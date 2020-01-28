Зарабатывать на медицине: бизнес-завтрак «Системы Капитал»

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Недавно УК «Система Капитал» запустила новый продукт — первый в ее линейке секторальный ПИФ «Биотехнологии». Почему компания предлагает клиентам инвестиции в медицину, эксперты рассказали на бизнес-завтраке, который прошел в конце декабря.

Недавно УК «Система Капитал» запустила новый продукт — первый в ее линейке секторальный ПИФ «Биотехнологии». Почему компания предлагает клиентам инвестиции в медицину, эксперты рассказали на бизнес-завтраке, который прошел в конце декабря.

Чтобы участники дискуссии больше узнали о медицинской отрасли, перед ними пригласили выступить представителей группы «Медси», которая заняла первое место в рейтинге крупнейших российских частных клиник по версии Forbes. Как и «Система Капитал», эта компания входит в АФК «Система», что позволяет получать всестороннюю биотехнологическую экспертизу внутри группы.

Павел Тришкин («Система Капитал»)

Мероприятие открыл управляющий директор по развитию агентских продаж «Системы Капитал» Павел Тришкин. По его словам, 2019 год стал одним из самых успешных для компании. «Мы приблизились к цифре 100 млрд рублей активов под управлением, — поделился он. — Заслужили наивысший рейтинг надежности «A++» от агентства «Эксперт РА» и развиваем бизнес с фокусом на онлайн-сервисы, которые делают инвестиционные продукты доступными для всех».

Содержательную часть бизнес-завтрака начал управляющий биотехнологическим фондом «Системы Капитал» Андрей Ушаков. Он объяснил, какой экспертизой обладает компания в биотехе и как появляются инвестиционные идеи для нового ПИФа.

Подробнее Ушаков остановился на принципах работы этой отрасли и рассказал, на что стоит обращать внимание при анализе компаний. Участники бизнес-завтрака узнали, что процесс разработки и поступления в продажу лекарственных препаратов долгий — весь цикл, включая клинические испытания, занимает в среднем до 15 лет, затем на получение разрешения от регулятора уходит еще около года. И только если все этапы успешно пройдены, начинаются продажи. Эксклюзивное право на производство препарата сохраняется у его создателей примерно на десять лет. Затем действие патента заканчивается, и конкуренты могут выпускать дженерики и биоаналоги.

Андрей Ушаков («Система Капитал»)

Эксперт привел в пример два проекта, предложив гостям на время представить себя членами инвестиционного комитета, которые имеют право решающего голоса при формировании портфеля ПИФа «Биотехнологии».

В первом случае это был препарат от возрастной макулярной дегенерации (потери зрения), во втором — средство от эпилепсии. Ушаков подчеркнул, что важно не только провести качественный анализ компании, результатов исследований, но и своевременно корректировать состав портфеля фонда, так как успешная на первый взгляд идея может в любой момент оказаться провальной.

В конце управляющий рассказал о ПИФе «Биотехнологии». Он уточнил, что данный продукт подходит для формирования рисковой части портфеля, а срок инвестирования следует выбирать на горизонте от трех лет. Целевая доходность была обозначена на уровне 15% годовых в долларах США.

Затем эксперты «Медси» рассказали о цифровой трансформации в медицине и о ее сильном влиянии на сервис в будущем. Директор по цифровым технологиям и автоматизации бизнес-процессов Александр Пилипчук отметил, что эта индустрия, как и многие другие, переходит от традиционных бизнес-моделей к экосистемам.

Все больше пациентов пользуются цифровыми решениями для получения информации о своем здоровье, поиска докторов, заказа лекарств. Многие заинтересованы в удаленных консультациях — телемедицине. Для этого в компании разработали платформу «Медси Labs». Она упрощает доступ к врачу и позволяет максимально персонализировать лечение клиента за счет системного анализа его данных. Позже планируется расширить спектр услуг площадки, добавив к ним сервисы для здоровых людей. Например, это могут быть рекомендации по правильному образу жизни, онлайн-тренировки и другие опции. «Цифровая медицина — динамичный и интересный для инвестиций рынок», — подытожил Пилипчук свое выступление.

Екатерина Андина, Вера Бородина (МТС Банк)

Следующий эксперт — врач клинико-диагностического центра «Медси Premium» Сергей Маршала — представил статистику потребительской активности в области частной медицины и медтуризма. Он отметил усиление конкуренции в отрасли и подробно рассказал о проекте персонифицированного обслуживания «Медси Premium».

Завершила встречу президент группы компаний «Медси» Елена Брусилова. Она поблагодарила гостей за интерес к обсуждаемым темам, а также пожелала всем в новом году здоровья и ответственного к нему отношения.

Елена Брусилова («Медси»)