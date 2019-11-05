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29 октября банк пригласил журналистов на пресс-завтрак, в ходе которого поделился результатами исследования рынка платежных карт и рассказал о первом пластике с «честным грейс-периодом».

Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора 120 дней без платежей: «Открытие» представило новую кредитную карту

29 октября банк пригласил журналистов на пресс-завтрак, в ходе которого поделился результатами исследования рынка платежных карт и рассказал о первом пластике с «честным грейс-периодом».

Федор Портных, Салима Гутиева, Михаил Чамров, Дмитрий Бочеров

Утро — прекрасное время для кофе и хороших новостей. Так решили в «Открытии» и собрали журналистов за завтраком в уютном ресторане в центре Москвы.

Мероприятие открыл директор департамента кредитного бизнеса банка Михаил Чамров. «В прошлом году мы представили амбициозную стратегию роста, — напомнил он. — И развитие розничного кредитования было важным ее элементом. До 2018 года «Открытие» не являлось активным участником этого рынка. Но сейчас ситуация изменилась, и мы стремительно растем в данном сегменте».

Так, с начала года банк втрое увеличил выдачу потребительских кредитов и объем ипотечных сделок. В результате он сумел войти в число лидеров рынка по обоим показателям. В сегменте потребительского кредитования «Открытие» переместилось с 25-го на шестое место, в ипотеке — с 17-го также на шестую строчку.

Михаил Чамров

Следующей стратегической целью «Открытия» стало укрепление позиций на рынке кредитных карт. Михаил Чамров рассказал об основных тенденциях в этом сегменте.

В России кредитки служат главным драйвером роста всего карточного бизнеса, их эмиссия увеличивается в среднем на 8% в год. Уверенно растут траты по ним, двузначными темпами идет вверх кредитный портфель. «Очень важно, что безналичные платежи уже практически сравнялись с использованием наличных. Все идет к тому, что в розничном кредитовании карточный POS окончательно победит кеш, и это хорошо для всех», — считает глава департамента.

По словам Чамрова, кредитные карты являются катализатором «транзакционного» поведения клиентов. Например, обладатели дебетового пластика совершают безналичные платежи на 67% реже по сравнению с теми, у кого есть еще и кредитка.

Дальше слово взяла директор департамента развития бизнеса платежной системы Visa Салима Гутиева. Она отметила значительный потенциал рынка платежных карт в нашей стране. «При оценке емкости рынка мы отталкиваемся от того, что доля безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях составляет около 50%. Есть куда расти», — пояснила эксперт.

Сейчас банки идут в сторону симплификации — упрощения своей карточной продуктовой линейки. Еще одна тенденция состоит в том, что они прислушиваются к пожеланиям клиентов и выпускают продукты в соответствии с их потребностями. Новая карта «Открытия» — яркий тому пример, считает Гутиева.

Салима Гутиева

Начальник управления кредитных карт «Открытия» Федор Портных сообщил о результатах совместного исследования банка и маркетингового агентства. В случае нехватки средств на необходимый товар или услугу 32% опрошенных россиян готовы взять кредит, 30% — выпустить кредитную карту, 24% — отложить покупку и всего 13% — одолжить деньги у родственников или друзей.

Затем Портных представил новую кредитную карту «120 дней». Ее особенность — отсутствие платежей во время грейс-периода, продолжительность которого указана в названии продукта. Ставка по кредиту начинается от 13,9%, а лимит может достигать 500 000 рублей.

«Грейс-период предлагают многие банки, но мы пошли дальше и убрали минимальные платежи, — подчеркнул Портных. — Вы совершаете покупки и в течение трех месяцев не платите по кредиту. А потом у вас есть еще целых 30 дней на погашение задолженности. И если вы его осуществляете в срок, то никаких дополнительных затрат не несете».

Федор Портных

Кроме того, у владельцев карты есть возможность снимать наличные без процентов, даже за границей. При обороте более 5000 рублей в месяц обслуживание будет бесплатным.

Во время сессии вопросов и ответов активно обсуждалось использование гаджетов для совершения платежей — смартфонов, колец, браслетов, умных часов. Салима Гутиева рассказала, что эта технология становится все более популярной. Сейчас Россия является лидером по количеству привязанных токенов Visa в мобильных кошельках.



Многие гости мероприятия всерьез подумывали, не взять ли себе новую карту. Тем более что оформить ее можно как в любом отделении «Открытия», так и в интернет-банке.