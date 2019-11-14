Восемь корпораций, созданных из-за жизненных трудностей

Идеи для миллиардных стартапов иногда рождаются из самых невзрачных бытовых проблем. Истории известных компаний показывают, что успех в бизнесе зачастую зависит от умения превращать в лимонад те лимоны, которые подкидывает жизнь.





Dropbox

Год создания: 2007

Капитализация: $8,4 млрд

Основатели: Дрю Хьюстон и Араш Фирдоуси

Сервис облачного хранения данных был придуман студентом знаменитого Массачусетского технологического института, расположенного в пригороде Бостона. Однажды Дрю Хьюстон поехал оттуда на автобусе в Нью-Йорк. Он взял с собой компьютер, чтобы было чем заняться в дороге, но забыл флешку. И это случилось уже не в первый раз! «Боже, как же мне это надоело!» — сказал Дрю. Раздосадованный на себя, забывчивый студент факультета компьютерных наук открыл лэптоп и прямо в автобусе начал писать код, который со временем стал приложением для доступа к файлам через Интернет.





Uber

Год создания: 2009

Капитализация: $53 млрд

Основатели: Гаррет Кэмп и Трэвис Каланик

Историю создания Uber принято начинать словами: «Однажды зимним вечером в Париже…» Читатель уже ждет романтической картины с шампанским и видом на Эйфелеву башню, но нет. Просто в декабре 2008 года будущие основатели такси-сервиса оказались во французской столице на технологической конференции. К тому времени оба уже успели стать миллионерами — стартап Каланика Red Swoosh был продан за $19 млн, а Кэмп с партнерами получили от eBay $75 млн за StumbleUpon. Дальше версии расходятся, но, согласно информации на официальном сайте Uber, идея приложения родилась, когда приятели долго не могли поймать такси. В декабре в ботиночках на тонкой подошве даже в Париже 20 минут ожидания свободной машины могут показаться вечностью. Так что идея решения этой проблемы прочно засела в голове Кэмпа, и несколько месяцев спустя появилось мобильное приложение для быстрого заказа поездок.





Airbnb

Год создания: 2008

Капитализация: $38 млрд (оценка 2018 года)

Основатели: Брайан Чески, Джо Геббиа, Нейтан Блечарзик

Сервис для сведения друг с другом постояльцев и владельцев жилья возник в Сан-Франциско — городе с самой дорогой арендой недвижимости в Америке. Сейчас за съемную квартиру в нем приходится платить в среднем $3500 в месяц. Даже Нью-Йорк с его $2750 остался далеко позади. Тем не менее после окончания колледжа двое друзей — дизайнеры Брайан Чески и Джо Геббиа — перебрались именно в Сан-Франциско и планировали запустить там свой бизнес. Причем первый уволился с предыдущей работы после того, как ему пришлось создавать дизайн нового туалетного сиденья.

Приятели находились в поисках новой идеи, но не хотели делать продукт, который в конечном итоге окажется на мусорной свалке. И в один непрекрасный день обнаружили, что не в состоянии внести месячную плату за съемное жилье. Парни не растерялись. Зная, что в городе в ближайшее время будет проводиться масштабная конференция дизайнеров, они решили превратить собственный лофт в мини-отель Airbed & Breakfast. За умеренную цену постояльцы получали надувной матрас и завтрак. Прощаясь с первыми жильцами, друзья переглянулись и подумали: «Хм, а ведь это идея!» Так и появился Airbnb.





Netflix

Год создания: 1997

Капитализация: $129 млрд

Основатели: Рид Хастингс и Марк Рэндольф

Прежде чем стать медиагигантом, который недрогнувшей рукой увольняет Кевина Спейси и тратит на производство одной серии «Марко Поло» $9 млн, Netflix был скромной фирмой по прокату и продаже фильмов. Существует несколько версий того, как у основателей возникла идея для бизнеса. Один из них — Рид Хастингс — рассказывал, что это произошло, когда ему пришлось заплатить $40 штрафа за диск, вовремя не возвращенный в пункт проката. Другой — Марк Рэндольф — утверждал, что Netflix был не озарением свыше, а результатом совместного мозгового штурма на тему «придумать что-нибудь типа Amazon, но не про книги». Решение лежало на поверхности: клиенты будут не против заказывать диски онлайн, да и товар это достаточно прочный, чтобы его можно было посылать по почте.





