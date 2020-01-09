Клиенты «Уралсиб Private Bank» заглянули в будущее

Вот и наступил 2020-й. Весело встретили, злоуопотребили, разленились... В результате сил нет, а впереди целый год и планов громадье. Как жить, чтобы всегда ощущать высокий уровень энергии? Для этого нужно следовать нескольким правилам.

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В конце декабря «Уралсиб Private Bank» подготовил для клиентов интересный и полезный подарок. На бизнес-завтраке в отеле St. Regis они узнали о привлекательных идеях для инвестиций в 2020 году.

В конце декабря «Уралсиб Private Bank» подготовил для клиентов интересный и полезный подарок. На бизнес-завтраке в отеле St. Regis они узнали о привлекательных идеях для инвестиций в 2020 году.

Сергей Шемякин, Юлия Кнунянц, Наталья Ларина, Бенуа Вулич, Валерий Безуглов

В мероприятии участвовали приглашенные эксперты из компании «Уралсиб — Стиль жизни», а модерировала встречу руководитель управления консультирования «Уралсиб Private Bank» Наталья Ларина.

Первым выступил главный аналитик дирекции создания инвестиционных продуктов «Уралсиб — Стиль жизни» Валерий Безуглов. Прежде чем перейти к своей презентации, он провел интерактивный блицопрос. С помощью специальной системы голосования гости отвечали на вопросы об ожидаемых трендах на рынках, а результаты в реальном времени выводились на экран.

Представленная аудитории презентация была посвящена актуальной теме: «2020 год — продолжение роста или начало рецессии». Валерий Безуглов поделился анализом ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках, рассмотрел потенциальную доходность различных классов активов, рассказал об инструментах, которые способны заинтересовать инвесторов в завершающей фазе цикла экономического роста.

Далее перед гостями выступил вице-президент управления консультирования «Уралсиб — Стиль жизни» Сергей Шемякин. Он представил презентацию «Стратегии управления активами в 2020 году», подготовленную в соавторстве с руководителем дирекции создания инвестиционных продуктов «Уралсиб Private Bank» Бенуа Вуличем.

Это выступление также началось с блицопроса: присутствующих попросили указать свою основную цель при создании инвестиционного портфеля. Сергей Шемякин прокомментировал результаты голосования и подробно разобрал затронутую тему, а затем перешел к идеям для инвестиций от команды аналитиков «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб — Стиль жизни». В частности, он провел сравнительный анализ двух портфелей: классического и включающего альтернативные классы активов.

Директор инвестиционного консультирования по открытой архитектуре «Уралсиб — Стиль жизни» Юлия Кнунянц поделилась со слушателями наработками в области сопровождения состоятельных клиентов. Она рассказала об использовании на практике концепции поведенческих финансов, разобрала типичные ошибки инвесторов и рассказала о способах их избежать. По ее мнению, хорошим подспорьем для каждого может стать составление личного риск-профиля и определение долгосрочных целей.

Когда выступления завершились, Наталья Ларина поблагодарила гостей за внимание и заданные вопросы, пригласив всех продолжить общение за завтраком и десертами.