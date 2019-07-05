Уроки чтения: амбассадором «Открытия» стал рэпер Баста

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Ближайшие два года лицом банка «Открытие» будет известный рэп-исполнитель Баста (в миру — Василий Вакуленко). Топ-менеджеры кредитной организации и сам музыкант рассказали, почему было принято такое решение и как новый герой поможет развитию бренда.

Ближайшие два года лицом банка «Открытие» будет известный рэп-исполнитель Баста (в миру — Василий Вакуленко). Топ-менеджеры кредитной организации и сам музыкант рассказали, почему было принято такое решение и как новый герой поможет развитию бренда.

Евгений Сидоров, Василий Вакуленко, Михаил Задорнов

27 июня «Открытие» пригласило журналистов в свой офис, чтобы представить новую стратегию позиционирования бренда и познакомить с Бастой. Официальная часть встречи началась с выступления руководителя блока маркетинга и PR Евгения Сидорова, который озвучил цифры — приятные и не очень.

По словам Сидорова, за полтора года «Открытию» удалось завершить сложную интеграцию. Растут прибыль и активы, уже выплачиваются дивиденды акционерам. Сейчас у банка 3 млн клиентов, 22 000 сотрудников, он занимает пятое место в России по количеству отделений и присутствует в 69 регионах (а до конца года их будет 72).

Но есть и ложка статистического дегтя. Было проведено исследование, которое показало, что среди клиентов «Открытия» об успехах банка осведомлены 78% опрошенных. А вот на рынке в целом этот показатель составляет всего 14%. «Надо сделать так, чтобы 14% превратилось в 80%, — заявил Евгений Сидоров. — В этом суть проекта по запуску нового позиционирования. Мы хотим рассказать людям о наших достижениях и планах. И хотим, чтобы они были вместе с нами».

Новая стратегия банка опирается на два понятия: надежность и стабильность. Позиционирование звучит так: «Надежный банк нашего времени», а слоган новой имиджевой кампании — «Меняемся вместе с вами».

«У меня есть любимый персонаж — Антонина Петровна, — поделился с журналистами Сидоров. — Это обычная женщина 39 лет, которая живет в городе Лабытнанги, где почти всегда холодно. И когда мне приносят новый материал, я сразу спрашиваю себя: «А что скажет Антонина Петровна?» Мне принципиально важно, чтобы она поняла, о чем речь, и после просмотра сказала: «Так это же про меня!» Мне кажется, наша новая рекламная кампания Антонине Петровне бы понравилась».

Журналистам показали два рекламных ролика: шестидесятисекундную режиссерскую версию и сокращенный тридцатисекундный вариант. «Нам нужен был новый герой, который каждый день понемногу, но очень уверенно меняет мир вокруг себя, делает его лучше, — прокомментировал видео Сидоров. — Герой, который помог бы своим брендом, ответственностью и отношением к жизни донести наши идеи до людей. Я хочу представить популярного музыканта, артиста, продюсера и просто хорошего человека Василия Вакуленко — Басту!»

К своему выступлению рэпер подошел с юмором. «Я известный спикер, поэтому записал речь на шпаргалке, — начал он. — Это очень важное событие, не хотелось бы что-то упустить, а утром я не очень функционален. Но я рад сегодня быть здесь и мне приятно стать новым лицом банка «Открытие».

Василий Вакуленко рассказал журналистам, что уже познакомился с некоторыми менеджерами кредитной организации, а сейчас занимается изучением структуры банка и его работы. Чтобы потестить финансовые продукты, музыкант открыл дебетовую карту и планирует посотрудничать с банком как юридическое лицо.

В первоначальном списке потенциальных амбассадоров бренда «Открытие» было порядка 50 кандидатов — актеров, музыкантов, спортсменов, ученых, телеведущих, голливудских звезд. «А дальше мы оценили их по разным критериям, в том числе по двум очень важным для банка, — пояснил Евгений Сидоров. — Первый: амбассадору должны доверять. Второй: он не должен стоять на месте, должен развиваться и меняться день ото дня. На стыке этого анализа мы получили ответ на наш запрос и пришли к Басте».

Об утверждении кандидатуры Вакуленко руководством «Открытия» рассказал президент — председатель правления банка Михаил Задорнов. «Это коллегиальное решение, принятое 20 топ-менеджерами, и оно было непростым, — поделился он. — Но мы видим, что Василий на подъеме, у него высокий рейтинг доверия. Наш банк также активно развивается. Мы складываем два растущих бренда. Это хорошая стратегия».

Задорнов добавил, что посетил концерты Басты, посмотрел на его аудиторию, познакомился лично с Василием и его супругой. После чего убедился, что в банке приняли верное решение.

Во время сессии вопросов и ответов не обошлось без забавных моментов. Как вы помните, Евгений Сидоров упоминал о некой Антонине Петровне 39 лет, на которую рассчитан рекламный проект. Редактор FP удивилась своему сходству с этим вымышленным персонажем, решила представиться и задать вопрос: «Меня зовут Антонина, правда не Петровна, а Владимировна. И по счастливому совпадению, мне 39 лет. Так что я идеально подхожу под описание вашего клиента. Какие же продукты «Открытие» предложит мне в рамках этой рекламной кампании?»

«Совсем скоро мы представим клиентам отличный дебетовый продукт, который, я уверен, подойдет как Антонине Петровне, так и Антонине Владимировне», — пообещал Сидоров. «Кстати, сейчас очень хорошая ставка по ипотеке, обратите внимание, Антонина Владимировна», — добавил Задорнов.

После официальной части встречи у журналистов была возможность пообщаться с топ-менеджерами банка и самим Бастой. Многие спешили сделать селфи с рэпером, кто-то даже взял у него автограф. Как говорится, ничто человеческое журналистам не чуждо! Василий Вакуленко оказался приятным и очень отзывчивым человеком, никому не отказывал во внимании.



Амбассадорами банков были актеры, телеведущие, спортсмены. Но рэпер — это впервые. Решение смелое, но, похоже, правильное. Желаем удачи банку и Басте в реализации новой стратегии.