Возвратность гарантируем, риски делим: новые инструменты ВЭБ.РФ

Вот уже десять лет парусная регата, организуемая генеральным директором компании «Регион Эссет Менеджмент» Екатериной Зайцевой, собирает самых активных и спортивных представителей финансового рынка. Этот сезон не стал исключением.

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На днях под мозаичной крышей пространства SkyLab в здании ВЭБ.РФ собрались представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, «Открытия» и Альфа-Банка. Гостей встречали зампреды Даниил Алгульян и Алексей Мирошниченко.

На днях под мозаичной крышей пространства SkyLab в здании ВЭБ.РФ собрались представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, «Открытия» и Альфа-Банка. Гостей встречали зампреды Даниил Алгульян и Алексей Мирошниченко.

Стратегия ВЭБ.РФ построена на партнерстве с коммерческими банками и совместной реализации проектов с ними. Темами встречи стали еще один возможный формат сотрудничества — гарантии, а также риск-ориентиры госкорпорации развития.

Ключевая задача ВЭБ.РФ — мультипликация вложений в экономику за счет поддержки своими ресурсами проектов, которые в значительной части профинансированы частными инвесторами. Традиционно такие сделки структурируются как синдицированное кредитование, в том числе в рамках фабрики проектного финансирования.

«Но мы готовы предложить и другой механизм для совместного принятия риска — гарантии, — рассказал Даниил Алгульян. — Если коммерческие банки обычно используют данный инструмент в рамках текущего кредитования и торгового финансирования, то ВЭБ.РФ предлагает именно «проектные» гарантии в рамках наших приоритетных направлений финансирования. Это развитие инфраструктуры и промышленности высоких переделов, городской экономики, поддержка несырьевого неэнергетического экспорта».

Даниил Алгульян

С точки зрения разделения риска между участниками ВЭБ.РФ будет структурировать «проектные» гарантии аналогично синдикатам. Срок — до 20 лет, валюта может быть любой, оптимальное соотношение к величине кредита — 50 на 50. Основные отличия гарантийного механизма от синдикатного заключаются в том, что ликвидность для проекта представляется коммерческим банком, а оформление сделки значительно упрощается.

«Гарантии, оформленные по российскому праву, теперь могут быть пополняемыми, уменьшаемыми и так далее, — пояснил Алгульян. — С учетом изменений законодательства этот инструмент становится практически таким же гибким, как кредит. Мы помогаем коммерческим банкам заходить в проекты, где существуют вопросы с лимитами, рисками из-за длинных сроков реализации, а также когда есть желание получить сильного партнера».

Алексей Мирошниченко, Даниил Алгульян

Структурирование проекта в форме гарантии позволяет банку сохранить за собой полный объем финансирования (то есть сформировать портфель в большем размере и предоставить заемщику весь набор комплементарных некредитных продуктов). При этом для банка улучшаются условия участия в сделке. Коэффициент риска по части кредита, покрытой гарантией ВЭБ.РФ, при расчете норматива достаточности капитала составляет 20%, а без гарантии он в пять — семь раз выше.

«Расчеты показывают: за счет уменьшения давления на капитал коммерческого банка, являющийся весьма дорогим ресурсом, использование гарантии ВЭБ.РФ позволяет снизить ставку для заемщика, — подчеркнул Алексей Мирошниченко. — При этом показатель RAROC коммерческого банка увеличивается. А совокупный объем капитала, покрывающего риск проекта, возрастает за счет участия ВЭБ.РФ. То есть снижаются и системные риски».

«ВЭБ.РФ представил достаточно интересный продукт, — прокомментировал старший вице-президент банка «Открытие», директор департамента корпоративных продуктов и сервисов корпоративно-инвестиционного блока Андрей Карасев. — Проектная гарантия — действительно не совсем обычный инструмент, но логично, что его предлагает именно банк развития для поддержки проектов, относящихся к его мандату».

Андрей Карасев

Еще одной темой для обсуждения стали так называемые риск-ориентиры ВЭБ.РФ. Инструмент, разработанный подразделением риск-менеджмента, в компактном виде демонстрирует приемлемый профиль кредитного риска финансируемых проектов.

С одной стороны, ВЭБ.РФ может и должен работать с длинными, крупными и сложными проектами, принимая циклические риски, нежелательные для коммерческих банков. С другой — одной из стратегических задач является обеспечение возвратности финансирования. Высокое качество экспертизы и отбора проектов — важнейший фактор для достижения этой цели.

Алексей Мирошниченко

«Например, ВЭБ.РФ может брать на себя «циклические» риски — когда на всем горизонте финансирования проект способен погасить долг, но внутри этого срока в случае наступления турбулентного периода ему могут потребоваться дополнительная поддержка или смягчение графика выплат, — пояснил Алексей Мирошниченко. — Для коммерческого банка это может стать проблемой: придется доформировать резервы, то есть фактически признать убыток в отчетности, и меньше заплатить дивидендов акционерам в отдельно взятом году (пусть даже в дальнейшем резерв будет расформирован). А для ВЭБ.РФ создание института длинных денег в российской экономике — одна из стратегических задач. Работая с такими рисками, мы должны еще более четко, чем коммерческий банк, понимать, где мы еще можем кредитовать, а где уже слишком велика вероятность невозврата».

Риск-ориентиры ВЭБ.РФ, представленные коммерческим банкам на встрече, — это наборы из шести — десяти (в зависимости от типа сделки) количественных и качественных показателей. Для каждого из наборов определены «зеленая», «желтая» и «красная» зоны значений, свидетельствующие о низком, умеренном либо высоком уровне риска.

Даниил Алгульян

Этот инструмент риск-менеджмент ВЭБ.РФ разработал для того, чтобы дать ориентир своим коллегам из бизнес-подразделений на этапе принятия сделки в работу. Но поскольку госкорпорация видит в коммерческих банках своих партнеров, они также смогут пользоваться данной информацией. Зная профиль риска, с которым готов работать ВЭБ.РФ, банки-партнеры будут активнее предлагать возможные сделки.

«Риск-ориентиры — хороший инструмент, существующий в том или ином виде во многих банках. Он обеспечивает формирование единого подхода в принятии кредитных рисков, — отметил начальник департамента рисков корпоративного бизнеса Газпромбанка Михаил Егоров. — Риск-ориентиры ВЭБ.РФ позволят коммерческим банкам оптимизировать работу при формировании пула проектов, претендующих на получение гарантии, а кроме того, будут полезными для обогащения их собственной методологии».

Михаил Егоров