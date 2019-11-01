Константин Бобров: «Время ковбойства в малом бизнесе прошло»

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24 октября состоялся форум «FinSME: экосистемы и цифровизация», участники которого обсудили взаимодействие кредитных организаций с малым и средним бизнесом. Одним из спикеров стал председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.

Павел Самиев, Константин Бобров

Организаторы ежегодного мероприятия — журнал «Банковское обозрение» и аналитическое агентство «БизнесДром» — в третий раз собрали участников рынка, чтобы в формате нетворкинга поговорить о взаимодействии субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и финансовых институтов. Чтобы это обсуждение было предметным, генеральный директор «БизнесДрома» Павел Самиев озвучил некоторые цифры.

В частности, он сказал, что портфель кредитов малому бизнесу растет у банков из топ-30, тогда как у небольших организаций — сокращается. Если три года назад доля выдачи таких займов у крупных участников рынка составляла 43%, то сегодня достигла 80%.

Достаточно большую долю займов малому бизнесу составляют краткосрочные ссуды. Что касается качества портфеля, то пик просрочки по нему пришелся на начало 2018 года — свыше 15%. Сейчас ситуация более благоприятная — показатель находится на уровне 12%.

В конце презентации Павел Самиев заметил, что наблюдается притормаживание роста государственного поручительства по кредитам малому бизнесу. Он выразил надежду, что ситуация изменится и программы поддержки будут служить более значимыми драйверами для развития МСП, а информирование предпринимателей об имеющихся у них возможностях станет более широким.

Далее слово взял глава «Уралсиба» Константин Бобров. Он прокомментировал некоторые тезисы Самиева, а также озвучил собственный взгляд на ситуацию. Приводим его высказывания.

Взаимоотношения с малым бизнесом за последние пять лет серьезно изменились. Если раньше банки предлагали клиентам по большей части собственные услуги, то сейчас расширяют линейки за счет продуктов партнеров. Все переходит в маркетплейс и дальше — в экосистему. И банки работают над тем, чтобы это многообразие сервисов и продуктов было доступно клиенту практически в один клик, а действия в системе дистанционного обслуживания стали максимально бесшовными. От этого выигрывают все: предприниматель получает возможность облегчить себе жизнь, а банк имеет достаточно полную картину о бизнесе клиента, чтобы сформировать для него целевое предложение.

Когда заходит речь о трудностях малого бизнеса, то все, как правило, говорят о недостатке финансирования. Однако мы в банке считаем, что одна из основных проблем — дефицит знаний. За последние годы бизнес-ландшафт сильно изменился, время «ковбойства» прошло. Раньше рынок был менее прозрачен, предъявлялось меньше требований по финансовому мониторингу, да и маржинальность бизнеса в целом была достаточно высокой. Существовало большое количество ниш, которые давали простор для всяких схем: в одном месте купил, во втором продал, получил разницу. Сейчас вот таких «разниц» и возможностей критически меньше.

Сфера малого предпринимательства стала гораздо более экспертной и требовательной к знанию финансовой составляющей. Плюс сильно возросли требования по мониторингу, «гигиене» бизнеса. Поэтому мы в банке и считаем, что основной капитал предпринимателей — это знания: когда «ковбойство» ушло в прошлое, кольтом размахивать бесполезно. Если продолжать этот ряд метафор, то экономика — тоже в каком-то смысле сражение, и оно сейчас ведется новейшими видами оружия. Мы, со своей стороны, стараемся это оружие предпринимателям предоставить и научить с ним обращаться.

В нашем банке работает «Университет бизнеса» , который дает возможность таким клиентам, например, посмотреть или посетить семинары по актуальным для них темам. А самые насущные вопросы мы также стараемся обсуждать в формате бизнес-завтраков. Почему мы все это делаем? Потому что «Уралсибу» необходим предприниматель, который строит успешный бизнес и способен вывести его на новые уровни. Но сделать это вовремя, то есть тогда, когда и рынок, и предприниматель будут к этому готовы.

Сейчас все говорят о поддержке малого и среднего бизнеса. У многих сложилось представление, что результат должен быть сразу: вот есть программа — и дальше все работает автоматически. Это не совсем так. Дело в том, что основной риск в сегменте малого бизнеса — кредитный. А большинство программ, в частности по стимулированию кредитования субъектов МСП, обеспечивают предпринимателям льготную ставку в банках. Однако выигрыш получается небольшой — в полпроцента-процент. Чтобы выдать кредит под 9,6—10,6% годовых, банк может привлечь эти деньги под 6,5%. Но, во-первых, подавляющее число предпринимателей не пройдет по кредитному риску в 3,1—4,1 процентного пункта разницы. Во-вторых, такая маржа банку выделяется на все: операционные издержки, обеспечение доходности на капитал. На сам кредитный риск остается примерно 1,5%. А теперь вспомните отрасли, где у малого бизнеса дефолтность находится на таком уровне. Немного их наберется, правда?

Есть также программы покрытия кредитного риска через гарантии и поручительства. Но и оно неполное — от 50% до 70%. Это значит, что 30—50% реализованного риска оставляется банку. У предпринимателя же обычно такое представление, что если у него хорошая идея, перспективный стартап, то мы ему сразу должны дать денег по данной программе.

Если взять статистику, то выживаемость малых компаний на годовом отрезке, по разным оценкам, составляет 5—10%. Вот к нам приходит стартап, и есть всего 5% вероятности, что до конца года он не утонет. При этом минимум 30% риска по нему остается у банка. Какую ставку мы должны предложить?.. Так что когда мы говорим об эффективной работе программ господдержки, то обычно хорошо видим проблематику только на стороне малого бизнеса. Но, мне кажется, что не хватает дискуссии для понимания интересов всех участников процесса, звеньев этой цепочки, в том числе банков.

Есть еще такая тема, как соблюдение 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов — FP). Могу сказать, что это очень актуальная проблема для всех. В «Уралсибе» мы стараемся работать для клиентов в том числе с точки зрения их реабилитации. Мы видим, что достаточно большой процент предпринимателей, к сожалению, находится в стоп-листах, и приходится действовать постфактум. Чтобы переломить ситуацию, банк стремится научить клиентов сразу грамотно вести свое дело. Например, сейчас к запуску готовится сервис «Белый бизнес». Он поможет клиенту оценивать транзакции и понимать, насколько высока вероятность, что в его отношении будут применены ограничительные меры по работе со счетом. Сегодня предпринимателю нужно быть осмотрительным и осторожным при выборе контрагентов, которым он платит и которые платят ему, потому что это влияет на бизнес. Все такие моменты мы постараемся интегрировать в сервис.

Также мы используем достаточно мягкие способы показать человеку, что текущие операции у него могут соответствовать критериям сомнительных. Это не всегда сразу блокировка системы дистанционного банковского обслуживания. Например, мы иногда применяем такой механизм, как «стеклянный потолок». Банк ограничивает объем операций, объясняя клиенту, что «всплески и выбросы», которые мы видим, пока необъяснимы, и нам требуется время, чтобы разобраться в подтверждающих документах — понять, что они имеют добросовестный характер.

Дмитрий Равкин («Банковское обозрение»), Владимир Миронов (Finversia)