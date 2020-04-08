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Объявленные властями «карантинные каникулы» поставили экономику страны на паузу. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, в какую сумму обходится неделя простоя и сколько потеряют разные отрасли за месяц.

Редакция Finparty



Все статьи автора Какой ущерб нанесет предприятиям недельный и месячный карантин

Объявленные властями «карантинные каникулы» поставили экономику страны на паузу. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценила объем выручки, которой недосчитаются различные отрасли за неделю и за месяц простоя.

Johnny Joo

Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена в России нерабочей с сохранением за сотрудниками зарплат за счет предприятий. Теперь на тех же условиях «каникулы» продлены до конца месяца.

Эти решения призваны ограничить контакты между людьми для замедления распространения коронавирусной инфекции. Однако на вынужденные выходные отправились не все. Продолжают работу продовольственные магазины, банки, аптеки, органы власти и значительная часть промышленных компаний, где простои исключены. Также не останавливается деятельность сельскохозяйственных организаций.

В остальных отраслях (в случае полного прекращения работы) выручка будет нулевой, притом что годом ранее за неделю составляла 917,1 млрд рублей. По мнению аналитиков, в такую сумму можно оценить ущерб российских предприятий от вынужденного простоя.

Если весь текущий месяц, как и предполагается, останется нерабочим, то потеря выручки теми же отраслями может достигнуть 5,5 трлн рублей. Это составляет около 5% российского ВВП. При оценке использовались данные за март 2019 года.