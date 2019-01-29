На связи: «Альфа-Капитал» и «ВымпелКом» стали партнерами

23 января руководители «Альфа-Капитала» и «ВымпелКома» в торжественной обстановке подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании будут совместно развивать сервисы для частных инвестиций и уже запустили первый проект.
Церемония подписания меморандума проходила в присутствии журналистов в пресс-центре «ВымпелКома», работающего под брендом «Билайн». Перед началом мероприятия гости обсуждали за утренним кофе, с одной стороны, неожиданное, с другой — закономерное партнерство оператора связи и управляющей компании.
Открыл встречу председатель совета директоров УК «Альфа-Капитал» Андрей Косогов. Он отметил, что сотрудничество с «ВымпелКомом» будет способствовать развитию технологий, упрощающих россиянам доступ к инструментам для инвестиций. «В синергии двух крупнейших в своих сферах компаний заложен огромный потенциал. Мы сможем создавать передовые цифровые решения, которые будут востребованы широкой аудиторией и дадут всему рынку мощный стимул для роста», — сообщил Косогов.
Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева рассказала о мировой и российской индустрии управления активами, о бизнесе компании и целях нового стратегического альянса. «Сегодня знаменательное событие по целому ряду причин: это не просто начало нашего сотрудничества, а важный шаг к межотраслевой коллаборации телекома и финансового рынка, — подчеркнула она. — Процессы цифровизации, которые происходят в сквозном режиме, позволяют связывать между собой различные индустрии».
По предварительным данным, в 2018 году объем мирового рынка доверительного управления превысил $85 трлн. Порядка 40% от этой суммы приходится на долю инвестиций физических лиц. В России индустрия впервые переступила планку в 7 трлн рублей, из которых 14% составляют средства частных инвесторов. Все еще менее 1% граждан активно инвестируют на финансовом рынке, однако их число постоянно растет, чему способствует цифровизация управляющих компаний.
По словам Ирины Кривошеевой, «Альфа-Капитал» приступил к диджитализации инвестиционных услуг три года назад и по многим направлениям выступает пионером. Порядка 60% новых клиентов компания привлекает по онлайн-каналам, причем половина этого трафика идет с мобильных устройств. Именно «мобилизация» инвесторов создает предпосылки для тесного сотрудничества участников рынка доверительного управления с операторами связи, уверена глава «Альфа-Капитала».
Генеральный директор «ВымпелКома» Василь Лацанич рассказал о преимуществах партнерства с «Альфа-Капиталом» для его компании. Он напомнил, что финансовый сектор давно является одним из направлений экспансии для телекома. «Как вы понимаете, это вопрос не просто зарабатывания денег, а создания экосистем, которые близки по духу, могут быть комплементарны друг другу и на которые есть большой спрос», — пояснил топ-менеджер.
Первым проектом партнеров стало создание онлайн-витрины для приобретения ПИФов в приложении «Мой Билайн». Пилотный запуск сервиса показал высокий интерес аудитории к нему. «Мы стремимся создавать простые решения, которые при этом должны отвечать потребностям наших клиентов, — прокомментировал вице-президент «ВымпелКома» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд. — Благодаря партнерскому сервису от «Альфа-Капитала» миллионы абонентов откроют для себя рынок частных инвестиций в понятном интерфейсе с элементами геймификации».
После завершения всех выступлений Ирина Кривошеева и Василь Лацанич торжественно подписали двусторонний меморандум о развитии сервисов в области частных инвестиций. А затем настало время для ответов на многочисленные вопросы журналистов.
По окончании пресс-конференции представители СМИ продолжили общаться с топ-менеджерами обеих компаний. Также для всех желающих Джордж Хелд лично провел экскурсию по цифровым хабам «ВымпелКома».
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