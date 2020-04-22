Исследование «Тинькофф»: обороты МСБ снизились на 21%

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Сервис «Тинькофф Бизнес» оценил падение оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции в России. Хотя многие сферы значительно пострадали из-за кризиса, другие, наоборот, увеличили выручку.

Сервис «Тинькофф Бизнес» оценил падение оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции в России. Хотя многие сферы значительно пострадали из-за кризиса, другие, наоборот, увеличили выручку.

В рамках исследования были проанализированы обороты более 500 000 компаний — клиентов «Тинькофф Бизнеса». Данные за период с 30 марта по 19 апреля сравнивались со средним еженедельным показателем в феврале и марте.

Основные выводы:

суммарный оборот малого и среднего бизнеса сократился на 21%;

самое сильное падение зафиксировано на первой неделе самоизоляции — на 28%. После этого бизнес смог частично адаптироваться к ситуации;

больше всего пострадали турагентства, салоны красоты, представители сфер развлечений, спорта и организации мероприятий;

обороты выросли в таких сегментах, как грузоперевозки, онлайн-образование, розничная торговля продуктами и e-commerce.





10 сфер бизнеса с максимальным падением оборотов

1. Туристические компании. Общий оборот снизился на 78%. Падение началось с 16 марта и сразу составило 65% относительно обычных показателей.

2. Салоны, сауны, массажи. Снижение составило 66%. На третьей неделе обороты упали на 19% по сравнению с первыми днями самоизоляции.

3. Развлечения, культура, спорт. Обороты упали на 64%. Сокращение деловой активности здесь началось раньше, чем в других сферах, — в середине марта. На второй неделе был небольшой рост (+19% к первой неделе), но дальше падение продолжилось.

4. Выставки и мероприятия. Сокращение оборотов составило 64%. В этом сегменте падение началось еще в конце февраля, в марте усилилось, а в апреле достигло максимума.

5. Розничная торговля одеждой. В данном случае общее сокращение составило 63%. Первая нерабочая неделя была самой критичной: падение оборотов составило 49%. На третьей неделе произошло небольшое оживление в пределах 10%.

6. Стоматология. Падение оборотов за время самоизоляции составило 55%. В последнюю неделю была едва заметная позитивная динамика.

7. Кафе и рестораны. В общепите обороты упали за три недели на 53%. На второй неделе падение усилилось, достигнув 57% по сравнению с обычными значениями. Затем начался небольшой прирост за счет того, что кафе и рестораны переключились на доставку еды на дом.

8. Пассажирские перевозки. Уменьшение оборотов составило 48%. Заметное падение произошло на первой нерабочей неделе (51%), на второй зафиксирован небольшой прирост (+10%).

9. Розничная торговля электроникой. Общее падение — 41%. На второй неделе наблюдался прирост на 7%, который продолжился и в дальнейшем. В этом сегменте во второй половине марта обороты увеличились на 15—20%. В период экономической неопределенности и массового перехода на удаленку вырос спрос на компьютерную и бытовую технику.

10. Ремонт и продажа автомобилей. Обороты в среднем упали на 34%, но на второй и третьей неделях отрасль сумела немного оживиться и отыграла треть падения.





10 сфер бизнеса в плюсе или с минимальными потерями

1. Грузовые автоперевозки. Этот сегмент чувствует себя лучше всех на фоне падения деловой активности — обороты по итогам трех недель выросли на 9%.

2. Образовательные услуги. Здесь достигнут прирост на 4%. На первой неделе обороты снизились на 14%, но уже на второй начали активно расти, когда оказавшиеся в самоизоляции люди стали приобретать онлайн-курсы.

3. E-commerce. В онлайн-торговле показатель вырос в итоге на 2%, хотя в первую неделю падал на 12%.

4. Розничная торговля продуктами. Здесь тоже достигнут рост на 2%, хотя на первой нерабочей неделе падение оборотов в супермаркетах и магазинах у дома составило 6% к обычному показателю, а на второй достигло 11%. Однако третья неделя позволила наверстать упущенное.

5. Дополнительное образование. Сюда входят спортивные тренировки, в том числе в онлайне, языковые тренинги, искусствоведческие курсы и так далее. В этом сегменте обороты снизились незначительно — всего на 3%. На первой неделе самоизоляции они даже росли на 5%.

6. Оптовая торговля продуктами. Общее падение в сегменте составляет 4%. Ситуация в марте и первой половине апреля зеркально отражает ситуацию в рознице: сначала прирост активности, затем уменьшение, а на третьей неделе самоизоляции восстановительная динамика.

7. IT-услуги и разработка ПО. Здесь обороты снизились всего на 6%. На первой неделе падение составило 6%, на второй произошел небольшой рост относительно обычных значений. Но затем опять началось сокращение.

8. Обслуживание и хранение транспорта, складирование. Обороты в этом сегменте снизились на 9%. Рост показателя на второй и третьей неделях частично компенсировал предыдущую негативную динамику.

9. Телекоммуникации, связь, издательства. В данном случае в первые дни падение составило 14%, а на второй неделе показатель незначительно подрос. Затем снижение активности в сегменте продолжилось.

10. Консалтинговые услуги (HR, бухгалтерские, юридические). Обороты по сравнению с февралем и мартом снизились на 16%. На второй неделе апреля был небольшой рост, но в целом ситуация не меняется.