Snapchat

Год создания: 2011

Капитализация: $21 млрд

Основатели: Эван Шпигель, Бобби Мерфи, Реджи Браун



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Однажды несколько студентов Стэнфорда обсуждали девчонок. В ходе высокоинтеллектуальной беседы о том, как лучше снимать телочек, Реджи Браун неожиданно выпалил: «Было бы клево посылать исчезающие фоточки!» Сказал и задумался: а ведь действительно классная идея, ведь тогда можно ни о чем не беспокоиться, отправляя случайной подружке снимок самого дорогого. Да и девчонки тоже охотнее делились бы фотографиями своих прелестей. С криком «Чувак, у меня есть отличная мысль!» Браун ворвался в комнату своего приятеля Эвана Шпигеля. Тот мгновенно загорелся, вдвоем они вспомнили недавние истории о просочившихся в СМИ интимных снимках знаменитостей. Результатом стало появление первого приложения, умеющего стирать сообщения вскоре после их получения адресатом.





Under Armour

Год создания: 1996

Капитализация: $7,4 млрд

Основатель: Кевин Планк

История из серии «если тебе что-то очень нужно, а на рынке этого нет, придется заняться производством самому и попутно стать миллиардером». Кевин Планк играл за университетскую команду по американскому футболу и бесился, что после каждой тренировки оставался насквозь мокрым. Он пытался найти одежду, в которой было бы сухо и комфортно, но продукция масс-маркета оказалась не рассчитана на серьезные занятия спортом. Тогда он начал исследовать возможности различных синтетических материалов и создал несколько пробных образцов. Планк назвал свой прототип shorty (коротышка) — футболка была облегающей, мягкой, тянущейся и отталкивала влагу. Сарафанное радио разнесло хвалебные отзывы о новинке среди игроков в американский футбол, и Under Armour быстро стала одним из ведущих производителей спортивной одежды.





Groupon

Год создания: 2008

Капитализация: $1,7 млрд

Основатель: Эндрю Мейсон

Сейчас сервисы коллективных скидок переживают не лучшие времена, но еще недавно первопроходец на этом рынке Groupon считался одной из самых быстрорастущих IT-компаний. А все началось с того, что программист Эндрю Мейсон пытался разорвать контракт со своим телефонным оператором. Сделать это оказалось непросто, и разозленный Мейсон подумал: а что если бы он был не один? Если бы таких клиентов набралась целая группа? Тогда компании пришлось бы пойти на уступки. Это один в поле не воин, а вместе мы сила! Так возникла идея The Point — социальной сети, где люди объединялись бы для решения общих проблем. Уже через год Мейсон решил сконцентрироваться на единственном коммерчески эффективном направлении — создании групп потребителей для получения коллективных скидок. И тогда на базе The Point возник Groupon.





YouTube

Год создания: 2005

Капитализация: $300 млрд (оценка Needham Bank)

Основатели: Чад Херли, Стив Чен, Джавед Карим

Если верить одному из сооснователей YouTube Джаведу Кариму, своим возникновением сервис обязан Джанет Джексон. В 2004 году во время выступления на финале национального футбольного кубка США Джастин Тимберлейк то ли случайно, то ли нарочно сорвал с певицы кожаный корсаж и обнажил ее грудь. Публика, разумеется, возмутилась: фу, как неприлично! Вас же дети смотрят! Но среди зрителей были и такие, которые рассуждали: да, конечно, нехорошо получилось, но где бы нам посмотреть это видео еще раз? Видимо, тогда Карим и подумал, что здорово будет иметь такой сайт, на который можно заливать разные интересные ролики. Версия других основателей звучит более невинно: после одной из вечеринок они не знали, как поделиться с друзьями видео с празднества, вот и пришлось придумывать техническое решение.