«Уралсиб» представил банкам-партнерам решение для работы в СБП

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Есть ли удобный способ подключения к Системе быстрых платежей? Есть, считают в «Уралсибе». Рассказываем, какие преимущества получают его банки-партнеры и почему за CБП будущее.

Есть ли удобный способ подключения к Системе быстрых платежей? Есть, считают в «Уралсибе». Рассказываем, какие преимущества получают его банки-партнеры и почему за CБП будущее.

Игорь Демчев («Уралсиб»), Елена Скрябина (Банк России), Сергей Осадчук (НСПК)

15 августа на деловой завтрак банка «Уралсиб» в стильном лофте в самом центре Москвы собрались партнеры кредитной организации. За кофе и закусками гости общались, делились новостями, обсуждали планы.

Официальную часть встречи открыл вице-президент «Уралсиба» Игорь Демчев, возглавляющий управление по работе с банками-партнерами. «Без тени иронии хочу сказать спасибо Банку России и НСПК за то, что обеспечили нас такой увлекательной, интереснейшей работой как минимум на весь следующий год, — отметил он. — Система быстрых платежей, о которой мы с вами сегодня поговорим, — проект национального масштаба. Он дает возможность приобщиться к новому уровню платежных технологий. Я уверен, что года через три мы с вами будем доставать с полок пластиковые карточки, сдувать с них пыль только для того, чтобы съездить за границу. А для всех наших ежедневных потребностей мы будем использовать СБП».

Тематика мероприятия охватывала широкий круг вопросов, связанных с развитием Системы быстрых платежей в России: законодательные инициативы о вступлении в нее банков, преимущества и возможности, которые она дает, договорное взаимодействие участников в организации расчетов, порядок проведения тестирования операций. Об этих и других аспектах рассказали представители Банка России и НСПК.

О самой СБП, ее состоянии и перспективах гости узнали из первых уст — от начальника управления методологического сопровождения и организации платежной системы Банка России Елены Скрябиной. «Система быстрых платежей работает без выходных, без перерывов на сон, 365 дней в году, — рассказала Скрябина. — Расчеты происходят за счет средств, размещенных на корреспондентских счетах банков в ЦБ, межбанковский расчет проводится также в режиме реального времени. Банк России является оператором платежной системы и расчетным центром для операций СБП».

Уже реализован функционал С2С — переводы между физическими лицами. К СБП подключены 16 банков, причем восемь из них — системно значимые. Совершено около 1,8 млн переводов на сумму 16 млрд рублей. В ближайшей перспективе в системе будет реализован и функционал C2B. С 1 октября текущего года использование СБП станет обязательным для всех системно значимых банков, с 1 октября 2020-го — для остальных кредитных организаций с универсальной лицензией на осуществление банковских операций.

После представителя ЦБ выступил Сергей Осадчук, руководитель направления центра операционно-технологического сопровождения СБП НСПК. Он рассказал о роли его компании в Системе быстрых платежей, о том, как происходит подключение к ней кредитной организации и как строится дальнейшее взаимодействие. По словам Осадчука, ключевыми особенностями СБП являются:

— простота и удобство переводов по номеру мобильного телефона;

— мгновенное зачисление средств на счет получателя;

— снижение комиссии за платеж;

— информация об исполнении платежа в режиме онлайн;

— круглосуточная доступность сервиса.

Являясь операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей, НСПК оказывает ее участникам услуги по сбору, обработке и предоставлению информации для осуществления переводов денежных средств с использованием СБП.

После перерыва на ланч слово взял Игорь Демчев, рассказавший о типовом комплексном решении «Уралсиба» для банков-клиентов. Оно позволяет подключиться к СБП с использованием существующей инфраструктуры взаимодействия с процессингом, без интеграции с программными комплексами банка.

Демчев подчеркнул, что на сегодняшний день некоторые небольшие банки не могут себе позволить подключение к СБП. Сложности могут вызвать высокая стоимость интеграции у поставщиков, особые требования к аппаратной и коммуникационной части. Предложение от «Уралсиба» нивелирует эти проблемы, обеспечивая банку-партнеру максимально дешевое, быстрое (до трех месяцев) и надежное решение «под ключ». При этом оно включает в себя отдельное мобильное приложение для клиента-физического лица, которое позволяет провести оплату по считанному на телефоне QR-коду.

Завершилось мероприятие сессией вопросов и ответов, во время которой спикеры помогали представителям банков — партнеров «Уралсиба» разобраться с их проблемами и подсказывали правильные решения.