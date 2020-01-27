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Пуши, боты и инопланетяне: МКБ взял курс на цифровизацию

Как связаны искусственный интеллект и дополненная реальность с Московским Кредитным Банком? Очень просто: эти технологии он использует для работы с клиентами. FP побеседовал о новых цифровых сервисах МКБ с командой управления диджитал-проектов.

Ксения Сапарова, Михаил Лукин, Дмитрий Попов, Вера Савкина, Ленур Эмирсалиев, Виктор Ковязин
Ксения Сапарова, Михаил Лукин, Дмитрий Попов, Вера Савкина, Ленур Эмирсалиев, Виктор Ковязин

Меняться ради молодежи 

Для МКБ 2019 год стал по-настоящему цифровым: были запущены новые сервисы, разработан более современный логотип, сделан упор на молодую аудиторию.

«От цифровизации выигрывают и банки, и их клиенты, — рассказывает начальник управления диджитал-маркетинга Виктор Ковязин. — Можно бесконечно рассуждать о том, как улучшать офисы, чтобы в них было приятно приходить. Какой-то части клиентов это, безусловно, нужно. Но все равно банк — это прежде всего финансовые услуги, а они должны быть быстрыми, простыми и понятными. Многие операции просто не заслуживают, чтобы люди тратили время на визиты в офис».

Виктор Ковязин
Виктор Ковязин

По словам Ковязина, у МКБ всегда было два флагманских розничных направления — вклады и кредиты. Но оба они рассчитаны скорее на возрастную аудиторию. В прошлом году банк запустил карточные продукты: дебетовую «Москарту» с вертикальным дизайном и кредитную «Можно больше». Также было решено сделать более современным логотип.

«Помимо диджитализации банк упрощает коммуникацию с клиентами, — добавляет руководитель направления веб-дизайна Михаил Лукин. — Это связано также с тем, что мы выходим в регионы. Теперь на логотипе мы не Московский Кредитный Банк, а МКБ. Просто, четко и понятно».

Михаил Лукин
Михаил Лукин

Пуш-сообщения и цифровой помощник

Многие цифровые технологии давно успешно работают в интернет-ритейле. Но переносить их в банковскую среду следует очень осторожно: некоторые для нее совершенно не подходят. «Наша задача на ближайший год — попробовать как можно больше цифровых сервисов из электронной коммерции, посмотреть, что приносит результаты, а что нет, — комментирует Виктор Ковязин. — Например, пока я не могу утверждать, что пуш-уведомления для клиентов на сайте будут давать хорошую отдачу, но нам нужно их протестировать».

В ближайшее время в банке стартует пилот в этой области, партнером проекта выступает компания Push4site. На первом этапе сервис пуш-уведомлений будет реализован на странице кредитных карт. «Представьте, клиент заполняет заявку, его постоянно что-то отвлекает, у него открыто множество вкладок, — продолжает Ковязин. — В какой-то момент человек может просто уйти с сайта, не завершив процесс. Наша задача — напомнить ему об этом и помочь с заполнением формы, объяснить сложные моменты и подарить какую-то «плюшку» — например, дополнительные бонусы или промокоды от партнеров. Все это реализуется с помощью пуш-сообщений».

Еще одним новшеством для клиентов банка стал цифровой помощник. Это бот, который умеет консультировать по вопросам, связанным с кредитными картами.

Как происходило раньше? Если клиенту что-то было неясно, ему приходилось искать информацию в Интернете, звонить в контакт-центр или идти в банковский офис. На промостранице продукта просто невозможно разместить всю информацию. Зато эти данные можно использовать в работе бота, который моментально ответит на вопросы клиента.

Пока бот помогает пользователям в чате. В будущем планируется масштабировать проект на другие каналы коммуникаций. Например, в планах — запуск голосового помощника.

«Большинство ботов имеют человеческие имена: Алиса, Олег, Маруся, — рассуждает начальник отдела контент-проектов Ксения Сапарова. — Нашего зовут очень просто: МКБот! Понятно, лаконично, хорошо запоминается и не вызывает лишних вопросов».

