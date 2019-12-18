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Будет ли рецессия в США? Что произойдет со ставками в России? Куда можно выгодно вложить деньги в наступающем году? На эти и другие вопросы ответили эксперты БКС.

Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора УК «БКС» рассказала инвесторам, как заработать в 2020 году

Будет ли рецессия в США? Что произойдет со ставками в России? Куда можно выгодно вложить деньги в наступающем году? На эти и другие вопросы ответили эксперты УК «БКС».

10 декабря Управляющая компания «БКС» и «БКС Ультима Private Banking» пригласили клиентов на закрытую встречу, чтобы подвести итоги 2019-го, рассказать о планах и прогнозах по рынку. В ожидании мероприятия гости могли отдохнуть от рабочего дня за бокалом шампанского. А у тех, кто отдыхать не привык, была возможность пообщаться с аналитиками и портфельными управляющими — обсудить стратегии инвестирования и положение дел на рынке.

Александр Тихомиров, Сергей Калмацуй («БКС Ультима»)

Официальную часть встречи открыла руководитель «БКС Ультима Private Banking» Анна Матвеева. «Новый год все ближе, город украшен, и праздничное настроение царит на улицах. Но для нас это очень напряженное время, — начала она. — Именно сейчас наши клиенты принимают решения относительно размещения свободных средств, ведь перед Новым годом заканчиваются сроки многих финансовых продуктов. Мы решили провести эту встречу, чтобы помочь вам сделать правильный выбор».

Анна Матвеева

Матвеева пожелала гостям продуктивного вечера и передала слово генеральному директору УК «БКС» Игорю Кобзарю. «Не так давно мы подписали соглашение о партнерстве с финансовой группой «Уралсиб», в рамках которого приобретаем одноименную управляющую компанию, — напомнил он. — Это важное для нас и для всего рынка событие. В результате сделки мы вырастаем в два раза по активам и войдем в число крупнейших частных УК».

Кобзарь отметил, что российский рынок коллективных инвестиций демонстрирует феноменальные успехи. Сегмент доверительного управления (ДУ) растет в среднем на 40% в год, активы паевых инвестиционных фондов (ПИФов) — на 30%. И это на фоне отсутствия существенного роста экономики. Причин несколько. Во-первых, сказывается снижение ставок и в рублях, и в долларах, из-за которого люди массово ищут альтернативу депозитам и приходят на фондовый рынок. Во-вторых, сыграло свою роль развитие дистанционных каналов продаж, в том числе появление возможности удаленного открытия счета через мобильные приложения.

«Мы считаем, что потенциал для снижения ставки ЦБ еще есть, поэтому 2020—2021 годы также будут успешными для рынка инвестиций», — высказал мнение глава УК «БКС».

Игорь Кобзарь

В этом году «БКС Капитал» предложил ряд новых продуктов, отметил Кобзарь. Например, первым на рынке выпустил структурные облигации по российскому праву. В УК «БКС» были сформированы паевые фонды с расчетами в долларах, а в 2020-м планируется запуск ПИФов в евро.

Кобзарь представил гостям модератора мероприятия — руководителя направления «БКС Ультима Private Banking» в УК «БКС» Александра Тихомирова. А затем пригласил на сцену следующего спикера — директора по инвестициям УК «БКС» Андрея Бершадского.

Тот начал выступление с цитаты Чингисхана: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся». «Знаете, это про инвестиции, — прокомментировал Бершадский. — Но каждому человеку, каким бы смелым он ни был, нужен эксперт, проводник на финансовом рынке».

Директор по инвестициям рассказал о флагманских продуктах компании. Например, умеренно консервативный ПИФ облигаций «БКС Основа» показал доходность 27% за три года, фонд смешанных инвестиций «БКС Империя» — 43%. А из 14 основных стратегий доверительного управления, предлагаемых клиентам, 11 опережают рыночные индексы.

Андрей Бершадский

Хорошие результаты демонстрирует и валютный ПИФ «БКС Международные облигации». С момента запуска фонда в июне его чистая доходность в долларах составила около 7% — против в среднем 5,3% у бенчмарка и основных конкурентов.

«А теперь перед вами выступит эксперт «по будущему» — управляющий Андрей Русецкий», — представил модератор следующего спикера.

Управляющий фондами российских акций УК «БКС» затронул важную для инвесторов тему: будет ли рецессия в США. От этого во многом зависит дальнейшая динамика всех мировых рынков. «Мы живем во время самого длинного цикла роста американской экономики, — констатировал Русецкий. — Согласно теории циклов, рано или поздно будет спад, но это произойдет не в ближайшее время. Рецессия никогда не начиналась, пока реальные ставки находились ниже 2%, а сейчас они вообще отрицательные. Мы живем в эпоху бесконечных и сверхдешевых денег».

Андрей Русецкий

Затем Андрей Русецкий рассказал еще о нескольких продуктах УК «БКС». Один из них — стратегия инвестиций в американские ценные бумаги Take Profit с целевой доходностью 17%. Продукт рассчитан на период до полутора лет.

Отдельно Русецкий остановился на инвестициях в российские акции. Отечественный фондовый рынок выделяется на фоне других развивающихся рынков благодаря дешевой оценке активов и высокой дивидендной доходности. На нем облигации уже имеют более низкую доходность, чем обеспечивают дивиденды, что редкое явление в мире, особенно в странах с положительными реальными ставками. Поэтому российские акции не стоит игнорировать.