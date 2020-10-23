Погружаясь во вторую волну коронавируса, мы снова со страхом вглядываемся в будущее. Никто ничего не может гарантировать — идет ли речь о сохранении работы, бизнеса или победе над эпидемией. О способе укрощения мрачных мыслей рассказывает психолог, бизнес-тренер Лилия Ким.

В конце сентября УК «Система Капитал» провела в Москве очередное мероприятие для клиентов и партнеров. Главным героем встречи был доктор биологических наук, профессор Константин Северинов, а основной темой стали генетика и медицина будущего.

Богатые семьи переезжают в другие дома, оборудуют дополнительные кухни и держат наготове бизнес-джеты. Что еще они предпринимают, чтобы сохранить отношения во время второй волны пандемии, выясняла колумнистка The Telegraph Хелен Кирван-Тейлор.

Редакция Finparty



Все статьи автора Как обеспеченные пары спасают брак в эпоху работы на дому

Богатые семьи переезжают в другие дома, оборудуют дополнительные кухни и держат наготове бизнес-джеты. Что еще они предпринимают, чтобы сохранить отношения во время второй волны пандемии, выясняла колумнистка The Telegraph Хелен Кирван-Тейлор.

Хелен Кирван-Тейлор

После первого локдауна стало понятно, что личное пространство — величайшая роскошь. В Великобритании, по данным агентства Knight Frank, покупки недвижимости стоимостью от 5 млн до 10 млн фунтов стерлингов возросли в период с 13 мая по 24 июня на 182% по сравнению со средним уровнем предыдущих пяти лет.

В районе Котсуолдс дома, которые ранее считались «неуправляемо большими», теперь активно скупают на закрытых торгах молодые банкиры. По слухам, один из них к своей свежеприобретенной резиденции планирует пристроить еще пару крыльев. И там и там будeт кухня и домашний офис с выделенным Интернетом.

«Некоторые предпочитают иметь по четыре кухни в одном доме, — рассказывает основатель консалтинговой компании Property Vision Чарли Эллингворт. — Жильцы сейчас используют пространство совершенно иначе. Например, в моем случае гостиная превратилась в тренажерный зал, а ненужная спальня для гостей — в кабинет. Все учатся быть дома вместе, но при этом по отдельности».

Чарли Эллингворт

Я сама наблюдаю, как в Котсуолдсе тут и там возводят новые пристройки или отдельные коттеджи. Джеймс Кэмерон, возможно, способен творить в сарае, но банкиры, привыкнув к постоянным zoom-конференциям, хотят чего-то похожего на поездки офис. Пусть даже он только что построен ими самими в пяти минутах ходьбы от дома.

Отдельно стоящий коттедж не только способствует повышению деловой активности, но и служит убежищем на случай ссор с домочадцами. Я знаю пары, которые во время локдауна стали спать не то что в отдельных спальнях — в разных домах.

Мой друг, работающий в хедж-фонде, отец двоих взрослых детей, оборудовал у себя в доме сразу три кухни — в каждом крыле и в коттедже для гостей. Дело в том, что через несколько недель изоляции его измученная без персонала жена забастовала — из-за готовки и всегда находящихся рядом родных. В итоге все разошлись по своим «укрытиям» — даже заказы из интернет-гипермаркета Ocado каждому стали доставлять отдельно.

Другой мой друг в первый карантин находился в Лондоне, тогда как его супруга и дети уехали за город. Сперва мы удивлялись этому его решению, но потом поняли, что идею стоит взять на заметку. «В городе он держит экономку, в деревне жене помогают няня и садовник», — говорит наш общий приятель, который собирается поступить так же.

Кстати, подозреваю, что няни этой весной сначала почувствовали себя словно в ловушке. Но потом быстро сообразили, что за свои услуги могут брать двойную плату — ведь в пандемию хороший персонал нанять вдвойне трудно.

«Во время второй волны многим состоятельным людям будет не хватать путешествий, роскошных отелей и стиля жизни «смотрите-как-я-крут», — предполагает автор бизнес-бестселлеров Стефан Стерн. — У них появится соблазн объявить домашним, что нужно часто выезжать в город по делам. В этом случае семьи будет ждать еще одна проверка на прочность. Кризис, как обычно, покажет, какие отношения в порядке, а какие нет».

Стефан Стерн

«Не хочу проходить через все это снова, — признается моя подруга, жена менеджера по управлению благосостоянием. — Я переезжаю в наше швейцарское шале и вернусь, когда все закончится». Ее муж по будням будет оставаться работать в Женеве, что означает отсутствие споров, кому нужнее кабинет, Wi-Fi и так далее.

Другая подруга говорит, что поставила бизнес-джет в режим ожидания, чтобы в случае конфликта с мужем самоизолироваться на вилле на Сицилии, где нет недостатка в пространстве, солнце и персонале. Все равно их детям пока запрещено возвращаться домой из университета, где они учатся.

Еще одной из карантинных тенденций стала переделка спален. Во время деловых звонков картина нередко бывала такой: собеседник сидит с ноутбуком на фоне изголовья, обитого модной тканью, а вокруг разбросаны в художественном беспорядке милые думочки. В подобной обстановке сложно выглядеть профессионально и обсуждать серьезные вещи.

По мнению основательницы бутика постельного белья Josephine Home Стефани Беттс, те, кто решил продолжать работать из спальни (а таких много), превращают последнюю в эквивалент номера люкс отеля Four Seasons. В том числе по этой причине в США растет спрос на товары для дома. По наблюдениям Беттс, многие поднимают спальню до уровня офиса и устраивают себе «бофис» (от английских слов bedroom и office — FP).

Как человек, чей муж сейчас работает именно в «бофисе» наверху, скажу, что не только обивка мебели имеет значение. Еще очень важны кофе-машина под рукой и портативный усилитель Wi-Fi, чтобы гарантированно подключаться к Zoom без сбоев.

