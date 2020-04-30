Сергей Хотимский: «Впервые у кризиса неэкономическая природа»

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24 апреля в формате конференц-колла перед журналистами деловых изданий выступил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он подробно прокомментировал результаты работы кредитной организации в 2019 году, а также рассказал о текущей ситуации на финансовом рынке.

24 апреля в формате конференц-колла перед журналистами деловых изданий выступил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он подробно прокомментировал результаты работы кредитной организации в 2019 году, а также рассказал о текущей ситуации на финансовом рынке.

Сергей Хотимский

Во вступительном слове топ-менеджер подчеркнул, что прошлый год для Совкомбанка был одним из самых успешных за последнее время — основные стратегические задачи, поставленные на этот период, выполнены. Активы кредитной организации увеличились на 17% до 1,13 трлн рублей, чистая прибыль по МСФО — в 1,7 раза (до 30,1 млрд).



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Совершено несколько точечных сделок M&A, позволивших укрепить позиции группы в ключевых сегментах финансового рынка, в том числе в страховании и лизинге. В декабре Совкомбанк консолидировал 100% лизинговой компании «Соллерс-Финанс», которая впоследствии была переименована в «Совкомбанк Лизинг», а также выкупил у американской Liberty Mutual российскую «Либерти Страхование». Последняя также уже провела ребрендинг и продолжает работать как «Совкомбанк Страхование».

Сергей Хотимский сообщил, что в I квартале 2020 года начался процесс присоединения санируемого банка «Экспресс-Волга» к Совкомбанку, который должен окончательно завершиться в июне. Он отметил, что это событие имеет особое значение сразу по двум причинам: «С одной стороны, не так много санаций в России заканчиваются тем, что проблемная структура расплачивается по всем долгам и становится частью санатора. С другой стороны, предпринятый комплекс мер по финансовому оздоровлению «Экспресс-Волги» в итоге улучшил наши базовые нормативы. За почти пятилетний период санируемый банк накопил достаточно большой объем капитала и заработал хорошие деньги — после его присоединения Совкомбанк получит в капитал дополнительно около 20 миллиардов рублей».

Затем топ-менеджер перешел к сегодняшним приоритетным направлениям и проектам. Так, банк продолжает диверсифицировать бизнес и помимо традиционной работы в рознице развивает линейку продуктов для малого и среднего предпринимательства, а также госсектора. Уже сейчас эти сегменты приносят прибыль, что снижает зависимость от какого-то одного источника дохода, подчеркнул Хотимский.

В июне прошлого года вышел на прибыльность проект карты рассрочки «Халва». Совладелец банка возлагает на него особые надежды и считает, что этот продукт имеет все шансы стать локомотивом розничного бизнеса в ближайшие годы.

За последние пять лет капитал кредитной организации вырос в десять раз как благодаря органическому росту бизнеса, успешным сделкам по слияниям и поглощениям, так и за счет расширения состава акционеров, в который вошли институциональные инвесторы. Это, в частности, Российско-японский и Российско-китайский инвестиционные фонды, японская SBI Holdings, фонды стран Ближнего Востока. «Для нас важно не просто получать иностранные деньги, но и быть уверенными в том, что они приходят от инвесторов с отличной репутацией», — подчеркнул Хотимский.



Затронул он и тему кризиса, который охватывает все больше отраслей. «Банк прошел несколько экономических циклов. Лично для меня нынешний кризис пятый по счету, — отметил топ-менеджер. — Мы накопили опыт и знаем, что делать в ситуации нестабильности и высокой волатильности. Могу заверить, что банк входит в период турбулентности с хорошим запасом по капиталу и ликвидности, что позволит не только сохранить накопленные ресурсы, но и, вполне вероятно, их приумножить».

Высокое качество активов банка обусловлено тем, что большинство его корпоративных заемщиков — компании первого эшелона с высоким кредитным качеством. А доля проблемной задолженности в розничном портфеле не превышает 4,1% и покрыта резервами на 127%, уточнил первый зампред правления. В корпоративном портфеле эта доля еще меньше — 0,9%, и она покрыта резервами уже на 281%.

За последние годы все основные рейтинговые агентства, в том числе международные S&P, Fitch и Moody’s, последовательно повышали рейтинги финансового института. Позиции удалось укрепить за счет создания устойчивой базы фондирования, диверсификации бизнеса и снижения рыночного риска. В текущих экономических условиях команда сформировала контур антикризисной программы, в которую входят, например, корректировка дивидендной политики и сокращение расходов.

Когда Хотимский завершил свое выступление, настало время для вопросов, которые можно было задавать онлайн. Журналисты поинтересовались, в частности, как карантин повлиял на деятельность банка. «С первых дней самоизоляции мы увидели изменение поведенческой модели клиентов. Доля онлайн-покупок выросла с 8% в марте до рекордных 25% в середине апреля», — привел пример топ-менеджер.

Отвечая на вопрос от том, в чем принципиальное отличие нынешнего кризиса от предыдущих, первый зампред правления указал на его неэкономическую природу. «Почти все прошлые кризисные ситуации начинались с приостановки деятельности кредитных организаций, — напомнил он. — Но начиная с 2008 года регуляторы всех стран провели колоссальную работу по перестройке финансовых систем. Вероятность дефолтов в банковской отрасли стала минимальной. Сейчас самое большое значение имеет «вирусная» составляющая кризиса — все зависит от динамики пандемии и реакции властей».