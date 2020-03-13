Чтобы вкусно перекусить в Москве, сегодня не обязательно отправляться в дорогой ресторан. Самые популярные заведения — те, которые про еду на каждый день и хорошо приготовленную. Вот вам пятерка лучших — зайдите, не пожалеете!

Несмотря на «глобальное потепление» в отрасли, в 2020 году банки могут столкнуться с неприятными сюрпризами, предупреждают эксперты Accenture. Вот какие тренды, по их мнению, будут определять развитие индустрии по всему миру.

Редакция Finparty



Все статьи автора 10 трендов в банковском бизнесе по версии Accenture: часть 1

Несмотря на «глобальное потепление» в отрасли, в 2020 году банки могут столкнуться с неприятными сюрпризами, предупреждают эксперты Accenture. Вот какие тренды, по их мнению, будут определять развитие индустрии по всему миру.





Пересмотр цифровой повестки

Роль современных технологий меняется: если раньше главной целью их внедрения было сокращение издержек, то теперь это поиски новых источников дохода. Прошлогодние исследования Accenture подтвердили корреляцию между уровнем технологической зрелости и прибыльностью банков. Более того, разрыв в показателях между лидерами и аутсайдерами в цифровой гонке увеличивается. Однако даже самые продвинутые представители отрасли еще уступают здесь ведущим технологическим компаниям.

Помимо выстраивания экономически эффективных и низкозатратных бизнес-моделей банки должны найти новые уникальные способы зарабатывать в условиях низких процентных ставок. «Им еще предстоит доказать, что, совершенствуя клиентский опыт, выстраивая персонализированное взаимодействие в режиме реального времени и развивая новые продукты и сервисы open banking, они смогут отвоевать долю рынка у менее развитых игроков и обеспечить двузначные темпы роста выручки», — пишут эксперты.





Новая задача для необанков

Недавний крах одного из самых перспективных стартапов мира — сети коворкингов WeWork — повлияет и на рынок финтеха. В то время как от традиционных банков инвесторы ожидают ощутимого роста выручки, новым игрокам предстоит продемонстрировать, что они способны зарабатывать на привлеченных клиентах.

Только в Великобритании в так называемых необанках открыто более 18 млн счетов. Всего за полгода цифра выросла на 35%. Однако чаще всего для клиентов это лишь вторые счета, на которых они держат небольшие остатки. В двух третьих случаев основным местом хранения средств остаются традиционные банки, и пока непонятно, какие модели работы смогут обеспечить достойный уровень прибыльности новым участникам индустрии.





Слияния и поглощения средних игроков

На западных рынках 2019-й был годом M&A в платежном сегменте: объединились Fiserv и First Data, FIS и Worldpay, Global Payments и TSYS. Такова реакция на ситуацию в отрасли: когда платежи становятся мгновенными, незаметными и бесплатными, на первый план выходят эффект масштаба и интеграция с банковскими системами.

В 2020 году ожидаются слияния и поглощения среди традиционных банков, подобные объединению американских SunTrust и BB&T в холдинг Truist. Причина в том, что во многих регионах мира средние участники рынка испытывают трудности роста. «У них нет ни рычага масштаба, ни инвестиций для финансирования прорывных инноваций, поэтому их выручку забирают как гиганты отрасли, так и новые игроки», — считают в Accenture.







Клиентские менеджеры — супергерои

Несмотря на постоянные разговоры о роботизации отрасли очень нужны умные и изобретательные менеджеры по работе с клиентами, готовые повышать свою эффективность при помощи технологий. От них по-прежнему требуются знание рынка, эмпатия и навыки ведения переговоров, но теперь все это дополняется системами поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта. Дефицитное время таких сотрудников будет экономиться за счет встроенных в CRM-платформы скоринговых решений, персонализированных рекомендаций, коммерческой аналитики.





«Озера данных» превращаются в «реки»

Развитие технологий open banking приводит к дискуссии о правах на распространение собираемой банками информации о клиентах. В частности, в Австралии, Бразилии, Гонконге, а в будущем и в Канаде последние получат контроль на тем, кому предоставляются их данные. Юанки должны будут доказать, что им не просто можно доверять агрегированную информацию, а что она позволяет создавать дополнительную ценность для клиента. Скажем, предоставив свои данные, вы сможете рассчитывать на страхование автомобиля по пониженной ставке или рассрочку при покупке товара. Кроме того, обмен информацией о клиентах ляжет в основу новых бизнес-моделей — таких, как у британского стартапа для расчета и подбора ипотечного кредита Mortgage Gym.



Продолжение следует.