Исследование: 56% финансистов недовольны зарплатой

Свою карьеру руководитель департамента кредитных карт и потребительского кредитования Ситибанка начал в Индии, продолжил в Сингапуре, и вот теперь дело дошло до России. Мы узнали у него массу всего интересного обо всех трех странах.

Недавно они ходили пешком под стол, а теперь вынуждают целые отрасли менять привычные схемы работы. Аналитики Business Insider Intelligence обнаружили шесть черт, которые поколение Z наиболее ценит в финансовых компаниях.

Ассоциация ACCA при поддержке службы исследований портала HeadHunter провела опрос представителей финансовой сферы, предложив им рассказать о своем достатке. Результаты — в инфографике.

Ассоциация ACCA при поддержке службы исследований портала HeadHunter провела опрос представителей финансовой сферы, предложив им рассказать о своем достатке. Результаты — в инфографике.

Более половины опрошенных отметили достаточно низкий уровень своей финансовой состоятельности, а 13% указали на то, что им не хватает денег даже на еду. В онлайн-опросе участвовали, в частности, 588 респондентов из России и Казахстана, которые трудятся в бухгалтерских и финансовых подразделениях компаний или в данный момент ищут работу.

Число довольных своим положением начинает превышать количество недовольных при заработной плате выше 60 000 рублей. Но даже среди финансистов, получающих 200 000—300 000 рублей в месяц, немало тех, кто считает такой доход недостаточно высоким. Почти каждый четвертый респондент из этой группы желает зарабатывать больше.

54% участников опроса считают, что по сравнению с прошлым годом их финансовое положение ухудшилось. В качестве причин негативных изменений они называют инфляцию и рост цен, потерю основных источников дохода, а также снижение зарплаты, например в связи с отменой премиальной части или сменой работодателя.

«Сейчас на рынке труда для соискателей открыто достаточно большое количество позиций, но и требования постоянно растут, — комментирует исследование глава ACCA в России и странах СНГ Вера Стародубцева. — Заработные платы, конечно же, зависят от уровня компетенций, опыта и навыков претендентов. Поэтому для продвижения по карьерной лестнице и получения более высокого дохода специалистам стоит задуматься о дополнительном образовании. Это взаимосвязанные вещи».