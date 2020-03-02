Мировые новости: «Альфа-Капитал» собрал на завтрак ведущие СМИ

Покажите ребенка, который не знает фиксиков. Правильно, нет такого. Именно поэтому Почта Банк и ИД «Комсомольская правда» взяли их в помощники, чтобы рассказать детям обо всем, что связано с деньгами, — в спецвыпуске журнала «Фиксики в банке».

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Компания вновь пригласила журналистов на традиционную февральскую встречу в уютный зал отеля «Арарат Парк Хаятт». Начало года выдалось богатым на важные для финансовых рынков события, поэтому повестка дня была максимально насыщенной.

Компания вновь пригласила журналистов на традиционную февральскую встречу в уютный зал отеля «Арарат Парк Хаятт». Начало года выдалось богатым на важные для финансовых рынков события, поэтому повестка дня была максимально насыщенной.

Ирина Кривошеева

В этом году пресс-завтрак вызвал рекордный интерес — 19 февраля пообщаться с топ-менеджерами и экспертами «Альфа-Капитала» собралось порядка 40 журналистов, представителей ведущих СМИ. Индустрия инвестиций привлекает к себе все больше внимания, к тому же компания обещала объявить о запуске нового для России продукта.

Ожидая начала мероприятия, все беседовали в непринужденной обстановке, обменивались мнениями о последних новостях. Затем PR-директор «Альфа-Капитала» Ирина Балалуева открыла официальную часть встречи, поблагодарив журналистов за интерес к событию.

Ирина Балалуева

О ключевых трендах в отрасли и о стратегии развития «Альфа-Капитала» рассказала генеральный директор компании Ирина Кривошеева. По ее мнению, 2019 год войдет в историю как один из самых успешных периодов для российской индустрии управления активами. Позитивная динамика биржевых индексов и снижение ключевой ставки ЦБ, а следовательно и доходностей вкладов, активизировали приток средств граждан на фондовый рынок. В результате именно сбережения физических лиц стали главным драйвером роста для бизнеса управляющих компаний.

Активы под управлением «Альфа-Капитала» превысили 443 млрд рублей, а по итогам текущего года, как прогнозируется, достигнут 524 млрд рублей. У компании свыше 1,2 млн клиентов-физлиц, при этом более 55 000 счетов были открыты в онлайн-режиме.

«Альфа-Капитал» наращивает бизнес не только посредством органического роста, но и экстенсивным путем. Так, была приобретена УК «Капиталъ Управление активами» с тремя интервальными паевыми фондами, суммарные активы которых составили более 3 млрд рублей. И стратегия точечных покупок на рынке может получить продолжение.

Большой интерес вызвала у аудитории следующая тема, затронутая Ириной Кривошеевой. По ее словам, индустрия управления активами могла бы внести существенный вклад в формирование добровольных пенсионных накоплений граждан. В апреле «Альфа-Капитал» рассчитывает вывести на рынок продукт нового типа, способствующий решению данной задачи. Он будет предназначен для регулярных долгосрочных инвестиций — с горизонтом до нескольких десятилетий.

Затем выступил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Конечно, в своей презентации он не мог не затронуть горячую тему коронавируса, а точнее — его влияния на биржи и мировой ВВП. Расчеты показывают, что при некоторых сценариях последствия эпидемии для глобальной экономики будут более серьезными, чем от торговой войны между Китаем и США. Инвесторам приходится учитывать возникающие дополнительные риски.

Вадимир Брагин

Портфельный управляющий по облигациям Дмитрий Дорофеев рассмотрел тенденции на долговом рынке, а также рассказал о доходностях соответствующих паевых фондов компании по сравнению с конкурентами. Облигационные ПИФы «Альфа-Капитала» демонстрируют одни из лучших результатов в своей группе. Затем портфельный управляющий Эдуард Харин проанализировал ситуацию на рынке акций.

Дмитрий Дорофеев

Эдуард Харин

Завершала череду выступлений руководитель дирекции альтернативных инвестиций Екатерина Ганцева. Она представила новый продукт — закрытый паевой фонд «Альфа-Капитал Арендный поток». Это первый в России розничный ЗПИФ недвижимости, позволяющий инвестировать в стрит-ретейл самому широкому кругу клиентов, в том числе через онлайн-каналы. Фонд создан в партнерстве с X5 Retail Group и Альфа-Банком.

Екатерина Ганцева

Официальная часть мероприятия подошла к концу, но участники пресс-завтрака продолжали общаться еще долго, даже когда уже настало время обеда. Журналисты задавали выступавшим уточняющие вопросы, обсуждали с ними актуальные темы.

Екатерина Ганцева

Николай Швайковский

Ксения Крохина

Евгений Жорнист, Владимир Брагин, Дмитрий Дорофеев