Чтобы познакомиться с премиальным обслуживанием Ситибанка, редакция устроила эксперимент. Я прошла такой же путь, какой проходит новый состоятельный клиент организации, — от открытия счета до составления инвестиционного портфеля. Рассказываю, что удалось узнать и понять.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Проверено Finparty: что ждет клиента в отделении Citigold

Чтобы познакомиться с премиальным обслуживанием Ситибанка, редакция устроила эксперимент. Я прошла такой же путь, какой проходит новый состоятельный клиент организации, — от открытия счета до составления инвестиционного портфеля. Рассказываю, что удалось узнать и понять.

Отделение «Арбат» на Новинском бульваре найти не так просто. «С улицы» не попадешь — никаких кричащих вывесок или вычурных конструкций у входа. Скромный указатель и тот находится внутри торгового центра «Лотте Плаза», в стороне от магазинов.

В премиальные отделения (которые в самом банке предпочитают называть wealth management хабами) чаще всего люди приходят по совету друзей или знакомых, от которых и узнают маршрут. Да и менеджерам точно известно, кого и когда ожидать, — о встречах они обычно договариваются заранее. Потому клиент может быть спокоен: ему забронируют парковку и в назначенное время встретят на входе.

Поднявшись на нужный этаж, я останавливаюсь буквально на развилке — какой без нее путь к финансовому благополучию? На большой стене под мрамор золотыми буквами написано: «Умные — налево, красивые — направо». Шучу. На самом деле там находятся указатели к зонам офиса. Одна предназначена для клиентов категории Citigold, другая — Citigold Private Client.

В первом случае порог входа составляет 6 млн рублей, во втором — 60 млн. Но для общения с сотрудниками банка клиенты в любом случае чаще выбирают зону Citigold — считают ее уютней. Здесь теплые цвета и свет, стеллажи из темного дерева до потолка и библиотека. В зоне Citigold Private Client визуально холоднее, но и моднее — все серое и светлое, ничего лишнего. А еще там переговорная с классным видом на Москву.

Пока менеджер проверяет, готово ли все необходимое для нашей встречи, я тоже выбираю для ожидания зону Citigold. Успеваю выпить кофе, полистать фотоальбом и даже посмотреть на центр города в бинокль.

Мы договариваемся, что в рамках эксперимента со мной работают как с клиентом, который готов разместить в банке от 6 млн рублей. Но поскольку переговорная в зоне Citigold Private Client мне нравится больше, для меня делают исключение, встречу мы проводим именно там.

«У меня есть деньги. Хочу их сохранить, — признаюсь персональному менеджеру Инне Акопян, как только мы садимся за стол. — И приумножить!» Инна улыбается, сообщает, что сперва надо стать клиентом банка, и протягивает форму для открытия счета.



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В большинстве случаев у меня не получается корректно заполнить документы с первого раза (в моем персональном аду надо будет это делать с утра до вечера, причем в таблицах Excel). Но здесь все проходит идеально, потому что Инна помогает и подсказывает. Отдельное внимание мы уделяем подписи — она должна быть образцовой, так как будет храниться в электронной версии в системах Citi. В банке просто не смогут принять любой последующий документ, если мой автограф на нем будет отличаться.

После того как все подписано, происходит проверка данных с помощью внутренней системы Citi для верификации потенциального клиента. Если у вас надежная компания-работодатель и подтвержденные источники дохода, сложностей не возникнет и счет будет открыт буквально в течение пары часов (максимум на это может уйти один день). Клиент получит дебетовую карту премиального уровня, а вместе с ней и пакет услуг. Среди прочего в него входят разные лайфстайл-сервисы — от трансферов в аэропорт на автомобилях премиум-класса и бесплатного Wi-Fi по всему миру до консьерж-сопровождения и приглашений на мероприятия с участием международных экспертов в области инвестиций.

Далее мы постепенно переходим к теме управления капиталом. На самом деле инвестиции — это основная цель клиентов, которые приходят в премиальные отделения банка, а не пакет дополнительных услуг с упомянутыми выше «плюшками».

Прежде чем обсуждать мои инвестиции предметно, мне предлагают пройти специальный опрос — на языке профессионалов это называется риск-профилированием. Благодаря ему финансовые консультанты будут понимать, как новый клиент относится к деньгам.

Вопросы сформулированы так, чтобы узнать ваши цели и горизонт инвестирования. Также оцениваются уровень знаний о финансовых рынках и аппетит к риску: какую часть вложенной суммы вы готовы вложить в консервативные инструменты, а какую — в менее защищенные, но потенциально более доходные. Всего задается около десяти вопросов. Выдумывать ничего не приходится — анкета построена в виде теста, то есть из предложенных ответов надо выбирать самый вам близкий. Пройти тестирование можно и на планшете, что удобно, по крайней мере для меня.

