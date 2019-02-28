Как изменился портрет банковского руководителя: исследование

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По нашей просьбе управляющий партнер компании «Контакт» Марина Тарнопольская проанализировала, как поменялись требования банков к кандидатам на топовые должности за последние пять лет.

По нашей просьбе управляющий партнер компании «Контакт» Марина Тарнопольская проанализировала, как поменялись требования банков к кандидатам на топовые должности за последние пять лет.

В 2013 году с назначением Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ РФ началась масштабная расчистка банковского сектора, которая продолжается, хоть и с меньшей интенсивностью, до сих пор. И вот уже более пяти лет сокращение числа кредитных организаций в России остается важным фактором, влияющим на рынок труда. «Мы видим много кандидатов, которые либо не могут найти работу больше года, либо хотели бы расстаться с текущим работодателем, но из-за отсутствия достойных предложений остаются на прежнем месте. Все это говорит о кризисе банковской карьеры», — отмечает Марина Тарнопольская.

С другой стороны, уцелевшим банкам нужно выживать в текущих реалиях, искать иные стратегии развития и ниши для получения доходов, а значит, спрос на определенных топ-менеджеров не исчезает.

По словам эксперта, самые актуальные сегодня позиции связаны с диджитал-продвижением, созданием продуктов и программ лояльности, продажами.

Сами требования к управленцам высшего звена с течением времени заметно меняются. Например, пять лет назад порядка 90% клиентов «Контакта» из банковского сектора делали ставку на кандидатов с ученой степенью по экономике либо математике. Сегодня же работодатели охотнее принимают тех, кто имеет только высшее образование. В топе предпочтительных вузов — МГУ, ВШЭ и Финансовый университет, а если речь идет об IT-должностях — МФТИ, Бауманка, СПбГУ, те же МГУ и ВШЭ.

Еще более заметный тренд — рост числа кросс-индустриальных переходов. В 2013 году в девяти случаях из десяти от кандидата-руководителя требовался опыт работы в банке, в то время как теперь 35% работодателей рассматривают соискателей из любых отраслей. Когда бизнес переориентируется на выживание в кризисных условиях, становятся востребованы управленцы с незашоренным взглядом и знанием лучших рыночных практик.

На IT-позиции банки ищут управленцев, работавших с системными интеграторами и компаниями вроде «Яндекса» или Mail.Ru. Если же требуются эксперты по электронной коммерции — обращаются к выходцам из сегментов, где данное направление сильно развито, таким как розничная интернет-торговля.

Большую ценность сегодня представляют разработчики продуктов из FMCG-компаний, руководители программ лояльности из ретейла и транспортной сферы.

Управляющего филиальной сетью могут позвать в банк из любого бизнеса, где он занимал такую же должность.

«Еще пару лет назад подобных межотраслевых переходов почти не было, — констатирует Тарнопольская. — Раньше нам говорили: «Давайте сделаем упор на тех, кто уже работал в банках, и дополнительно рассмотрим несколько кандидатов из другой области». Теперь многие клиенты изначально не ставят никаких ограничений».

Вместо профильного опыта на первый план выходят компетенции кандидата — как личностные, так и профессиональные. Рекрутеров все чаще просят ориентироваться именно на них. «При анализе одного только резюме есть риск ошибиться: успешно выполненный проект в предыдущей компании еще не дает гарантии, что руководитель справится с такой же задачей на новой работе, — поясняет собеседница FP. — В итоге за пять лет число работодателей, желающих оценивать компетенции соискателя под определенные задачи, выросло почти на 70%».

Практически во всех случаях банки интересуются лидерскими качествами и стратегическим видением потенциальных высокопоставленных сотрудников. Необходимость в оценке таких черт, как гибкость, инновационность, эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость, зависит уже от конкретных позиций. При этом почти треть постоянных клиентов «Контакта» из банковской сферы вообще отказываются от определенных требований к навыкам кандидатов-управленцев, фокусируясь на компетенциях. По мнению эксперта, этот тренд будет усиливаться.

Другая тенденция, которая вполне вписывается в общую картину, — частый приход новых руководителей извне. Банки готовы брать управленцев из других кредитных организаций или иных отраслей вместо того, чтобы повышать своих специалистов. Правда, к председателям правления это не относится: на данную должность люди обычно попадают по классической траектории, то есть растут внутри сектора. Причем предпочтение отдается выходцам из департаментов, отвечающих за продажи и коммерцию. Однако в ближайшем будущем и это исключение из правила исчезнет, уверена Тарнопольская. Фокус банков на компетенциях позволит руководителям с любым бэкграундом занимать даже высшую позицию.

Инфографика: Елена Кукина