. Но я уверена, что у меня появится много новых друзей, поэтому ждала 1 сентября с нетерпением».