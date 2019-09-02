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«Уралсиб» представил банкам-партнерам решение для работы в СБП

Есть ли удобный способ подключения к Системе быстрых платежей? Есть, считают в «Уралсибе». Рассказываем, какие преимущества получают его банки-партнеры и почему за CБП будущее.

Игорь Демчев («Уралсиб»), Елена Скрябина (Банк России), Сергей Осадчук (НСПК)
Игорь Демчев («Уралсиб»), Елена Скрябина (Банк России), Сергей Осадчук (НСПК)

15 августа на деловой завтрак банка «Уралсиб» в стильном лофте в самом центре Москвы собрались партнеры кредитной организации. За кофе и закусками гости общались, делились новостями, обсуждали планы.

Официальную часть встречи открыл вице-президент «Уралсиба» Игорь Демчев, возглавляющий управление по работе с банками-партнерами. «Без тени иронии хочу сказать спасибо Банку России и НСПК за то, что обеспечили нас такой увлекательной, интереснейшей работой как минимум на весь следующий год, — отметил он. — Система быстрых платежей, о которой мы с вами сегодня поговорим, — проект национального масштаба. Он дает возможность приобщиться к новому уровню платежных технологий. Я уверен, что года через три мы с вами будем доставать с полок пластиковые карточки, сдувать с них пыль только для того, чтобы съездить за границу. А для всех наших ежедневных потребностей мы будем использовать СБП».

Тематика мероприятия охватывала широкий круг вопросов, связанных с развитием Системы быстрых платежей в России: законодательные инициативы о вступлении в нее банков, преимущества и возможности, которые она дает, договорное взаимодействие участников в организации расчетов, порядок проведения тестирования операций. Об этих и других аспектах рассказали представители Банка России и НСПК.

О самой СБП, ее состоянии и перспективах гости узнали из первых уст — от начальника управления методологического сопровождения и организации платежной системы Банка России Елены Скрябиной. «Система быстрых платежей работает без выходных, без перерывов на сон, 365 дней в году, — рассказала Скрябина. — Расчеты происходят за счет средств, размещенных на корреспондентских счетах банков в ЦБ, межбанковский расчет проводится также в режиме реального времени. Банк России является оператором платежной системы и расчетным центром для операций СБП». 

Уже реализован функционал С2С — переводы между физическими лицами. К СБП подключены 16 банков, причем восемь из них — системно значимые. Совершено около 1,8 млн переводов на сумму 16 млрд рублей. В ближайшей перспективе в системе будет реализован и функционал C2B. С 1 октября текущего года использование СБП станет обязательным для всех системно значимых банков, с 1 октября 2020-го — для остальных кредитных организаций с универсальной лицензией на осуществление банковских операций. 

После представителя ЦБ выступил Сергей Осадчук, руководитель направления центра операционно-технологического сопровождения СБП НСПК. Он рассказал о роли его компании в Системе быстрых платежей, о том, как происходит подключение к ней кредитной организации и как строится дальнейшее взаимодействие. По словам Осадчука, ключевыми особенностями СБП являются:

— простота и удобство переводов по номеру мобильного телефона;
— мгновенное зачисление средств на счет получателя;
— снижение комиссии за платеж;
— информация об исполнении платежа в режиме онлайн;
— круглосуточная доступность сервиса. 

Являясь операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей, НСПК оказывает ее участникам услуги по сбору, обработке и предоставлению информации для осуществления переводов денежных средств с использованием СБП.

После перерыва на ланч слово взял Игорь Демчев, рассказавший о типовом комплексном решении «Уралсиба» для банков-клиентов. Оно позволяет подключиться к СБП с использованием существующей инфраструктуры взаимодействия с процессингом, без интеграции с программными комплексами банка.

Демчев подчеркнул, что на сегодняшний день некоторые небольшие банки не могут себе позволить подключение к СБП. Сложности могут вызвать высокая стоимость интеграции у поставщиков, особые требования к аппаратной и коммуникационной части. Предложение от «Уралсиба» нивелирует эти проблемы, обеспечивая банку-партнеру максимально дешевое, быстрое (до трех месяцев) и надежное решение «под ключ». При этом оно включает в себя отдельное мобильное приложение для клиента-физического лица, которое позволяет провести оплату по считанному на телефоне QR-коду.

Завершилось мероприятие сессией вопросов и ответов, во время которой спикеры помогали представителям банков — партнеров «Уралсиба» разобраться с их проблемами и подсказывали правильные решения. 

Фото: Надя Дьякова
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