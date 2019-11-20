Как МКБ строит социально ответственный бизнес

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Московский Кредитный Банк взял курс на внедрение лучших международных практик в сфере корпоративной социальной ответственности. Мы узнали, как идет работа в данном направлении и что в планах.

Московский Кредитный Банк взял курс на внедрение лучших международных практик в сфере корпоративной социальной ответственности. Мы узнали, как идет работа в данном направлении и что в планах.

В этом году банк принял стратегию устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (КСО), а также начал применять в работе принципы ESG — по соблюдению стандартов в области экологии, соцполитики и корпоративного управления. Впервые был опубликован электронный годовой социальный отчет. Среди приоритетов МКБ — создание значимых для общества и государства продуктов, содействие инициативам по защите окружающей среды, а также в перспективе — выпуск собственных зеленых облигаций.

В октябре МКБ первым среди российских банков получил ESG-рейтинг. Агентство Rating-Agentur Expert RA присвоило ему отметку BBB (умеренно высокий уровень). Рейтинг отражает достижения и перспективы банка в области соблюдения принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.



«Ведение социально ориентированного бизнеса является общемировой тенденцией последних десятилетий — в основу деятельности ведущих компаний заложены принципы КСО, — говорит председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Мы понимаем, что как один из системно значимых банков в России оказываем непосредственное влияние на различные аспекты общественной жизни: экономический, социальный, экологический. Поэтому наша работа выстраивается с учетом целей устойчивого развития».

Владимир Чубарь

Во всем мире инициативы в сфере КСО поддерживаются обществом, государствами и самим бизнесом. И все чаще инвесторы при выборе ценных бумаг учитывают соответствие компаний принципам ESG. Уже сегодня капитализация корпораций, которые строят работу на их основе, достигает $30 трлн. Ожидается, что в ближайшем будущем эта цифра еще вырастет.

Россия не остается в стороне от глобального тренда. Например, Министерство экономического развития разрабатывает план по внедрению стандартов ответственного бизнеса. Создаются механизмы господдержки для рынка зеленых облигаций.

«Процветание общества в целом зависит от того, уделяется ли внимание целям устойчивого развития, — считает советник председателя правления МКБ Юлия Титова. — Нельзя понимать КСО как самоцель. С одной стороны, это принципы и ключевые ценности компании, с другой — инструмент на службе общества. Необходимо, чтобы инициатива по внедрению КСО исходила именно от бизнеса, так как он способен существенно влиять на глобальное устойчивое развитие».

Банку в определенном смысле повезло: он может выстраивать бизнес-процессы по принципам ESG, опираясь на опыт своего стратегического акционера — ЕБРР. Так, МКБ ввел ограничения на финансирование отраслей, не отвечающих критериям социально ответственного бизнеса. На регулярной основе банк формирует для ЕБРР отчеты о результатах деятельности, в которых в том числе рассказывает об управлении ESG-рисками.

Традиционно банк участвует в благотворительных акциях, поддерживает социально ориентированные проекты, реализует волонтерские и спортивные программы для сотрудников. Вот несколько недавних примеров.

Особого внимания заслуживает партнерство МКБ со Всемирным фондом дикой природы (WWF). Первый совместный проект двух организаций направлен на сохранение популяции сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия. В декабре специалисты проведут учет парнокопытных с помощью малошумных беспилотных летательных аппаратов. На основе полученных данных будет разработан комплекс мер по защите этого вида животных.



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МКБ заключил соглашение с Московским зоопарком и взял шефство над одним из его обитателей — дальневосточным леопардом. Поддержание популяции редкого хищника — одна из тем государственной повестки дня, отмечают в банке. Важность этой задачи подчеркивал президент страны.



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Кроме инициатив по сохранению фауны МКБ финансирует деятельность по восстановлению лесов. Он стал партнером зеленого движения «ЭКА» и в рамках проекта «Посади лес» проспонсировал высадку 10 000 саженцев ели и сосны в Малопургинском районе Удмуртии.







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Любой сотрудник банка может внести личный вклад в развитие корпоративной социальной ответственности. Многие, например, регулярно участвуют в благотворительных турнирах и забегах , перечисляют средства фонду «Арифметика добра». А недавно волонтеры съездили в школу-интернат с развлекательной и познавательной программой.

Весь октябрь скринсейверы на банковских компьютерах напоминали сотрудникам о разумном расходовании природных ресурсов. Также в офисах все принтеры научились печатать с двух сторон листа, экономя бумагу.

В МКБ уверены, что соблюдение принципов ESG не только дает имиджевый эффект, но и повышает инвестиционную привлекательность бизнеса. В перспективе это приведет к снижению стоимости фондирования для банка и росту рыночной капитализации.