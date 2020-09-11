«Умные» медкарты, очки для измерения температуры окружающих, мультиязыковые боты по коронавирусу — эти и другие новые опции повышают безопасность сегодняшних передвижений по миру. Правда, вопросы вызывают их стоимость и защищенность персональных данных, пишет The New York Times.

В цифровом мире компании вынуждены пересматривать свои стратегии в борьбе за потребителей. Финансовый сектор — не исключение. Брендинговое агентство Maeutica выделило тенденции, связанные с новыми запросами клиентов банков.

Как охраняют себя Джефф Безос и другие сверхбогатые люди

Редакция Finparty



Все статьи автора Как охраняют себя Джефф Безос и другие сверхбогатые люди

Устройства слежения, вшитые в одежду, пуленепробиваемые стекла, дымомашины и кусты с шипами — The Telegraph рассказывает о модных способах обеспечения безопасности, которыми пользуются владельцы крупных состояний.

Представьте: едва заметная тень бесшумно пробирается сквозь лабиринт инфракрасных камер с датчиками движения. Пересекает ухоженные лужайки особняка в каком-нибудь графстве и искусно огибает раскидистые шипастые кусты пираканты, которые посажены специально, чтобы царапать до крови и собирать ДНК незваных гостей. Тень приближается к французскому окну с многослойным стеклом в 14 миллиметров — настолько прочному, что даже дюжина ударов киркой оставят на нем неглубокую трещину. Однако проникнуть в дом через парадную дверь, чей дубовый шпон скрывает армированную сталь, еще сложнее.

Внутри дома каждый шаг чреват активацией всевозможных систем тревоги — от громких сирен до бесшумных защитных устройств. Двери автоматически захлопываются, изолируя членов семьи на втором этаже, а дымогенераторы покрывают первый туманом — таким густым, что ничего не рассмотреть. К моменту, когда грабитель сумеет худо-бедно выбраться наружу, его уже будет ждать с распростертыми объятиями отряд быстрого реагирования.

Примерно такая картинка хорошо «продается» охранными компаниями состоятельным людям, что превращает обеспечение безопасности класса люкс в быстрорастущую сферу бизнеса. И это понятно: в английских графствах растет число грабежей. Преступления становятся все более изощренными, а жертвами все чаще оказываются богачи.

Взять хотя бы кейс «ночного наблюдателя» — так прозвали вооруженного злоумышленника, который в темное время суток потрошит особняки британских миллионеров. За последние несколько лет он совершил 12 нападений на поместья и украл в общей сложности 10 млн фунтов стерлингов. Детективы и полиция сошлись во мнении, что преступник высокоорганизован, жесток, расчетлив и обладает специальными навыками, не характерными для рядовых воров. В моменты нападений он всегда знал, кто находится в доме.

Так, в 2016 году грабитель пробрался в поместье герцога Ричмонда в Сассексе. Связав хозяев, вор потребовал отдать ему фамильные реликвии на 700 000 фунтов стерлингов.

В свете происходящего британская состоятельная элита стремится обеспечить безопасность, используя все более изобретательные способы. Времена, когда для этого достаточно было иметь вокруг себя плотное кольцо накачанных бодигардов, остались в начале нулевых.

Теперь речь идет, например, о пуленепробиваемых стеклах (Джефф Безос недавно установил такие в штаб-квартире Amazon в Сиэттле, потратив, по текущему курсу, 14 700 фунтов стерлингов). Об устройствах слежения, вшиваемых в школьную форму или рюкзак, чтобы служба безопасности могла наблюдать за их обладателем круглосуточно.

«Еще десять лет назад своих охранников не скрывали, а наоборот подчеркнуто демонстрировали», — говорит Хейрик Бонд Ганнинг, бывший капитан британской армии, а ныне исполнительный директор фирмы S-RM. Его компания во время королевской свадьбы отвечала за безопасность Пиппы Миддлтон, младшей сестры герцогини Кембриджской. «Теперь люди осознают, что дерзкая демонстрация богатства контрпродуктивна. А вещи, которые по-настоящему работают на безопасность, вы даже не увидите», — считает он.

Хейрик Бонд Ганнинг

По словам Ганнинга, его состоятельным клиентам в Великобритании, США и Европе приходится действовать на опережение и постоянно менять тактику защиты, чтобы предотвратить все новые попытки злоумышленников украсть деньги. Кибервымогательство и зловредные программы-шантажисты распространены уже гораздо больше, чем кражи со взломом. Так что значительная часть работы служб безопасности заключается в поиске и устранении потенциальных дыр в различных онлайн-системах.

Впрочем, традиционные активы тоже нуждаются в защите. Недавно команда S-RM оборудовала своему клиенту в одной из европейских столиц «комнату для побега» за 80 000 фунтов стерлингов. В ней деревянные дверные коробки заменили на стальные, установили аварийные люки, через которые заложники смогут оперативно сбежать. Предусмотрели оборудование для связи, запас предметов первой необходимости, аптечку и провиант. А вот запасы шампанского Bollinger, вопреки стереотипам о богатых, создавать не потребовалось. «Мои клиенты отнюдь не витают в облаках», — замечает Ганнинг.

