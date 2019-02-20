Какая встреча! «Альфа-Капитал» провел ежегодный пресс-завтрак

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Москва, февраль, чудесный вид из окон «Арарат Парк Хаятта» и самые горячие темы из мира инвестиций... Как и в прошлые разы, традиционная встреча команды «Альфа-Капитала» с журналистами собрала представителей ведущих СМИ.

Москва, февраль, чудесный вид из окон «Арарат Парк Хаятта» и самые горячие темы из мира инвестиций... Как и в прошлые разы, традиционная встреча команды «Альфа-Капитала» с журналистами собрала представителей ведущих СМИ.

За несколько лет в компании сложилась традиция: в середине февраля руководители и ключевые эксперты «Альфа-Капитала» встречаются с журналистами, рассказывают об итогах ушедшего года, делятся планами и прогнозами развития индустрии. Предыдущий пресс-завтрак совпал с праздником всех влюбленных, а в этот раз организаторы назначили встречу на два дня раньше, понимая, что 14 февраля всеобщее внимание будет приковано не только к высоким чувствам, но и к Российскому экономическому форуму.

Открывая мероприятие, PR-директор Ирина Балалуева поблагодарила гостей за традиционно высокий интерес к компании и значимым для отрасли инициативам, с которыми она выступает. Затем слово взяла генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева, посвятившая выступление ключевым трендам в индустрии управления активами и главным показателям работы своей команды.

Ирина Балалуева

Объем российского рынка управления активами достиг 7 трлн рублей, из которых больше 1 трлн — инвестиции населения. Причем основным драйвером роста отрасли становятся именно накопления физлиц. Притоку средств граждан способствует ряд факторов: это и более высокая доходность инвестиций по сравнению с депозитами, и внедрение управляющими компаниями удобных цифровых сервисов, и даже повышение пенсионного возраста, которое подталкивает людей распоряжаться своим капиталом эффективнее.

Активы под управлением самого «Альфа-Капитала» увеличились за год почти на 43% — до 344 млрд рублей, сообщила Ирина Кривошеева. По данному показателю компания сопоставима с банками, входящими в десятку лидеров по объему депозитов граждан. В 2019 году, с учетом прогнозируемых темпов роста, «Альфа-Капитал» рассчитывает укрепить свои позиции еще сильнее, опередив ряд участников банковского топ-10.

Журналисты задавали главе компании множество вопросов, в том числе о планируемых законодательных изменениях. Например, о создании в России новой системы добровольного индивидуального пенсионного капитала. Управляющие компании должны участвовать в ней наряду с негосударственными пенсионными фондами, уверена Ирина Кривошеева: в интересах граждан важно обеспечить полноценную конкурентную среду.

Ирина Кривошеева

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин охарактеризовал ситуацию с нефтью и другими мировыми активами. По его мнению, стоимость барреля вернулась к фундаментально обоснованным уровням — для новой волны роста потребуется формирование дефицита предложения. В то же время рубль стал более защищенным от рисков благодаря бюджетному правилу и гибкости его применения.

Владимир Брагин

Портфельный управляющий по облигациям Дмитрий Дорофеев отметил, что по многим параметрам интереснее сейчас выглядят развивающиеся рынки. В отличие от развитых они не обременены высоким уровнем долга к ВВП, уже пережили существенную коррекцию и обеспечивают привлекательную номинальную доходность. Впрочем, ключевое значение имеют правильный выбор инструментов и диверсификация вложений.

Дмитрий Дорофеев

О тенденциях на рынке акций говорил портфельный управляющий Эдуард Харин. Например, он остановился на бумагах российского нефтегазового сектора и ритейла. Первые хорошо себя показали в последние полтора года, но вторые обладают более серьезным потенциалом роста. Крепкий рубль и увеличение объемов потребительского кредитования могут положительно повлиять на активность розничных покупателей, что должно отразиться на прибыли торговых сетей и котировках их акций.

Эдуард Харин

Завершила череду выступлений руководитель управления маркетинга и PR Ксения Крохина, рассказавшая о новом проекте «Альфа-Инвестор». Впервые в России у клиентов управляющей компании появилась возможность общаться с ее экспертами в онлайн-режиме, узнавать о лучших инвестиционных идеях из первых рук. Ближайший эфир состоится 5 марта, все желающие смогут посмотреть его на сайте или youtube-канале «Альфа-Капитала», а также на странице проекта в «Фейсбуке» . Здесь же публикуется видеоаналитика — комментарии о событиях, влияющих на финансовые рынки.

Ксения Крохина

Официальная часть мероприятия завершилась, но журналисты еще долго общались с представителями компании в неформальной обстановке. Когда же встреча подошла к концу, каждого гостя ждал приятный сюрприз — подарок на память.

Евгений Жорнист