Не ждать рецессии и инвестировать: бизнес-завтрак «Системы Капитал»

18 апреля УК «Система Капитал» пригласила клиентов на бизнес-завтрак. На нем эксперты рассказали о новых инвестиционных идеях и о продуктах, которые предлагает компания.

18 апреля УК «Система Капитал» пригласила клиентов на бизнес-завтрак. На нем эксперты рассказали о новых инвестиционных идеях и о продуктах, которые предлагает компания.

Встреча проходила в ресторане, расположенном на восьмом этаже офиса АФК «Система». Несмотря на раннее утро, свободных столов в зале не было — очевидно, заявленные в приглашении темы вызвали у инвесторов живой интерес. К тому же солнечная погода, завтрак в приятном месте в центре Москвы и общение с экспертами в неформальной обстановке — хорошее начало дня и залог отличного настроения. Модерировал встречу генеральный директор «Системы Капитал» Игорь Бусаров.

Владимир Увакин (АФК «Система»)

Перед официальной частью мероприятия Бусаров поблагодарил гостей за то, что нашли время приехать. «Клиентам важно понимать, чем живет компания и кто управляет их активами, — подчеркнул он. — Сегодняшний завтрак — еще один повод пообщаться с вами, рассказать о видении рынка и самое главное — о возможностях, которые на нем существуют. В конце года к нам присоединилась новая команда управляющих, она уже реализует свою стратегию, и мы видим, что движемся в правильном направлении. Кроме того, хочу сообщить, что мы планируем сделать наши продукты доступными в онлайн-режиме. В том числе появится возможность открывать дистанционно индивидуальный инвестиционный счет».

Антон Костин

Затем выступил руководитель направления «Активы с фиксированной доходностью» Антон Костин. В своей презентации он сравнил доходности депозитов и корпоративных облигаций, отметив, что последние обеспечивают инвесторам дополнительную премию в 2—3% годовых, причем не только в рублях, но и в валюте. Также гости узнали, как влияет дюрация на управление портфелем. Грамотное распределение вложений между облигациями с разным сроком до погашения позволяет получать более высокие доходности при том или ином ожидаемом движении рынка.

Константин Асатуров

Руководитель направления «Акции глобальных рынков» Никита Емельянов осветил тему инвестиций в бумаги мировых компаний. И отдельно затронул вопрос, стоит ли вкладываться в них тогда, когда все вокруг ждут начала рецессии. Инвестировать в акции после падения рынка действительно разумно, но вот специально дожидаться замедления экономики и снижения котировок смысла не имеет, полагает Емельянов. По его подсчетам, инвесторы, которые придерживаются такого подхода, в среднем получают доходность существенно ниже ожидаемой. Это связано с тем, что экономические спады происходят значительно реже, чем их прогнозируют: на одну реальную рецессию приходится три предсказанных.

Затем выступили управляющий активами блока «Акции» Константин Асатуров и старший аналитик этого направления Андрей Ушаков. Они говорили об инструментах для инвестирования, новых программах и привилегиях, доступных клиентам «Системы Капитал».

Александр Филимонов

Екатерина Аниховская (МТС Банк)

Налоговым вопросам посвятил свое выступление Александр Филимонов, заместитель гендиректора компании «Система Капитал Консультации», которая также входит в АФК «Система». Он напомнил о различиях в налогообложении для российских инвесторов и нерезидентов, а также рассказал об особенностях использования индивидуального инвестиционного счета.

Игорь Бусаров, Павел Тришкин («Система Капитал»)

Гости задавали представителям «Системы Капитал» множество дополнительных вопросов, в том числе об ожидаемой динамике рынков. Отвечая на них, выступающие сходились в одном — рекомендовали не искать закономерностей в прошлом, а смотреть в будущее, так как каждая экономическая ситуация уникальна.

В конце встречи клиенты компании получили презентации, которые демонстрировались во время завтрака, чтобы подробнее их изучить и принять решения о новых инвестициях.

Сергей Авраменко (МТС Банк), Марина Ярош («Система Капитал»)