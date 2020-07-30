Accenture: бизнес ожидает скорого восстановления рынков Европы

Большинство топ-менеджеров рассчитывают, что европейская экономика относительно быстро восстановит позиции после кризиса, показало исследование Accenture. В то же время компании из этого региона нередко отстают от глобальных конкурентов в постковидной гонке.
В рамках исследования «Смелые шаги в трудные времена» (Bold Moves in Tough Times) эксперты опросили 500 топ-менеджеров из Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, представляющих 15 отраслей. Порядка 29% респондентов ожидают быстрого, V-образного восстановления рынков в Европе, еще 37% полагают, что этот процесс будет медленным, но стабильным — пойдет по U-образной траектории.
Наиболее оптимистично на ситуацию смотрят руководители фармацевтических, биотехнологических, биологических компаний. Вторые по степени оптимизма — представители сферы коммуникаций, СМИ и развлечений. Пессимистичнее настроены управленцы из таких отраслей, как автомобилестроение и сектор путешествий.
Участники опроса предполагают, что в Европе быстрее от ковидного спада оправятся экономики Германии, скандинавских стран и Великобритании. При этом многие положительно оценивают конкурентоспособность европейского бизнеса в целом: он может продемонстрировать более сильную динамику по сравнению с американским (так думают 39% респондентов) и китайским (43%).
«Оптимизм в отношении восстановления экономики и конкурентоспособности Европы дает компаниям уникальную возможность укрепить лидерство и сократить разрыв по отношению к американским и азиатским конкурентам, — комментирует генеральный директор Accenture в Европе Жан-Марк Олланье. — Однако результат будет зависеть от того, насколько успешно бизнес трансформирует свой оптимизм в смелые действия».
«Только те компании, которые занимаются цифровой трансформацией бизнеса, являются более устойчивыми, гибкими и конкурентоспособными, — отмечает генеральный директор Accenture в России и Казахстане Вартан Диланян. — Наличие этих качеств позволило им быстро перестроиться и адаптироваться к изменившимся условиям».
Авторы исследования полагают, что европейские топ-менеджеры зачастую выбирают слишком осторожную стратегию постковидного восстановления по сравнению со своими коллегами в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Распространенные ошибки:
фокус на постепенных, а не революционных инновациях. В Европе 53% респондентов заявили, что сокращают инвестиции в новейшие разработки. В Америке соответствующие статьи бюджета урезали лишь 33% опрошенных, в Азии — 49%;
скромные вложения в будущее бизнеса. Только 16% европейских компаний тратят средства на инициативы по подготовке к постковидному подъему по сравнению с 25% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 34% в Северной Америке;
недостаточное сотрудничество с другими предприятиями. В Европе топ-менеджеры менее склонны взаимодействовать со сторонними компаниями для смягчения последствий кризиса: о такой готовности заявили 48% респондентов (в Северной Америке — 53%, в Азии — 55%).
Вот рекомендации, которые, по мнению аналитиков Accenture, помогут европейским компаниям сократить разрыв в конкурентоспособности на глобальном рынке.
1. Увеличить темпы и масштабы цифровой трансформации. Наиболее устойчивые компании используют передовые решения, позволяющие переводить коллектив на удаленную работу, корректировать цепочки поставок и адаптироваться к новым покупательским запросам. 63% топ-менеджеров европейских компаний заявили, что ускорят переход на цифровые технологии, включая использование облачных вычислений.
2. Создать новый опыт потребления. Привычки покупателей, сложившиеся во время эпидемии (более ответственное потребление, переход на онлайн-каналы), останутся с нами надолго. С учетом этого компаниям необходимо выстраивать комплексное обслуживание клиентов начиная с этапа привлечения аудитории.
3. Использовать технологии для «перезапуска» промышленного сектора. COVID-19 вызвал споры о необходимости возвращения предприятий на свои внутренние рынки. Однако «релокализация» — не панацея, ведущая к европейскому индустриальному ренессансу. Для создания долгосрочной операционной устойчивости, переосмысления своих бизнес-моделей и получения новых источников дохода предприятия должны задействовать передовые решения, в том числе прогнозирующее моделирование, конструирование «цифровых двойников» и периферийные вычисления.
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