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Мировые новости: «Альфа-Капитал» собрал на завтрак ведущие СМИ

Компания вновь пригласила журналистов на традиционную февральскую встречу в уютный зал отеля «Арарат Парк Хаятт». Начало года выдалось богатым на важные для финансовых рынков события, поэтому повестка дня была максимально насыщенной.

Ирина Кривошеева
Ирина Кривошеева

В этом году пресс-завтрак вызвал рекордный интерес — 19 февраля пообщаться с топ-менеджерами и экспертами «Альфа-Капитала» собралось порядка 40 журналистов, представителей ведущих СМИ. Индустрия инвестиций привлекает к себе все больше внимания, к тому же компания обещала объявить о запуске нового для России продукта.

Ожидая начала мероприятия, все беседовали в непринужденной обстановке, обменивались мнениями о последних новостях. Затем PR-директор «Альфа-Капитала» Ирина Балалуева открыла официальную часть встречи, поблагодарив журналистов за интерес к событию.

Ирина Балалуева
Ирина Балалуева

О ключевых трендах в отрасли и о стратегии развития «Альфа-Капитала» рассказала генеральный директор компании Ирина Кривошеева. По ее мнению, 2019 год войдет в историю как один из самых успешных периодов для российской индустрии управления активами. Позитивная динамика биржевых индексов и снижение ключевой ставки ЦБ, а следовательно и доходностей вкладов, активизировали приток средств граждан на фондовый рынок. В результате именно сбережения физических лиц стали главным драйвером роста для бизнеса управляющих компаний.

Активы под управлением «Альфа-Капитала» превысили 443 млрд рублей, а по итогам текущего года, как прогнозируется, достигнут 524 млрд рублей. У компании свыше 1,2 млн клиентов-физлиц, при этом более 55 000 счетов были открыты в онлайн-режиме.

«Альфа-Капитал» наращивает бизнес не только посредством органического роста, но и экстенсивным путем. Так, была приобретена УК «Капиталъ Управление активами» с тремя интервальными паевыми фондами, суммарные активы которых составили более 3 млрд рублей. И стратегия точечных покупок на рынке может получить продолжение.

Большой интерес вызвала у аудитории следующая тема, затронутая Ириной Кривошеевой. По ее словам, индустрия управления активами могла бы внести существенный вклад в формирование добровольных пенсионных накоплений граждан. В апреле «Альфа-Капитал» рассчитывает вывести на рынок продукт нового типа, способствующий решению данной задачи. Он будет предназначен для регулярных долгосрочных инвестиций — с горизонтом до нескольких десятилетий.

Затем выступил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Конечно, в своей презентации он не мог не затронуть горячую тему коронавируса, а точнее — его влияния на биржи и мировой ВВП. Расчеты показывают, что при некоторых сценариях последствия эпидемии для глобальной экономики будут более серьезными, чем от торговой войны между Китаем и США. Инвесторам приходится учитывать возникающие дополнительные риски.

Вадимир Брагин
Вадимир Брагин

Портфельный управляющий по облигациям Дмитрий Дорофеев рассмотрел тенденции на долговом рынке, а также рассказал о доходностях соответствующих паевых фондов компании по сравнению с конкурентами. Облигационные ПИФы «Альфа-Капитала» демонстрируют одни из лучших результатов в своей группе. Затем портфельный управляющий Эдуард Харин проанализировал ситуацию на рынке акций.

Дмитрий Дорофеев
Дмитрий Дорофеев
Эдуард Харин
Эдуард Харин

Завершала череду выступлений руководитель дирекции альтернативных инвестиций Екатерина Ганцева. Она представила новый продукт — закрытый паевой фонд «Альфа-Капитал Арендный поток». Это первый в России розничный ЗПИФ недвижимости, позволяющий инвестировать в стрит-ретейл самому широкому кругу клиентов, в том числе через онлайн-каналы. Фонд создан в партнерстве с X5 Retail Group и Альфа-Банком.

Екатерина Ганцева
Екатерина Ганцева

Официальная часть мероприятия подошла к концу, но участники пресс-завтрака продолжали общаться еще долго, даже когда уже настало время обеда. Журналисты задавали выступавшим уточняющие вопросы, обсуждали с ними актуальные темы.

Екатерина Ганцева
Екатерина Ганцева
Николай Швайковский
Николай Швайковский
Ксения Крохина
Ксения Крохина
Евгений Жорнист, Владимир Брагин, Дмитрий Дорофеев
Евгений Жорнист, Владимир Брагин, Дмитрий Дорофеев

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