Считается, что заниматься бизнесом вместе с родственниками — это двойной риск: можно потерять и дело, и семью. Тем интереснее примеры братьев-предпринимателей, которым семейные отношения не мешают быть деловыми партнерами.

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20 марта в головном офисе Росбанка состоялась пресс-конференция, на которой его топ-менеджеры рассказали о развитии бизнеса, а также представили новый сайт.

Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора Устойчивый рост и цифровизация: Росбанк подвел итоги 2018 года

20 марта в головном офисе Росбанка состоялась пресс-конференция, на которой его топ-менеджеры рассказали о развитии бизнеса, а также представили новый сайт.

Алексей Лола, Арно Дени, Перизат Шайхина, Илья Поляков, Александр Овчинников

Солнечным утром в ожидании начала мероприятия гости проводили время за кофе и неформальным общением. А самые смелые могли попозировать приглашенным художникам и получить свой портрет на память. На рисунках все получались стройными и красивыми, что делало начало дня еще более приятным.





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Открыл пресс-конференцию председатель правления Росбанка Илья Поляков. Он отметил, что в 2018 году банковский рынок рос в России гораздо быстрее, чем в Европе. «И если посмотреть на перспективы, то, несмотря на довольно ограниченную динамику ВВП, наша отрасль имеет потенциал к дальнейшему росту», — уточнил предправления.

Россия является одним из ключевых рынков для группы Societe Generale, в том числе в плане развития бизнеса, рассказал Илья Поляков. При этом Росбанк занимает особое место и в банковской системе: например, это единственная кредитная организация с международным капиталом, которая присутствует на территории от Калининграда до Камчатки.

Илья Поляков

Группе Societe Generale в России присвоены наивысшие рейтинги кредитоспособности RAEX и АКРА, напомнил Поляков. Кроме того, Росбанк находится в тройке самых надежных кредитных организаций по версии журнала Forbes. Также он имеет статус системно значимого участника рынка. «Вкупе с высокими рейтингами это показывает нашу стабильность и надежность. А именно надежность является для клиентов самым важным критерием при выборе банка», — считает топ-менеджер.

Финансовые результаты говорят об устойчивом росте российского бизнеса Societe Generale: в прошлом году чистая прибыль увеличилась на 14%, при этом процентный доход вырос на 9%, а комиссионный — на 24%. Одним из главных направлений развития стала цифровизация — группа активно инвестирует в новые технологии.

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Улан Илишкин 1 /5

В конце прошлого года было объявлено о грядущем присоединении банка «ДельтаКредит» к Росбанку. По словам Полякова, юридические формальности планируется завершить к 1 июня. «Также я рад вам сообщить, что мы определились с наименованием нашего ипотечного бизнеса после объединения: он будет называться «Росбанк Дом», — добавил предправления.

Следующим пунктом пресс-конференции стала презентация нового сайта кредитной организации, который будет доступен пользователям с апреля. Журналистам его представил директор департамента цифрового розничного бизнеса Росбанка Алексей Лола. «При создании сайта мы следовали концепции mobile first, — рассказал он. — Это означает, что интерфейс разрабатывался прежде всего под смартфоны и в дальнейшем уже адаптировался под большой экран».

Алексей Лола

Выбирая визуальную концепцию сайта, в банке следовали тренду простоты и минимализма и старались, чтобы клиенты максимально быстро находили нужную информацию. Этого же принципа придерживались при разработке контента.

По словам Алексея Лолы, в итоге была создана современная платформа, которую можно будет быстро перестраивать и развивать, адаптировать под потребности клиента. На обновленном сайте будет доступно оформление потребительского кредита онлайн, что позволит клиентам не выходя из дома получить деньги на счет в течение 15 минут с момента отправки заявки.

Итоги работы корпоративного бизнеса группы представила заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина. В 2018 году рост наблюдался во всех сегментах этого направления. Например, портфель торгового финансирования достиг рекордных 140 млрд рублей. Объем кредитов малым и средним компаниям увеличился на 51%, а остатки на текущих счетах в этом сегменте выросли на 33%.

Перизат Шайхина

О развитии розничного бизнеса говорил первый заместитель председателя правления Арно Дени. В 2018 году клиентская база Росбанка увеличилась на 57%, а объем розничных кредитов группы — на 23%. По словам Дени, здесь основными точками роста стали ипотека и потребкредитование. При этом группа является одним из лидеров и на рынке автокредитов.

Арно Дени





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Финансовые результаты прокомментировал финансовый директор, член правления Росбанка Александр Овчинников. «Наша стратегия — это устойчивый поступательный рост расходов и сбалансированный подход к риску, — отметил он. — В целом мы довольны динамикой всех своих финансовых показателей. Доходы увеличились на 8%, рост операционных расходов составил только 4%».

Александр Овчинников, Перизат Шайхина

Завершил пресс-конференцию главный региональный координатор Societe Generale в России Дидье Огель. Он назвал российский рынок «сердцем стратегии» группы и драйвером ее роста. «Мы много инвестируем, чтобы стать банком, который выбирают клиенты. Для этого мы меняемся сами — модернизируем процессы и системы. Все это приводит к устойчивому росту нашего бизнеса в России», — резюмировал Дидье Огель.

Дидье Огель

После официальной части встречи гостям предложили протестировать новый сайт Росбанка на большом интерактивом экране и рассказать о своих впечатлениях. И конечно, у журналистов была возможность задать дополнительные вопросы топ-менеджерам во время неформального общения.

Сергей Озеров (Русфинанс Банк)

Мишель Кольбер