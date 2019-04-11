Экспобанк рассказал в Барселоне о совместных инновациях

Купюры, монеты и даже кредитные карты не только используются для расчетов, но и вдохновляют творческих людей на создание художественных объектов. Скульпторы резвятся на этом поприще как могут.

Еще пару лет назад об адвокате из городка Пезинок Зузане Чапутовой мало кто слышал, а сегодня знают все — это первая женщина-президент в истории Словакии. Мы не смогли пройти мимо такой политической сенсации и подобрали луки в стиле новой главы государства.

С 9 по 11 апреля в Барселоне проходит ежегодный форум Hello! World для клиентов сервис-провайдера Orange Business Services. На одной из сессий выступил директор по инновациям Экспобанка Дмитрий Верниковский.

С 9 по 11 апреля в Барселоне проходит ежегодный форум Hello! World для клиентов сервис-провайдера Orange Business Services. На одной из сессий выступил директор по инновациям Экспобанка Дмитрий Верниковский.

В наше время данные — это важный инструмент для бизнеса, причем независимо от его масштабов. Их использование позволяет достигать впечатляющих результатов не только большим корпорациям вроде Google, но и самым обычным компаниям. «Однако сами по себе данные не работают. Нужно управлять ими, чтобы они создавали ценность», — подчеркнул на форуме генеральный директор Orange Business Services Гельмут Райзингер. Во время следующих выступлений участники мероприятия развили эту мысль.

Гельмут Райзингер

Дмитрий Верниковский тоже говорил о том, что накапливаемые данные открывают для компаний новые возможности. Однако не всегда для работы с ними целесообразно использовать технологии, которые привычны для большого бизнеса — есть и другие подходы, дающие хороший эффект. Приводим несколько тезисов из прозвучавшего выступления.

Дмитрий Верниковский

В 2000-х годах потоки данных создавались такими сервисами, как электронная почта, мессенджеры, IP-телефония. Потом к ним добавились соцсети и электронная коммерция, Интернет вещей. Теперь настала эра «Интернета предприятия» (Internet of Enterprise), как сказал Гельмут Райзингер.

Сегодня вы получаете дополнительные данные от внешних партнеров и экосистем. Также увеличиваются объемы информации, порождаемой вашими собственными системами и сотрудниками в связи с повышением информационной безопасности или оптимизацией внутренних бизнес-процессов.

Добавлю, что настает еще и эра «Интернета потребителя» (Internet of Customer). Ни для кого не секрет, что компании должны создавать ценность для своих клиентов и предугадывать их пожелания. Чтобы это добиться, необходимы данные, а также различные инструменты для работы с ними, которые и предлагают Orange Business Services и ее партнеры.

Но что делать, если ресурсы не позволяют вам интегрировать такие инструменты в свою практику? Например, вы не можете проводить хакатоны или устраивать большие воркшопы. На самом деле выход есть: это co-innovation — совместные инновации. В этом случае компании-партнеры целенаправленно управляют взаимными потоками знаний посредством совместной деятельности по изобретению и коммерциализации продуктов.

Экспобанк запустил несколько инновационных проектов с партнерами, и уже есть первые результаты. Мы всегда рады такому сотрудничеству и новым открытиям.