Ксения Сапарова
Ксения Сапарова

Интерактивная реклама в мессенджерах

«С коммуникационной стратегией в мессенджерах самая большая проблема была — действовать так, чтобы не отпугнуть потенциального клиента, — рассказывает аналитик отдела развития управления данными МКБ Вера Савкина. — Понятно, что реклама раздражает большинство пользователей. Поэтому мы постарались соблюдать аккуратность: с помощью ботов в мессенджерах помогать оформлять наши продукты, а не просто навязчиво их продвигать».

Данный сервис сейчас тоже проходит пилотную стадию, после которой банк планирует его развивать: дополнять функционал, повышать информативность. Использование нативной рекламы в мессенджерах должно повысить конверсию не менее чем на 15%.

«Привлечение клиентов из мессенджеров — тестовый, но перспективный проект, — подчеркивает Виктор Ковязин. — В данном случае мы видим, кто конкретно провзаимодействовал с нашей медийной рекламой и гораздо больше знаем о клиенте. Мы уже использовали все популярные профильные ресурсы: Viber, WhatsApp, Telegram, мессенджеры социальных сетей Facebook и «ВКонтакте».

Квест с дополненной реальностью и миллионом рублей

Интерактивную игру «Мир, который больше» банк запустил в конце 2019 года. По сюжету инопланетяне зависли на летающей тарелке над городом. Затем они высадились на Землю и не могут улететь обратно, потому что у них сломалось средство передвижения. Задача игроков — помочь гостям из космоса собрать ресурсы (еду, детали), чтобы починить летающую тарелку и вернуться домой. Участвовать в квесте могут не только клиенты банка, но у держателей карт МКБ есть определенные преимущества: призовые баллы копятся в два раза быстрее.

Инопланетян много, из них можно выбрать любимого персонажа, которого предлагается одевать, кормить, украшать, фотографироваться с ним в разных локациях благодаря технологиям дополненной реальности. «Например, мой инопланетянин синенький, он мне напоминает большого доброго Джеймса Салливана из «Корпорации монстров», — делится с FP Виктор Ковязин, демонстрируя своего героя на экране смартфона.

 
 
 
 
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«Мы проанализировали информацию о проводившихся маркетинговых мероприятиях и поняли, что такого масштаба квестов с дополненной реальностью в России еще не было, — рассказывает начальник отдела SMM банка Ленур Эмирсалиев. — Игровое приложение скачали более 6000 пользователей. И этот показатель будет увеличиваться».

В конце января игроков ждет сюрприз не только в виде денежных подарков (банк разделит между игроками 1 млн рублей), но и неожиданного сюжетного поворота.

По словам Эмирсалиева, основная аудитория «Мира, который больше» — девушки. Они охотно помогают пришельцам, заботятся о них, публикуют в социальных сетях совместные фотографии.

Ленур Эмирсалиев
Ленур Эмирсалиев

«Есть понятие вирусности контента, — говорит Виктор Ковязин. — Она обеспечивается разными способами. Можно сделать что-то провокационное, а можно — что-то доброе и интересное, как и происходит в нашем случае».

Игровые форматы для клиентов банк использовал и раньше. «Например, полгода назад мы запускали игру «МКБэтмен», — вспоминает Ленур Эмирсалиев. — По сюжету нужно было сражаться с различными тратами с помощью пистолета, стреляющего деньгами, и набирать баллы, которые обменивались на бонусы от банка».

Нынешний игровой проект реализовывался в сжатые сроки. В рамках него всего за три месяца была развернута новая программа лояльности. «Проблемы были, они решены, и теперь мы будем развивать как эту программу, так и саму игру, — обещает IT-бизнес-партнер Дмитрий Попов. — Думаю, это далеко не последний наш квест для клиентов».

Дмитрий Попов
Дмитрий Попов

Банк будет оценивать эффективность всех упомянутых цифровых проектов и затем определится с приоритетами. «Кроме этого, мы обновим приложение для бизнеса и полностью переделаем сайт, — добавляет Виктор Ковязин. — Он станет более интерактивным и адаптивным — будет первым предлагать продукты, которые подходят конкретному пользователю. Новых цифровых проектов у нас в планах очень много».


Фото: Надя Дьякова
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