Бывшие военные, особенно служившие в спецназе, после выхода на пенсию обнаруживают, что их навыки весьма востребованы. Лахлен Монро — экс-офицер британской армии, а теперь член совета директоров охранной фирмы Capstar. По его словам, среди сегодняшних запросов клиентов — не просто аварийные комнаты, а целые этажи. При активации сигнала тревоги в таких помещениях моментально опускаются противовзломные рольставни, отрезая злоумышленника от жильцов.

«Все предпочитают платить за технологии вместо того, чтобы окружать себя крепкими парнями, — рассказывает Монро. — Например, одному нашему клиенту архитектурные решения для безопасности, которые мы использовали в его доме Сассекса, обошлись в 3 миллиона фунтов».

По словам собеседника The Telegraph, состоятельные родители с помощью технологий отслеживают перемещения детей. Для этих целей используют GPS-браслеты, чипы, которые активируют сигнализацию, если чадо вышло за заранее установленную границу, мобильные решения из области геофенсинга.

Кто-то, впрочем, по-прежнему считает, что безопасность должна быть не только дорогой, но и заметной. Яркий пример — автоключ Senturion Key. Для него используется широкий браслет из платины, розового золота и кожи, инкрустированный бриллиантами и кусочком метеорита. Ключ синхронизируется с автомобилями, может разблокировать их и запускать двигатель. Причем подходит он не ко всем машинам: его могут заказать владельцы Ferrari, Bentley, Rolls Roys, Aston Martin, Lamborghini, Porsche и других подобных авто.



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В ноябре 2017 года в универмаге Selfridges за 80 000 фунтов продали дверной звонок с видеокамерой. Он был изготовлен из желтого 18-каратного золота, инкрустирован 2000 сапфиров и 400 бриллиантами. Часть устройства предназначалась для размещения внутри дома для предотвращения попыток сорвать звонок ломом.

Айк Ордор, владелец сервиса по аренде суперкаров Starr Luxury Cars, регулярно получает диковинные запросы в области безопасности от клиентов из Великобритании, Китая, Индии, Ближнего Востока и Африки. «Благодаря соцсетям весь мир знает, куда едут состоятельные люди, так что их желание защититься от неожиданностей понятно», — отмечает бизнесмен.

Айк Ордор

Одни клиенты настаивают на установке в машине специального датчика для автоматического открытия ворот при приближении автомобиля к дому — как в поместье Брюса Уэйна. Другим нужен дистанционный запуск двигателя на случай, если придется спасаться бегством.

Сопровождающего пассажиров телохранителя тоже можно организовать — за 1500 фунтов стерлингов в день. Скажем, клиент фирмы из Индии недавно арендовал Lamborgini Urus за 160 000 фунтов и запросил двух бодигардов. Причем требовались исключительно женщины, одетые в дорогие стильные костюмы. «На вопрос, почему не рассматриваются мужчины-секьюрити, клиент ответил, что это сейчас не модно», — вспоминает Ордор.

Его слова подтверждает бывший морской пехотинец Данкан Хайэм, управляющий директор компании SSI Risk Management, которая специализируется на вопросах безопасности на воде. На суперяхтах личная охрана, состоящая из женщин, также пользуется большим спросом. «Кроме того, что это модно, мы приглашаем таких телохранителей для жен клиентов, — поясняет Хайэм. — Не все хотят, чтобы во время шопинга в порту за ними ходил головорез».

Разрабатывая схему безопасности для клиента, компания Хайэма учитывает в том числе размеры судна. На большой яхте, например, легко разместятся полдюжины секьюрити. Прежде чем войти в зону повышенного риска, команда посетит плавучую базу в Красном море и заберет со склада оружие, которое разрешается иметь при себе. В основном это полуавтоматическое снаряжение, в том числе снайперские винтовки для сопротивления пиратам, вооруженным АК-47.

Не отвлекает ли состоятельных яхтсменов от их пина колады наличие смертоносного оружия на борту? «Некоторые яхты достигают 60 метров в длину, поэтому охране довольно легко оставаться неприметной», — делится опытом Хайэм.

Руководитель консалтинговой фирмы по вопросам безопасности Джерард Купер утверждает, что все чаще взломщики выбирают тактику чрезмерного насилия. Недавно вооруженная мачете банда напала на его клиента в доме на севере Лондона. Кроме того, участились случаи так называемых поспешных атак, когда злоумышленники буквально берут ворота резиденции штурмом.

Среди клиентов Купера — футболисты, победители крупных лотерей, а также те, к кому применимы идиомы «старые» и «новые» деньги. На взгляд предпринимателя, именно владельцам последних необходимы максимальные меры безопасности.

В частности, эксперт рекомендует использовать «сейфы принуждения». Если на таком ввести специальный код, устройство тут же пошлет скрытый сигнал бедствия в полицию. Уже упоминавшиеся дымогенераторы тоже будут не лишними. «Когда вы не можете разглядеть сквозь туман даже собственные руки — это пугает до смерти», — знает Купер.

Среди его рекомендаций — технологии для виртуального патрулирования участков службой безопасности. На домовой территории можно установить множество скрытых камер. Из других решений предлагаются сверхпрочные многослойные стекла по цене 5000 фунтов за штуку и укрепленная входная дверь, которая стоит от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов в зависимости от размера.

«Все или ничего — вот в чем вопрос», — говорит эксперт. И перед этой мантрой трудно устоять людям, имеющим свободные деньги и боящимся того, что скрывается в тени.