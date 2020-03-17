Продолжаем рассматривать тенденции, которые будут определять развитие банковской отрасли в мире в 2020 году. Ниже — вторая часть прогноза экспертов консалтинговой компании Accenture.

Редакция Finparty



Все статьи автора 10 трендов в банковском бизнесе по версии Accenture: часть 2

Продолжаем рассматривать тенденции, которые будут определять развитие банковской отрасли в мире в 2020 году. Ниже — вторая часть прогноза экспертов Accenture.





Курс на «осознанность»

Возможно, мы приближаемся к началу эры банкинга на основе ценностей (purpose-driven banking). На развитых рынках набирает обороты тренд на «осознанный» выбор компаний, целенаправленно создающих ценность для всего общества. Инвесторам все чаще предлагается вкладывать средства в «зеленые» паевые фонды. В Европе многие банки включили в список своих ключевых задач снижение углеродосодержащих выбросов и шаги по повышению социальной ответственности. 2020 год покажет, останутся ли подобные «декларации о намерениях» на бумаге или же трансформация бизнес-моделей будет реальной и приведет к изменению облика индустрии.





Лояльность вместо комиссий

Ради выстраивания доверительных отношений с потребителями банки жертвуют комиссионными (непроцентными) доходами. Эта тенденция особенно заметна в долгосрочной перспективе. Если в 2004 году 46% всех операционных доходов американских банков составляли различные комиссии, то теперь цифра снизилась до 30%.

Сокращение оказалось бы еще существеннее, если бы не ошибки самих клиентов: многие продолжают платить комиссиии, даже когда есть возможность сэкономить. Финтех-компании и другие новые игроки рынка используют искусственный интеллект, чтобы помочь людям минимизировать неэффективные траты. Например, так действует онлайн-банк Bo, созданный британской группой RBS. Готовы ли другие крупные банки сознательно отказываться от комиссионного дохода ради укрепления доверия с потребителями финансовых услуг? 2020 год приблизит нас к ответу на этот вопрос.





Фокус на качестве кредитов

В 200 крупнейших банках мира качество кредитных портфелей было наилучшим в 2014 году и затем постепенно ухудшалось. Объем убытков от обесценения активов растет на несколько процентных пунктов ежегодно, и тенденция только усиливается на фоне завершения периода благоприятных макроэкономических условий на глобальном рынке. Вопрос в том, насколько повлияют на этот процесс структурные изменения в мировой финансовой отрасли, произошедшие за период после «великой рецессии 2008-го».





Новая роль цифровых валют

Проект Facebook по созданию Libra стал одним из самых интересных экспериментов технологических гигантов. Тем не менее, цифровые валюты, в том числе и эта, пока не смогли войти в число общепризнанных финансовых инструментов и рассматриваются в основном как спекулятивный актив.

Теперь ситуация может измениться. В большинстве экономик пока что было два вида денег — в виде наличных и записей на банковских счетах. В 2020 году к ним могут добавиться токенизированные валюты, эмитированные центральными банками. В частности, после пяти лет разработки собственные «цифровые деньги» готовится запустить Китай.





Другая терминология

В прошлом году Accenture выявила в отрасли тенденцию к отказу от термина «платформа», так как из-за постоянного употребления в самых разных значениях он потерял свой смысл. Теперь то же самое происходит с понятием банка-«челленджера». Раньше, в основном в англоязычных источниках, так называли участников рынка, которые с нуля построили бизнес на новой технологической платформе. Сегодня этот термин уже не описывает весь спектр альтернативных игроков, поэтому эксперты советуют не использовать его, в том числе в стратегических документах банков.