Не ждать рецессии и инвестировать: бизнес-завтрак «Системы Капитал»

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18 апреля УК «Система Капитал» пригласила клиентов на бизнес-завтрак. На нем эксперты рассказали о новых инвестиционных идеях и о продуктах, которые предлагает компания.
Встреча проходила в ресторане, расположенном на восьмом этаже офиса АФК «Система». Несмотря на раннее утро, свободных столов в зале не было — очевидно, заявленные в приглашении темы вызвали у инвесторов живой интерес. К тому же солнечная погода, завтрак в приятном месте в центре Москвы и общение с экспертами в неформальной обстановке — хорошее начало дня и залог отличного настроения. Модерировал встречу генеральный директор «Системы Капитал» Игорь Бусаров.
Перед официальной частью мероприятия Бусаров поблагодарил гостей за то, что нашли время приехать. «Клиентам важно понимать, чем живет компания и кто управляет их активами, — подчеркнул он. — Сегодняшний завтрак — еще один повод пообщаться с вами, рассказать о видении рынка и самое главное — о возможностях, которые на нем существуют. В конце года к нам присоединилась новая команда управляющих, она уже реализует свою стратегию, и мы видим, что движемся в правильном направлении. Кроме того, хочу сообщить, что мы планируем сделать наши продукты доступными в онлайн-режиме. В том числе появится возможность открывать дистанционно индивидуальный инвестиционный счет».
Затем выступил руководитель направления «Активы с фиксированной доходностью» Антон Костин. В своей презентации он сравнил доходности депозитов и корпоративных облигаций, отметив, что последние обеспечивают инвесторам дополнительную премию в 2—3% годовых, причем не только в рублях, но и в валюте. Также гости узнали, как влияет дюрация на управление портфелем. Грамотное распределение вложений между облигациями с разным сроком до погашения позволяет получать более высокие доходности при том или ином ожидаемом движении рынка.
Руководитель направления «Акции глобальных рынков» Никита Емельянов осветил тему инвестиций в бумаги мировых компаний. И отдельно затронул вопрос, стоит ли вкладываться в них тогда, когда все вокруг ждут начала рецессии. Инвестировать в акции после падения рынка действительно разумно, но вот специально дожидаться замедления экономики и снижения котировок смысла не имеет, полагает Емельянов. По его подсчетам, инвесторы, которые придерживаются такого подхода, в среднем получают доходность существенно ниже ожидаемой. Это связано с тем, что экономические спады происходят значительно реже, чем их прогнозируют: на одну реальную рецессию приходится три предсказанных.
Затем выступили управляющий активами блока «Акции» Константин Асатуров и старший аналитик этого направления Андрей Ушаков. Они говорили об инструментах для инвестирования, новых программах и привилегиях, доступных клиентам «Системы Капитал».
Налоговым вопросам посвятил свое выступление Александр Филимонов, заместитель гендиректора компании «Система Капитал Консультации», которая также входит в АФК «Система». Он напомнил о различиях в налогообложении для российских инвесторов и нерезидентов, а также рассказал об особенностях использования индивидуального инвестиционного счета.
Гости задавали представителям «Системы Капитал» множество дополнительных вопросов, в том числе об ожидаемой динамике рынков. Отвечая на них, выступающие сходились в одном — рекомендовали не искать закономерностей в прошлом, а смотреть в будущее, так как каждая экономическая ситуация уникальна.
В конце встречи клиенты компании получили презентации, которые демонстрировались во время завтрака, чтобы подробнее их изучить и принять решения о новых инвестициях.
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Фото: «Система Капитал»
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