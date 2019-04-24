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10—11 апреля в отеле «Марриотт Москва Гранд» проходила конференция «Управление частным капиталом и private banking». В ней участвовали топ-менеджеры люксембургского East-West United Bank (EWUB), который стал партнером мероприятия.

Редакция Finparty



Все статьи автора И бриллиант в подарок: EWUB поддержал конференцию в Москве

10—11 апреля в отеле «Марриотт Москва Гранд» проходила конференция «Управление частным капиталом и private banking». В ней участвовали топ-менеджеры люксембургского East-West United Bank (EWUB), который стал партнером мероприятия.

Конференция была организована компанией Adam Smith Conferences и проводилась в российской столице уже в девятый раз. Она собрала представителей банков, юридических фирм, семейных и мультисемейных офисов, а также других компаний, так или иначе связанных с индустрией управления крупным частным капиталом.

Одна из панельных дискуссий была посвящена международному структурированию активов. Ее участники обсудили, в частности, будущее офшоров и вопросы конфиденциальности. Старший вице-президент EWUB Анна Оноприенко во время своего выступления обратила внимание на то, что все чаще состоятельные россияне решают перевести активы из одной юрисдикции в другую. По ее словам, Люксембург служит хорошей альтернативой Швейцарии.

Анна Оноприенко

«Мы рады, что наш банк способствует созданию своеобразного моста между двумя странами и помогает россиянам открывать для себя небольшое герцогство с большими возможностями», — прокомментировала позже Анна Оноприенко.

Особенности Люксембурга и его банковской системы заинтересовали многих делегатов конференции: вопросы они задавали и во время дискуссии, и позже в частном порядке. А на бизнес-завтраке, который состоялся во второй день мероприятия и тоже был посвящен этому герцогству, случился настоящий аншлаг. Анна Оноприенко и старший вице-президент EWUB Андрей Гронин рассказывали на нем о сопровождении клиентов и плюсах люксембургской юрисдикции, ссылаясь на примеры из бизнес-практики.

Андрей Гронин, Анна Оноприенко

Во время вечерней программы EWUB смог удивить участников конференции, устроив лотерею «Бриллиантовый коктейль». Каждому из присутствующих вручили бокал шампанского с блестящим камнем на дне, похожим на драгоценный. Хотя «набор» выдали всем гостям, повезло только одному — тому, у кого в напитке оказался настоящий бриллиант. Подлинность камня тут же на месте подтвердил приглашенный геммолог.