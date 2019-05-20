Исследование: главы компаний не готовы к новым бизнес-вызовам

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Топ-менеджеры корпораций по всему миру обладают не теми навыками, какие необходимы в эпоху бурного развития технологий. Таков один из выводов исследования, проведенного консалтинговой компанией Korn Ferry.

Топ-менеджеры корпораций по всему миру обладают не теми навыками, какие необходимы в эпоху бурного развития технологий. Таков один из выводов исследования, проведенного консалтинговой компанией Korn Ferry.

На первом этапе эксперты проанализировали имеющуюся информацию о навыках более чем 150 000 лидеров различных компаний. Все они работают в трех наукоемких отраслях: производство, финансовые услуги и сопровождение бизнеса, технологии, медиа и телекоммуникации. Исследование охватывало 18 стран по всему миру — от США и Мексики до Китая и Японии, Россия в этот список не входила.

Результаты оказались обескураживающими: как выяснилось, лишь 15% топ-менеджеров обладают качествами, которые нужны выдающимся бизнес-лидерам. Анализ показал, что большинство из них не могут достаточно быстро принимать решения, эффективно мотивировать людей и завоевывать доверие. А меж тем все это крайне важно для выживания бизнеса в долгосрочной перспективе, полагают авторы исследования.

На втором этапе были опрошены почти 800 представителей инвестиционной индустрии, управляющих активами на сумму от $1 млрд. Две трети таких респондентов согласились с мнением о неготовности руководителей мировых компаний к решению задач будущего.

Это тревожные цифры, особенно на фоне ответов опрошенных на другие вопросы. Так, 78% респондентов назвали личность CEO определяющим фактором при принятии решений, в какие компании инвестировать. А 83% уверены, что именно наличие выдающегося гендиректора обеспечивает бизнесу успех во время радикальных перемен.

Две третьих участников опроса заявили, что видение перспектив и фокус на будущем гораздо важнее эффективности топ-менеджера в прошлом. При этом 69% ожидают, что в следующие три года вклад руководителей в эффективность своих компаний лишь увеличится — ввиду растущей потребности бизнеса в проведении различных изменений.

«Последние 100 лет лидеров учили, что контроль, последовательность и доведение дел до конца являются принципами успешного руководителя, — комментирует глава направления Korn Ferry по развитию лидерства Деннис Болцли. — Однако драматические изменения в глобальной бизнес-среде подорвали актуальность этого шаблона».

В эру революционных технологий конкуренты большинства компаний развиваются быстрее, чем когда-либо ранее. Поэтому лидеры, которые постоянно адаптируются к рыночным изменениям, являются ключом к успеху бизнеса в современном нестабильном мире, констатирует старший партнер Korn Ferry Кхой Ту.

По мнению организаторов исследования, большинству компаний необходимо обновлять программы обучения, повышать квалификацию менеджеров среднего звена с хорошим потенциалом и в целом развивать культуру, которая бы стимулировала сотрудников на всех уровнях принимать вызовы и идти навстречу инновациям. Это позволит воспитать поколение лидеров, обладающих всеми необходимыми в сегодняшних условиях навыками: способностью предвидеть, вести других за собой, ускорять процессы, сотрудничать, выстраивать партнерские отношения и формировать атмосферу доверия.

В нашей стране многие компании тоже работают по старым схемам, когда главным преимуществом лидера является хорошая стратегия, отмечает генеральный директор Korn Ferry в России Нэда Сонгин. Но сегодня существует слишком много неопределенных факторов, которые необходимо учитывать и которыми нужно управлять. В таких условиях безусловная ценность стратегий уходит в прошлое. «Традиционные» руководители не могут совладать со столь комплексной и нелинейной реальностью, — рассуждает Сонгин. — Это вынуждает их уступить место «самопрорывным лидерам», которые не выстраивают стратегии, а постоянно реагируют на внешний мир и действуют «здесь и сейчас».