По результатам тестирования клиенту присваивается риск-профиль с определенным номером. Скажем, уровень P-2 считается консервативным — человек готов вкладывать средства с минимальной вероятностью потерь. А инвесторы с профилем Р-6 могут использовать наиболее агрессивные стратегии, поскольку согласны рисковать.

Моему профилю соответствует номер P-3. Это значит, что Гордон Гекко из меня неважный — сильно рисковать деньгами я не готова и больше доверяю надежным инструментам. Практика показывает, что по итогам риск-профилирования большинству клиентов рекомендуется придерживаться именно консервативной стратегии инвестирования. Мне объясняют, что она как нельзя лучше соответствует базовой цели любого владельца капитала — сохранению накопленных средств.

Затем меня просят выбрать тип взаимоотношений с банком из двух вариантов: advisory и non-advisory. Настраиваюсь на первый — это когда финансовые консультанты рекомендуют различные инструменты и клиент делает выбор, учитывая полученные советы. Вариант как раз для таких новичков в инвестициях, как я. Вторая модель работы больше подходит тем, кто уже имеет богатый опыт в инвестициях, не нуждается в чужих рекомендациях и управляет вложениями полностью самостоятельно.

После мы подписываем еще несколько договоров: на депозитарное обслуживание, на инвестиционное консультирование и брокерский. В банке активируют мой профиль в системе.

Наконец приходит время перейти непосредственно к инвестированию. Мне кажется, это самое интересное. Мы встречаемся с финансовым консультантом Игорем Каграманяном, который с учетом моего риск-профиля поможет сформировать самый лучший в мире инвестпортфель (ну, я так думаю).

Консультант объясняет, что помимо двух традиционных классов активов, акций и облигаций существуют альтернативные варианты вложений — инструменты товарных рынков, недвижимость, коллекционные предметы. Но главное, на что должен делать акцент умеренно консервативный инвестор, — это долговые ценные бумаги. Акциям Игорь также рекомендует уделить внимание, так как их задача — увеличить общую доходность портфеля. В моем случае предлагается вкладывать в компании из развитых стран: США, Канады, Европы. Развивающиеся рынки больше подвержены волатильности, что создаст для инвестиций дополнительные риски. А этого я не хочу.

Во время общения мы находим баланс, при котором мои ожидания будут соответствовать возможностям рынка. Сначала я настроилась на доходность портфеля не меньше 10%. Игорь корректно объяснил, что риск-профиль говорит о моей неготовности брать на себя риски, позволяющие рассчитывать на такой результат. Мне приходится адаптировать свои желания к имеющимся обстоятельствам. Ну и ладно.

После подробного обсуждения моих целей (а это стратегия рантье с горизонтом инвестирования в пять лет) мы приходим к следующим ориентирам: общая доходность должна составлять 4—5% годовых при уровне допустимого риска в 2—3%. Портфель получается таким: 70% вложено в консервативные активы (облигации отдельных эмитентов, а также фонды активного и пассивного инвестирования), 30% — в акции и другие рисковые инструменты. Облигационная часть должна приносить в среднем 3% годовых, а инвестиции в валютные активы — около 5—6%. На этом пока все.

Следующие встречи с консультантом обычно происходят спустя изрядное количество времени, например раз в полгода. Но по запросу клиента могут проводиться и чаще. Их цель — мониторинг и корректировка составленного портфеля. Я говорила, что самое интересное — это инвестирование? Оказывается нет, еще любопытнее знакомство с отчетом, с которым консультант приходит на встречу.

Мне показали примеры таких документов. На листах A4 — множество подробных графиков, таблиц и боксов с информацией. Они наглядно показывают инвестиции клиента в разные классы активов. Рядом напечатан риск-профиль, напоминающий, на основании чего предлагаются те или иные решения. На соседней странице — «модельный» портфель, то есть идеальное распределение вложений для данного инвестора.

В реальных условиях клиентам удобнее отслеживать свои вложения не на бумаге, а в цифровом виде. Все изменения в портфеле отражаются в режиме реального времени.

Сравнивая цифры и инфографику, можно понять, какие желательны дальнейшие инвестиционные решения. Отражена в отчете и информация о том, насколько хорошо удается придерживаться образцового портфеля. Указывается прирост вложений за год, за весь период инвестирования, приводится история транзакций и много других полезных сведений. Все это дает возможность объективно оценить достигнутые результаты и внести в портфель коррективы, если они необходимы.